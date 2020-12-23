AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu

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AMD FX işlemcilerinin ardından Ryzen 1000 ailesiyle yılların ardından Intel’in karşısına çıkabilmişti. O dönem bir takım uyumsuzluklar ve sorunlarla gündeme gelse de ilk nesil Ryzen yongalarındaki bu sorunlar zamanla düzeltildi.

O dönemden bu yana kırmızı ekip elbette boş durmadı. Sıkı bir çalışmanın neticesinde her nesilde Intel’i iyiden iyiye endişeye sevk eden AMD bugün dünyanın en hızlı işlemcisini sunmanın gururunu yaşıyor.

4 nesil Ryzen tek tabloda

Ryzen 5000 çözümlerinin duyurulmasıyla birlikte akla gelen sorulardan birisi de AMD’nin ilk neslin üzerinde ne kadar gelişme katettiğiydi. Bu sorunun peşine düşen bir test ekibinin derlediği sonuçlar bir hayli dikkat çekici.

Anakart uyumu nedeniyle X470/X570 yonga setli anakartlar kullanan ekip ayrıca AMD’nin resmi RAM frekansı desteğine uyarak testleri gerçekleştirmiş. Hatırlayacağınız üzere ilk nesilde 2666 MHz, ikinci nesilde 2933 MHz ve son iki nesilde 3200 MHz’e kadar DDR4 bellekler destekleniyor.

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RAM frekansındaki artışın tablodaki payını akılda tutmakta fayda var zira Ryzen yongaları yüksek frekanslı belleklerden bir hayli istifade ediyor. Yine de grafikteki yükselen çizginin arkasında temel etken geliştirilen mimari.

8 çekirdek 16 izlekli işlemcilerin baz alındığı testte Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 7 5800X ter dökmüş. Ryzen 7 5800X oyunlarda ilk nesil selefinin %180.9’u kadar performans sergilerken uygulama kategorisinde ise %172.2’ye yükseliş dikkat çekiyor.

Verilerin nesilden nesile ele alındığı durumda ise oyunlarda Ryzen 5000’in %25 iyileşme gösterdiği görülüyor. Ryzen 3000’in Ryzen 2000’in üzerinde %20 eklediği tabloya göre Ryzen 2000 ise selefine kıyasla %23 önde bulunuyor.

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Aradan geçen yılların ardından kazanan taraf tabiki de rekabetin tadını çıkaran kullanıcılar oldu. Özellikle de son nesilde Nvidia’nın yönünü kendisiyle rekabetten yavaş yavaş rakip firmayla rekabete çevirmeyi başaran kırmızı ekip umarız temposunu önümüzdeki dönemde de korur.

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Son olarak AMD’nin önümüzdeki yıl Zen 3+ mimarili Warhol işlemcilerini tanıtması bekleniyor. Firmanın DDR5’e ve yeni sokete geçeceği platform olaraksa Zen 4 mimarili Raphael yongalarına işaret edilmekte.

https://videocardz.com/newz/amd-zen3-offers-up-to-81-better-gaming-performance-than-first-generation-zen-architecture

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