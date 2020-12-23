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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu

    Kırmızı ekip ilk nesil Ryzen yongalarından bu yana her nesilde kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başardı. Bunun neticesinde raflardan silip süpürülen Ryzen kutuları firmayı memnun etti.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu
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    AMD FX işlemcilerinin ardından Ryzen 1000 ailesiyle yılların ardından Intel’in karşısına çıkabilmişti. O dönem bir takım uyumsuzluklar ve sorunlarla gündeme gelse de ilk nesil Ryzen yongalarındaki bu sorunlar zamanla düzeltildi.

     

    O dönemden bu yana kırmızı ekip elbette boş durmadı. Sıkı bir çalışmanın neticesinde her nesilde Intel’i iyiden iyiye endişeye sevk eden AMD bugün dünyanın en hızlı işlemcisini sunmanın gururunu yaşıyor.

    4 nesil Ryzen tek tabloda

    Ryzen 5000 çözümlerinin duyurulmasıyla birlikte akla gelen sorulardan birisi de AMD’nin ilk neslin üzerinde ne kadar gelişme katettiğiydi. Bu sorunun peşine düşen bir test ekibinin derlediği sonuçlar bir hayli dikkat çekici.

    Anakart uyumu nedeniyle X470/X570 yonga setli anakartlar kullanan ekip ayrıca AMD’nin resmi RAM frekansı desteğine uyarak testleri gerçekleştirmiş. Hatırlayacağınız üzere ilk nesilde 2666 MHz, ikinci nesilde 2933 MHz ve son iki nesilde 3200 MHz’e kadar DDR4 bellekler destekleniyor.

     

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    RAM frekansındaki artışın tablodaki payını akılda tutmakta fayda var zira Ryzen yongaları yüksek frekanslı belleklerden bir hayli istifade ediyor. Yine de grafikteki yükselen çizginin arkasında temel etken geliştirilen mimari.

    AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu

    8 çekirdek 16 izlekli işlemcilerin baz alındığı testte Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 7 5800X ter dökmüş. Ryzen 7 5800X oyunlarda ilk nesil selefinin %180.9’u kadar performans sergilerken uygulama kategorisinde ise %172.2’ye yükseliş dikkat çekiyor.

    AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu

     

    Verilerin nesilden nesile ele alındığı durumda ise oyunlarda Ryzen 5000’in %25 iyileşme gösterdiği görülüyor. Ryzen 3000’in Ryzen 2000’in üzerinde %20 eklediği tabloya göre Ryzen 2000 ise selefine kıyasla %23 önde bulunuyor.

     

    AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu
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    Aradan geçen yılların ardından kazanan taraf tabiki de rekabetin tadını çıkaran kullanıcılar oldu. Özellikle de son nesilde Nvidia’nın yönünü kendisiyle rekabetten yavaş yavaş rakip firmayla rekabete çevirmeyi başaran kırmızı ekip umarız temposunu önümüzdeki dönemde de korur.

    Ayrıca Bkz. "AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir"

    Son olarak AMD’nin önümüzdeki yıl Zen 3+ mimarili Warhol işlemcilerini tanıtması bekleniyor. Firmanın DDR5’e ve yeni sokete geçeceği platform olaraksa Zen 4 mimarili Raphael yongalarına işaret edilmekte.



    https://videocardz.com/newz/amd-zen3-offers-up-to-81-better-gaming-performance-than-first-generation-zen-architecture Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nisanda r5 3600 almıştım b450 ile. şimdi bunu satıp r7 5800x alıcam, gtx 1060 ıda 6800xt yaptımmı 5 sene kesin arkama bakmam.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TIGERSHARK 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle 10 gb ram ve sağlam bir gpu yu aynı cpu nun içine yerleştirseniz ne olur yani :)
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    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    işlemci büyüklüğü kocaman olur,soğutması abartıya kaçar.
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    acura07 (Okan Yüksel) 12 dk. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
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    Muguroz 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tabloda Ryzen 7 4800 islemcilerine yer verilmemesi manidar. Bütün bu modellerdeki X takisi, model numarasi mi yoksa herhangi bir harfi temsilen mi oraya konmus bilmiyorum (Ryzen 7 4800X diye bir islemci bildigim kadariyla yok, o sebeple mi grafikte degil?)

    Ilk nesil ryzenla karsilastirip, performansi %80 artirdik söylemi tam Apple/Intel tarzi bi söylem gibi geliyo. Ryzen 7 3800 serisi ile Ryzen 7 4800 serisi arasindaki performans farki göz ardi edilmeyecek seviyede diye biliyorum. Dolayisiyla bu grafigi görünce acaba 4800/5800 arasindaki sicrama ne kadar diye merak ediyo insan.

    Önceki haberlerde de 5800'ün önceki nesile göre gelistirilen tek cekirdek performansi öne cikmisti. Yani 4800 ile 5800 arasindaki göreceli fark bu grafikte nasil dururdu acaba?
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    Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nisanda r5 3600 almıştım b450 ile. şimdi bunu satıp r7 5800x alıcam, gtx 1060 ıda 6800xt yaptımmı 5 sene kesin arkama bakmam.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    hopeyoung 21 dk. ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    Oyun oynamak adına 3600 6800xt yi ucu ucuna kaldırır sanırım. Ama kontrol etmekte fayda var:

    https://pc-builds.com/calculator/
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