AMD 5 Mart’ta büyük Navili kartını detaylandırabilir

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İşlemci pazarında Intel’e soğuk terler döktüren AMD ekran kartı kanadında her ne kadar orta seviyede fiyat/performans oranıyla başarılı modellere imza atsa da firma yıllardır üst seviyede Nvidia’ya rakip bir kart dahi çıkaramadı. Görünüşe göre firma bu duruma bir çözüm üretme peşinde.

AMD 4K için hazırlanıyor

AMD’nin Radeon ürünlerinin yönetim kadrosundan Mithun Chandrasekhar’a göre kırmızı ekip hali hazırda oyuncuların %90’ını kapsıyor. 1080p ve 2k’ya tekabül eden kesimden geriye kalan 4K seviyesinde ise firma hali hazırda bir modele sahip değil.

Ayrıca Bkz. "RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor"

Chandrasekhar’ın ifadelerine göre AMD 4K’da etkili olacak bir kart geliştiriyor olabilir. Yönetici ismin iddialı ifadeleri dikkatlerden kaçmazken yakın zamanda ortaya çıkan büyük Navi ile birlikte değerlendirilince 5 Mart’ta düzenlenecek finansal konferansta kaslı bir kartın detaylandırılması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-might-detail-new-rdna2-graphics-card-on-march-5.html

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