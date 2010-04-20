AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak. Birden fazla modeliyle pazarda olacak AMD'nin, yüksek performans segmenti için planladığı işlemci, çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak. 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle 3.6GHz'e otomatik olarak çıkabilen işlemci için Agresif bir fiyatlandırma tekip edeceğini belirten AMD, Intel Core i7 980X ile aynı fiyata güçlü bir sistem kurulabileceği mottosuyla geliyor.

"Komple bir platform mu yoksa bir platformun parçası mı ?" diye sonra AMD'ye göre 1099$* seviyesinden satın alınabilen Core i7 980X işlemcisiyle aynı fiyata kullanıcılar Phenom II X6 1090T işlemcisinin güç verdiği, DirectX 11 destekli ekran kartına sahip, 890GX çipsetli yeni nesil bir anakart kullanan ve monitör de dahil olmak üzere komple bir kasa toplanabileceğini belirtiyor. Tabii bu noktada 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition'ın, düyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen Core i7 980X'i geçmesinin beklenmediğini de belirtelim.

Mevcut mikroişlemci mimarisi ile Intel'i geçmesi beklenmeyen AMD, bir yandan Bulldozer jenerasyonu için çalışmalarını sürdürürken, öte tarafta fiyat odaklı çözümlerle rekabette güç olmanın yollarını arıyor. Fiyatlandırmaya dikkat çeken AMD, 295$ seviyesinden lanse edilecen Phenom II 1090T Black Edition işlemcisinin, hali hazırda AMD sisteme sahip kullanıcıların anakartlarıyla uyumlu olacağını öte yandan yaklaşık 700 dolarlık fiyat farkının DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yatırılarak Vision Black platformunun tamamlanabileceğini belirtiyor.

AMD, Vision Black yaklaşımıyla Phenom II X6 işlemciler, ATi Radeon HD 5700 serisi ekran kartları ve 8 serisi yonga setleriyle birlitke sunmayı planlıyor. öte yandan üst seviye performans segmenti için Leo platformunu lanse etmeye hazırlanan AMD, bu bağlamda 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini, 890FX çipset ve ATi HD 5800+ serisi ekran kartlarıyla harmanlamaya hazırlanıyor. VIA ile birlikte işlemci (x86), anakart (çipset) ve ekran kartını (harici) aynı anda üretebilen iki üreticiden biri olan AMD, homojen yapının optimal sonuçlar vereceğini belirtiyor.

AMD ilk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle lanse edeceği Turbo Core teknolojisini sık sık gündeme getirerek verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Intel'in Nehale mimarisiyle uzunca bir süredir kullanmakta olduğu Turbo Boost teknolojisiyle aynı prensipleri taşıyan Turbo Core teknolojisinde amaç, çok çekirdekli işlemcilerde kaynakları daha iyi kullanabilmek. AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerinde, boştaki çekirdeklerin bekleme durumuna alınırken yük altındaki çekirdeklerin hızı, TDP dengesi bozulmadan, işlemci modeline göre 500MHz'e kadar arttırılabiliyor.

* Dökümanların hazırlandığı dönemdeki Newegg fiyatları esas alınmıştır.