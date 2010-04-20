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AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor

6 çekirdekli işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, agresif bir fiyatlandırma ile rekabette güçlü olmayı hedefliyor. İşte detaylar.
9 yıl
16,5b
1
113
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak. Birden fazla modeliyle pazarda olacak AMD'nin, yüksek performans segmenti için planladığı işlemci, çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak. 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle 3.6GHz'e otomatik olarak çıkabilen işlemci için Agresif bir fiyatlandırma tekip edeceğini belirten AMD, Intel Core i7 980X ile aynı fiyata güçlü bir sistem kurulabileceği mottosuyla geliyor.

AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor
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"Komple bir platform mu yoksa bir platformun parçası mı ?" diye sonra AMD'ye göre 1099$* seviyesinden satın alınabilen Core i7 980X işlemcisiyle aynı fiyata kullanıcılar Phenom II X6 1090T işlemcisinin güç verdiği, DirectX 11 destekli ekran kartına sahip, 890GX çipsetli yeni nesil bir anakart kullanan ve monitör de dahil olmak üzere komple bir kasa toplanabileceğini belirtiyor. Tabii bu noktada 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition'ın, düyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen Core i7 980X'i geçmesinin beklenmediğini de belirtelim.

AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor
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Mevcut mikroişlemci mimarisi ile Intel'i geçmesi beklenmeyen AMD, bir yandan Bulldozer jenerasyonu için çalışmalarını sürdürürken, öte tarafta fiyat odaklı çözümlerle rekabette güç olmanın yollarını arıyor. Fiyatlandırmaya dikkat çeken AMD, 295$ seviyesinden lanse edilecen Phenom II 1090T Black Edition işlemcisinin, hali hazırda AMD sisteme sahip kullanıcıların anakartlarıyla uyumlu olacağını öte yandan yaklaşık 700 dolarlık fiyat farkının DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yatırılarak Vision Black platformunun tamamlanabileceğini belirtiyor.

AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor
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AMD, Vision Black yaklaşımıyla Phenom II X6 işlemciler, ATi Radeon HD 5700 serisi ekran kartları ve 8 serisi yonga setleriyle birlitke sunmayı planlıyor. öte yandan üst seviye performans segmenti için Leo platformunu lanse etmeye hazırlanan AMD, bu bağlamda 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini, 890FX çipset ve ATi HD 5800+ serisi ekran kartlarıyla harmanlamaya hazırlanıyor. VIA ile birlikte işlemci (x86), anakart (çipset) ve ekran kartını (harici) aynı anda üretebilen iki üreticiden biri olan AMD, homojen yapının optimal sonuçlar vereceğini belirtiyor.

AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor
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AMD ilk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle lanse edeceği Turbo Core teknolojisini sık sık gündeme getirerek verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Intel'in Nehale mimarisiyle uzunca bir süredir kullanmakta olduğu Turbo Boost teknolojisiyle aynı prensipleri taşıyan Turbo Core teknolojisinde amaç, çok çekirdekli işlemcilerde kaynakları daha iyi kullanabilmek. AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerinde, boştaki çekirdeklerin bekleme durumuna alınırken yük altındaki çekirdeklerin hızı, TDP dengesi bozulmadan, işlemci modeline göre 500MHz'e kadar arttırılabiliyor.

* Dökümanların hazırlandığı dönemdeki Newegg fiyatları esas alınmıştır.


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abrenax 8 yıl
Amd çoğu zaman fp olarak iyi oluyor. Ekran kartında ati, işlemcide amd...
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DH Misafiri 8 yıl
Peki x4 965 veya 1055T ile i5-760 veya i5-660 arasında ses - ısınma karşılaştırması yapabilir miyiz?
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huseyincarnege 8 yıl
gariban kot atlı amd işlemciler herzamanki gibi bizim yüzümüzügüldürcek azkaldı bi amd x6 ben kapıcam :)
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huseyincarnege 8 yıl
gariban kot atlı amd işlemciler herzamanki gibi bizim yüzümüzügüldürcek azkaldı bi amd x6 ben kapıcam :)
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DH Misafiri 8 yıl
kardeş oyun ları artık 6 çekirdeklerin östüne mi yapıcaksınız
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DigitalWorld 8 yıl

Mete Can Karahasan

Şu anda da AMD mevcut mimari ile bir tarafını yırtsa verimlilikte İ7 ya da İ5 ler ile boy ölçüşemez.

Digital World hocam çok ezberden konuşuyorsun böyle aralarda, bana da söz söylemek düşüyor. Eğer verim dersen performans verimi mi yoksa güç verimi mi diye sorma lüzmu hissederim.
Güç veriminde şunun şurasında amd'nin inteli yakalamasına hiç birşey kalmadı sayılır, yeni çıkacak 960T işlemcisi de 95w paketiyle gelecek ve hakkaten eşit olacak intelin şu nehalemleriyle. Eğer performans verimi ise intel az farkla önde olacak ancak fiyat performansta bu sefer yine acı kaybedecek.
Her markanın da ikişer üstünlüğü bulunuyor benim iyimser hesabımla
Rekabet tam gaz kim ne derse desin, bir sene öncesine kadar da intelin core 2 duo'suna toz kondurulmazdı ama güç başarımında hiç de verimli olmadığını yeni yeni duymaya başladık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Hımm yukarı çıktığı iyi olmuş bu mesajı görmemiştim.

Dikkatinizi çekerim VERİM demişim. Mimari demişim. Yani mimari verimden bahsediyorum. P4 ler ile AMD athlonlar arasındaki gibi bir farktan bahsediyorum.

Pentiumlar AMD 3000 ler ile başa baş gidiyordu performansta güya ama durum neydi. AMD bu işi 2GHz de yapıyordu, İntel 3.2GHz de.

Yani mimariden konuşuyorum. Şimdiye kadar ezberden konuştuğumda olmadı açıkçası. Lütfen böyle basit şeyler ile gelmeyin. Eskiden şu yazdığım yazıyı yazsam en az 3 kat daha fazla uzardı yazı zira vaktim vardı. Öyle bir yazı yazıyordum ki en ufak açık kalmıyordu. Tabi @towarscke hariç. O yazıyı kafasına göre kırpıyordu.

Gene de yazım öyle kısa değil ve ayrıntılı ama sadece o cümleyi düşünürseniz tabiki mantıklı. Kuranı kerimde de bazıları öyle cümle cümle alıp başımıza hoca efsuncu kesildi ya zaten. Yazımda o kadar demişimki AMD şu an daha mantıklı, AMD daha iyi vs demişim. Sonra da kullanıcıları pek ilgilendirmeyen bir konuda ticari ve belki de profesyonel olarak bir yorum getirmişim. AMD nin mimari olarak intel e mevcut yapı ile bir tarafını yırtsa yetişemeyeceği. Phenomlar acele çıktığı için ilk serileri sönük kaldı arızalar baş gösterdi vb. Ama yapılan revizyonlar ile performans arttı.

Kısacası AMD şu anki yapısı itibariyle saat hızı verimliliğinde intel e rakip olamaz. Özellikle de yazılımcılar bu kadar laylaylom gezerken.


He ama ne. Aynı fiyat segementinde AMD nin işlemcileri daha iyi. Anakart cephesinde daha iyi. E bir de çoklu çekirdek uygulamalarında ortaya çıkan performans artışı. Yapmayın etmeyin bu şekilde bu forum bu hallere geldi zaten. Eski üyelerden kaçı kaldı geriye bilgili. Bakın bakalım OC başlığına ya. Arkadaş OC yapacağım diyor sorular somuş kaç gündür bir cevap yazan yok benden başka. O kadar çok böyle konu varki. Oysa eskiden öyle miydi?

Soru yazardım daha yenile diyene kadar cevap gelirdi. Gerekirse evine giderdik ya. Ben istanbul dayım. Sorunu olan biri Anakaradaydı. Ankaraya gidecektim ya sorun hallolmadan önce izni ayarlasaydım. Hem gezi olacaktı hem bir sohbet. İkinci el mezarlığa dönmüş. Sıcak fırsatlarda normal kullanıcı yok hemen hepsi mağaza temsilcisi. E olacağı da bu.


Yani iyi niyetli insanlar soğutmayın şu forumdan. Diyorum ki yazdıklarımda bir hata varsa PM ile atın önce bir durumu. Bu bir yazım yanlışı da olabilir.
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baracuda-x 9 yıl
DiciQ

ilk resim oldukça sinir bozucu bir sistem parasına bir işlemci intele fena gönderme yapmış



amd 100 dolarda arttırmış yanına Logitech X530 5+1 ses sistemi bile alınır yani


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DiciQ 9 yıl
ilk resim oldukça sinir bozucu bir sistem parasına bir işlemci intele fena gönderme yapmış
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doctorfizik 9 yıl
1055T 351 Lira!.... o fiyata i5 var 366 Lira!.... ikisi arasında kesinlike 1055T olur seçim....
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DH Misafiri 9 yıl
şu an amd kullanıyorum inanın bana ucuz olması performansdan ödün verdiği anlamına gelmiyor. hatta sunduğu fiyata çok çok üstün bir performans veriyor. intelde ise para konuşuyor ne kadar para o kadar performans diyorlar gerisi size kalır ucuza performansımı alırsınız yada para verip isim mi alırsnız
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huseyincarnege 9 yıl
la 400 tl ye 6 çekirdek işlemçi alıyon ve hava soğutmayla 4ghz oluyo
size sorarım intelciler intel
ne zaman az paraya çok iş yaptı :S
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cohannan 9 yıl
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2GHz / 3.6GHz Turbo Core 9MB Cache İşlemci

Bu işlemci vatan stoğuna girmiş ve 573 TL taksitli fiyatı


vatanbilgisayar.com/...
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function 9 yıl
Çin sitesindeki teste göre i5 750 almak çok daha mantıklı, 1090t yi bırakalım, 1055t nin 250$ üzerinde satılacağını varsayarsak, 4ghz lik i5 750 nin 1055t neredeyse katlaması söz konusu. keza brçok oyun single core performansına dayalı çalışıyor. 150$ seviyesinde olmazsa geçiniz.
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Zimmerit 9 yıl
965 bile yerine göre i5 750 yi geçebiliyorken hatta core i7 920,930 a kafa tutabiliyorken siz hala neden bahsediyorsunuz 400 TL ye 6 çekirdek işlemci bulmuşsun adam hala 150$ diyor oldu AMD babanın şirketi ya sana bedavaya versin işlemciyi şu forumda o kadar gereksiz düşünceye sahip olan kişi varki intel overclock oluyorda AMD olmuyor sanki adamlar 1055T ye de o.c yaparlar ondan sonra konuşursun x6 serisi muhtemelen core i7 860 core i7 920-930 u geçebilir.
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