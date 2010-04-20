AMD 6 çekirdekli işlemci yarışında agresif bir fiyatlandırma hedefliyor

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak. Birden fazla modeliyle pazarda olacak AMD'nin, yüksek performans segmenti için planladığı işlemci, çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak. 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle 3.6GHz'e otomatik olarak çıkabilen işlemci için Agresif bir fiyatlandırma tekip edeceğini belirten AMD, Intel Core i7 980X ile aynı fiyata güçlü bir sistem kurulabileceği mottosuyla geliyor.
"Komple bir platform mu yoksa bir platformun parçası mı ?" diye sonra AMD'ye göre 1099$* seviyesinden satın alınabilen Core i7 980X işlemcisiyle aynı fiyata kullanıcılar Phenom II X6 1090T işlemcisinin güç verdiği, DirectX 11 destekli ekran kartına sahip, 890GX çipsetli yeni nesil bir anakart kullanan ve monitör de dahil olmak üzere komple bir kasa toplanabileceğini belirtiyor. Tabii bu noktada 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition'ın, düyanın en hızlı masaüstü işlemcisi olarak lanse edilen Core i7 980X'i geçmesinin beklenmediğini de belirtelim.
Mevcut mikroişlemci mimarisi ile Intel'i geçmesi beklenmeyen AMD, bir yandan Bulldozer jenerasyonu için çalışmalarını sürdürürken, öte tarafta fiyat odaklı çözümlerle rekabette güç olmanın yollarını arıyor. Fiyatlandırmaya dikkat çeken AMD, 295$ seviyesinden lanse edilecen Phenom II 1090T Black Edition işlemcisinin, hali hazırda AMD sisteme sahip kullanıcıların anakartlarıyla uyumlu olacağını öte yandan yaklaşık 700 dolarlık fiyat farkının DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını yatırılarak Vision Black platformunun tamamlanabileceğini belirtiyor.
AMD, Vision Black yaklaşımıyla Phenom II X6 işlemciler, ATi Radeon HD 5700 serisi ekran kartları ve 8 serisi yonga setleriyle birlitke sunmayı planlıyor. öte yandan üst seviye performans segmenti için Leo platformunu lanse etmeye hazırlanan AMD, bu bağlamda 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini, 890FX çipset ve ATi HD 5800+ serisi ekran kartlarıyla harmanlamaya hazırlanıyor. VIA ile birlikte işlemci (x86), anakart (çipset) ve ekran kartını (harici) aynı anda üretebilen iki üreticiden biri olan AMD, homojen yapının optimal sonuçlar vereceğini belirtiyor.
AMD ilk defa 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle lanse edeceği Turbo Core teknolojisini sık sık gündeme getirerek verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Intel'in Nehale mimarisiyle uzunca bir süredir kullanmakta olduğu Turbo Boost teknolojisiyle aynı prensipleri taşıyan Turbo Core teknolojisinde amaç, çok çekirdekli işlemcilerde kaynakları daha iyi kullanabilmek. AMD'nin Phenom II X6 işlemcilerinde, boştaki çekirdeklerin bekleme durumuna alınırken yük altındaki çekirdeklerin hızı, TDP dengesi bozulmadan, işlemci modeline göre 500MHz'e kadar arttırılabiliyor.
* Dökümanların hazırlandığı dönemdeki Newegg fiyatları esas alınmıştır.
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Hımm yukarı çıktığı iyi olmuş bu mesajı görmemiştim.
Dikkatinizi çekerim VERİM demişim. Mimari demişim. Yani mimari verimden bahsediyorum. P4 ler ile AMD athlonlar arasındaki gibi bir farktan bahsediyorum.
Pentiumlar AMD 3000 ler ile başa baş gidiyordu performansta güya ama durum neydi. AMD bu işi 2GHz de yapıyordu, İntel 3.2GHz de.
Yani mimariden konuşuyorum. Şimdiye kadar ezberden konuştuğumda olmadı açıkçası. Lütfen böyle basit şeyler ile gelmeyin. Eskiden şu yazdığım yazıyı yazsam en az 3 kat daha fazla uzardı yazı zira vaktim vardı. Öyle bir yazı yazıyordum ki en ufak açık kalmıyordu. Tabi @towarscke hariç. O yazıyı kafasına göre kırpıyordu.
Gene de yazım öyle kısa değil ve ayrıntılı ama sadece o cümleyi düşünürseniz tabiki mantıklı. Kuranı kerimde de bazıları öyle cümle cümle alıp başımıza hoca efsuncu kesildi ya zaten. Yazımda o kadar demişimki AMD şu an daha mantıklı, AMD daha iyi vs demişim. Sonra da kullanıcıları pek ilgilendirmeyen bir konuda ticari ve belki de profesyonel olarak bir yorum getirmişim. AMD nin mimari olarak intel e mevcut yapı ile bir tarafını yırtsa yetişemeyeceği. Phenomlar acele çıktığı için ilk serileri sönük kaldı arızalar baş gösterdi vb. Ama yapılan revizyonlar ile performans arttı.
Kısacası AMD şu anki yapısı itibariyle saat hızı verimliliğinde intel e rakip olamaz. Özellikle de yazılımcılar bu kadar laylaylom gezerken.
He ama ne. Aynı fiyat segementinde AMD nin işlemcileri daha iyi. Anakart cephesinde daha iyi. E bir de çoklu çekirdek uygulamalarında ortaya çıkan performans artışı. Yapmayın etmeyin bu şekilde bu forum bu hallere geldi zaten. Eski üyelerden kaçı kaldı geriye bilgili. Bakın bakalım OC başlığına ya. Arkadaş OC yapacağım diyor sorular somuş kaç gündür bir cevap yazan yok benden başka. O kadar çok böyle konu varki. Oysa eskiden öyle miydi?
Soru yazardım daha yenile diyene kadar cevap gelirdi. Gerekirse evine giderdik ya. Ben istanbul dayım. Sorunu olan biri Anakaradaydı. Ankaraya gidecektim ya sorun hallolmadan önce izni ayarlasaydım. Hem gezi olacaktı hem bir sohbet. İkinci el mezarlığa dönmüş. Sıcak fırsatlarda normal kullanıcı yok hemen hepsi mağaza temsilcisi. E olacağı da bu.
Yani iyi niyetli insanlar soğutmayın şu forumdan. Diyorum ki yazdıklarımda bir hata varsa PM ile atın önce bir durumu. Bu bir yazım yanlışı da olabilir.
amd 100 dolarda arttırmış yanına Logitech X530 5+1 ses sistemi bile alınır yani
size sorarım intelciler intel
ne zaman az paraya çok iş yaptı :S
Bu işlemci vatan stoğuna girmiş ve 573 TL taksitli fiyatı
vatanbilgisayar.com/...