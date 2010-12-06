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AMD: Akıllı telefon pazarına girme gibi bir planımız yok

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyüme ve geleceğe dönük güçlü potansiyel, dünya devi yarıiletken üreticilerini de bu pazara çekiyor. Tegra 2 platformuyla akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarında iddialı olan Nvidia, bir kaç sene içerisinde gelirlerinin önemli bir kısmının Tegra operasyonundan geleceğini sık sık dile getirmekte. Nvidia'nın yanı sıra akıllı telefon pazarına göz kırpan bir diğer isim ise Intel. Aslında Intel'in bu pazara yabancı olduğu söylenemez zira firma yıllar önce Xscale işlemcileriyle, akıllı telefonlara donanım sağlamaış ancak daha sonra rekabetin arttığı pazarda çekirdek işlerine yoğunlaşabilmek adına Xscale işlemci bölümünü Marvell firmasına satmıştı.

Oak Trail kod adını taşıyan yeni Atom platformuyla, 2011'de tablet bilgisayar pazarına adım atmayı planlayan Intel, aynı platformu akıllı telefonlarda da kullanacak ancak bu sadece başlangıç olacak. Intel'in akıllı telefonlar için geliştirdiği asıl platform, Medfield platformu olacak ve 2012'de pazara sunulacak. x86 mimarisinin avantajlarını ileri üretim teknikleriyle düşük güç tüketim seviyesinde sunarak ARM tabanlı çözümlerin aksine üreticilere Windows'un da dahil olduğu farklı yazılım seçenekleriyle daha esnek bir adaptasyon süreci sunmayı hedefleyen Intel, kısa süre içerisinde pazarda güçlü bir noktaya gelmeyi ve orta-uzun vadede pazarın lideri olmayı hedefliyor.

Intel ve Nvidia'nın büyük önem verdiği akıllı telefon pazarına AMD nasıl bakıyor. Gelin bu sorunun cevabını şirketin tepe yöneticisi Dirk Meyer'den dinleyelim;

"Akıllı telefon pazarına girme planımız bulunmuyor çünkü endüstri zaten oyuncularla dolmuş durumda ve biz, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayar ve sunucular gibi avantajlı olduğumuz endüstrilere odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz. Tablet bilgisayarlar için yıllarca süren incelemelerimize göre, ortalama fiyatın 299 doların altına düşmesiyle birlikte açık bir büyüme içerisine gireceğine inanıyorum. Şu an için tablet bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarlara ek ürünlerdir. AMD endüstriye giren ilk isim olmasa bile eğer pazarda iyi bir iş fırsatı yakalarsak hızlı bir şeilde takipçisi olacağımıza inanıyorum."


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0tt0m@n 8 yıl
Arkadaşlara kesinlikle katılıyorum, gerçekten çok büyük bir hata.
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ozkan_tpc 8 yıl
Adam haklı, daha uzman olduğu sektörde henüz kendini yeterince konumlandıramamışken farklı sektörlere sıçrama ve büyüme stratejisi firmanın çöküşünü getirebilir. Fakat bu sonsuza dekyeni sektörlerden uzak kalacağı anlamına gelmez. Kısacası ayağını yorganına göre uzat meselesi.
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sadtneverdie 8 yıl



büyüme görürse hızlı bir şekilde bu işe girermiş. bu adam sarhoş yahu
ar-ge için paramız yok de eyvallah derim. ama para varsa hızlıca gireriz komik olmuş. bir an kendini intel de sanmış belli.
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Rock_Rage 8 yıl
Bence haklılar once ellerindeki pazarda kendilerini geliştirmek zorundalar.Sunucu pazarında intelden gerideler Masaustu pazarda gerideler notebook pazarında cok cok gerideler netbook pazarında yok gibiler.Once elindeki pazarı korumaya calısmalı butun gucunu buraya aktarmalı yoksa elindeki pazarıda kaybedecekler eger onlarıda kayberdese zaten pazarda amd adında bir firma kalmıcak bolece telefon pazarına girmeside cokusunu kurtarmıcakki telefon pazarı için arastırma gelistirme uretim derken en az 3-4 senelerini alır.Amd için suan fuzyon ile tablet , netbook , notebook ve masaustunde buyuk bir sıcrama yapmak oncelikli hedef haline gelmeli.
SAYGILARLA
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KiLLeR© 8 yıl
Bence çok büyük bir hata. Geleceği görüpte yatırım yapmamak gibi birşey. AMD umarım pişman olmaz..
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