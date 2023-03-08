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    AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Windows açılmıyor

    Artık bellek üreticileri 24 GB ve 48 RAM modüllerini piyasaya sürmeye başladı. Ancak görünüşe göre AMD anakartlar bu bellek modülleriyle bir uyumluluk sorunuyla karşı karşıya.
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    AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay bellek üreticileri 48 GB (2x 24 GB), 96 GB (2x 48 GB veya 4x 24 GB) ve hatta 192 GB (4x 48 GB) kapasiteleri mümkün kılan 24 GB ve 48 GB kapasiteli DDR5 bellek modüllerini piyasaya sürmeye başladı. Kapasiteleri standartlardan farklı olsa da ortada tek bir sorun var: Intel anakartlarda bunlar çalışırken AMD anakartlarda çalışmıyorlar.

    AMD anakartlarda uyumsuzluk sorunu

    Şimdilik 24 GB ve 48 GB DDR5 bellekler yalnızca 12. Nesil Core "Alder Lake" ve 13. Nesil Core "Raptor Lake" işlemcilerle çalışıyor. Esasında hem Ryzen 7000 serisi hem de diğer Intel işlemcilerde resmi olarak bellek sınırı 128 GB. Yeni 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle 192 GB’a ulaşmak mümkün. İşin ilginç yanı tıpkı üreticilerin sunduğu maksimum bellek hızı nasıl aşılıyorsa 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle yaşanan uyum sorunu da aşılabiliyor. MSI ve Gigabyte mevcut Intel 600 serisi ve 700 serisi anakartlarında herhangi bir güncelleme gerekmeden yeni belleklerin çalıştığını söylerken ASRock ve Asus ise yeni kapasiteler için yazılım güncellemeleri hazırlıyor. Ancak AMD anakartlar için hiçbir ses yok.

    AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Tam Boyutta Gör
    MEGAsizeGPU, AMD’nin 24 GB ve 48 GB DDR5 uyumluluğunu test etmek için Ryzen 5 7600X tabanlı ROG Strix B650E-E Gaming anakartlı sistemine Corsair Vengeance DDR5-5600 48 GB modülerini taktı. Bellekler sisteme takıldığında önyükleme öncesinde UEFI kurulum ekranına geçildiği ve belleklerin burada görülebilir olduğu aktarılıyor. Ancak sorun şu ki, Windows açılmıyor ve donanım sorununa işaret eden bir hata ortaya çıkıyor.

    AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler teknik olarak 128 GB maksimum bellek kapasitesi sınırına sahip. Birkaç ay öncesine kadar 13. Nesil ve 12. Nesil Intel Core işlemciler de bu sınıra sahipti, yani bu AMD için aşılamaz bir sınır olmayabilir. Şirket, 24 GB ve 48 GB bellek modüllerinin en azından 128 GB sınırının altında çalışmasını sağlamak için anakart üreticileriyle bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışabilir.
    Kaynakça https://www.techpowerup.com/305595/installing-24gb-ddr5-modules-on-amd-ryzen-7000-platform-springs-mixed-results-posts-but-doesnt-boot https://www.tomshardware.com/news/amds-motherboard-support-for-24gb-and-48gb-ram-is-wonky
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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