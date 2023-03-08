AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Windows açılmıyor

AMD anakartlarda uyumsuzluk sorunu
Şimdilik 24 GB ve 48 GB DDR5 bellekler yalnızca 12. Nesil Core "Alder Lake" ve 13. Nesil Core "Raptor Lake" işlemcilerle çalışıyor. Esasında hem Ryzen 7000 serisi hem de diğer Intel işlemcilerde resmi olarak bellek sınırı 128 GB. Yeni 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle 192 GB’a ulaşmak mümkün. İşin ilginç yanı tıpkı üreticilerin sunduğu maksimum bellek hızı nasıl aşılıyorsa 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle yaşanan uyum sorunu da aşılabiliyor. MSI ve Gigabyte mevcut Intel 600 serisi ve 700 serisi anakartlarında herhangi bir güncelleme gerekmeden yeni belleklerin çalıştığını söylerken ASRock ve Asus ise yeni kapasiteler için yazılım güncellemeleri hazırlıyor. Ancak AMD anakartlar için hiçbir ses yok.Kaynakça https://www.techpowerup.com/305595/installing-24gb-ddr5-modules-on-amd-ryzen-7000-platform-springs-mixed-results-posts-but-doesnt-boot https://www.tomshardware.com/news/amds-motherboard-support-for-24gb-and-48gb-ram-is-wonky Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez