AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli! Windows açılmıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay bellek üreticileri 48 GB (2x 24 GB), 96 GB (2x 48 GB veya 4x 24 GB) ve hatta 192 GB (4x 48 GB) kapasiteleri mümkün kılan 24 GB ve 48 GB kapasiteli DDR5 bellek modüllerini piyasaya sürmeye başladı. Kapasiteleri standartlardan farklı olsa da ortada tek bir sorun var: Intel anakartlarda bunlar çalışırken AMD anakartlarda çalışmıyorlar.

AMD anakartlarda uyumsuzluk sorunu

Şimdilik 24 GB ve 48 GB DDR5 bellekler yalnızca 12. Nesil Core "Alder Lake" ve 13. Nesil Core "Raptor Lake" işlemcilerle çalışıyor. Esasında hem Ryzen 7000 serisi hem de diğer Intel işlemcilerde resmi olarak bellek sınırı 128 GB. Yeni 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle 192 GB’a ulaşmak mümkün. İşin ilginç yanı tıpkı üreticilerin sunduğu maksimum bellek hızı nasıl aşılıyorsa 24 GB ve 48 GB DDR5 belleklerle yaşanan uyum sorunu da aşılabiliyor. MSI ve Gigabyte mevcut Intel 600 serisi ve 700 serisi anakartlarında herhangi bir güncelleme gerekmeden yeni belleklerin çalıştığını söylerken ASRock ve Asus ise yeni kapasiteler için yazılım güncellemeleri hazırlıyor. Ancak AMD anakartlar için hiçbir ses yok.

Tam Boyutta Gör MEGAsizeGPU, AMD’nin 24 GB ve 48 GB DDR5 uyumluluğunu test etmek için Ryzen 5 7600X tabanlı ROG Strix B650E-E Gaming anakartlı sistemine Corsair Vengeance DDR5-5600 48 GB modülerini taktı. Bellekler sisteme takıldığında önyükleme öncesinde UEFI kurulum ekranına geçildiği ve belleklerin burada görülebilir olduğu aktarılıyor. Ancak sorun şu ki, Windows açılmıyor ve donanım sorununa işaret eden bir hata ortaya çıkıyor.

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Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler teknik olarak 128 GB maksimum bellek kapasitesi sınırına sahip. Birkaç ay öncesine kadar 13. Nesil ve 12. Nesil Intel Core işlemciler de bu sınıra sahipti, yani bu AMD için aşılamaz bir sınır olmayabilir. Şirket, 24 GB ve 48 GB bellek modüllerinin en azından 128 GB sınırının altında çalışmasını sağlamak için anakart üreticileriyle bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışabilir.

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AMD anakartlarda 24 GB ve 48 GB RAM desteği problemli!