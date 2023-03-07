Intel, 1.8nm ve 2nm süreçlerinin gelişimini tamamladı: Hedef liderlik

Intel China’nın patronu Wang Rui, düzenlenen bir etkinlikte şirketin Intel 18A (18 angstrom sınıfı) ve Intel 20A (20 angstrom sınıfı) üretim süreçlerinin gelişimini tamamladığını söyledi. Bu arada, gelişimin tamamlanması bu işlem süreçlerinin ticari üretimlerde kullanılmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Intel'in her iki teknoloji için tüm özellikleri, malzemeleri, gereksinimleri ve performans hedeflerini belirlediği anlamına geliyor.
Intel, endüstri liderliğini hedefliyor
Intel'in 18A üretim süreci, şirketin RibbonFET ve PowerVia teknolojilerinin yanı sıra küçülen transistör boyutlarını daha da geliştirecek. Görünüşe göre bu düğümün gelişimi o kadar iyi gidiyor ki Intel, hedeflerini 2025'ten 2024'ün ikinci yarısına kadar çekmiş durumda. Şirket, 2024'ün ikinci yarısında yüksek hacimli üretime (HVM) girdiğinde, 1.8nm sınıfı üretim teknolojisinin endüstrinin en gelişmiş düğümü olmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez