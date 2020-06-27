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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir

    Yaklaşan büyük yapımlarla birlikte AMD hediyelerine yenilerini ekleyeceğe benziyor.
    1 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir
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    Ryzen 3000 işlemcileriyle başarılı satış rakamları elde edene AMD, modellerinin albenisini daha da üst seviyelere çıkarmak adına oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

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    AMD oyun hediye etmeye devam ediyor

    Geçtiğimiz haftalarda Horizon: Zero Dawn kampanyasıyla gündeme gelen AMD bu sefer de farklı bir oyunla gündemde. İddialara göre Ryzen 3000 serisi işlemcilerden belirli modelleri alanlara Assasin’s Creed Valhalla hediye edilecek.

    Listede yalnızca Ryzen 7 ve Ryzen 9 işlemcilerin yer aldığını belirtelim. 7 Temmuz’da satışa sunulacak XT serisi işlemciler de yerini almış durumda.

    Ayrıca Bkz. "AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı"

    Daha önceki hediye listesinde popüler Ryzen 5 3600 işlemcisi de bulunuyordu. Son olarak kampanyanın ne zaman başlayacağı bilgisi paylaşılmazken Assasin’s Creed Valhalla için de henüz net bir tarih verilmiş değil.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-bundle-free-assassins-creed-valhalla-with-selected-ryzen-3000-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 29 dk.
    Ryzen 3100 3300x alana verse anlarımda,3700X ve üzeri işlemci alan oyun için almıyordur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    CCaaNN (CCaaNN ) 13 dk. ContEmpor4ry
    Hocam 100 EUR fiyatli islemci alan 60 EUR fiyatli oyunu hediye etmez haliyle, tabii ki 300 EUR fiyatli islemciye hediye edecek ki hem promosyondan zarar etmesin hem de eldeki pahali islemcileri eritsin. Asiri mantikli geldi bana, oyunu almayi dusunuyodum, 3700X ile yukseltirim, oyun bedavaya gelmis olur, bir de bi indirim yakalasam nereden baksan 70 EUR kar olur.
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    sething (sething ) 1 sa. (düzenlendi)
    Boyle gariban babasi firmami olur.



    Oyunu alana islemci hediye etsin..
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    dede17 (amdfusion ) 1 sa.
    Almışlar ne yapacak
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