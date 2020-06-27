AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir

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Ryzen 3000 işlemcileriyle başarılı satış rakamları elde edene AMD, modellerinin albenisini daha da üst seviyelere çıkarmak adına oyun hediye etmeye hazırlanıyor.

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AMD oyun hediye etmeye devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Horizon: Zero Dawn kampanyasıyla gündeme gelen AMD bu sefer de farklı bir oyunla gündemde. İddialara göre Ryzen 3000 serisi işlemcilerden belirli modelleri alanlara Assasin’s Creed Valhalla hediye edilecek.

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Listede yalnızca Ryzen 7 ve Ryzen 9 işlemcilerin yer aldığını belirtelim. 7 Temmuz’da satışa sunulacak XT serisi işlemciler de yerini almış durumda.

Ayrıca Bkz. "AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı"

Daha önceki hediye listesinde popüler Ryzen 5 3600 işlemcisi de bulunuyordu. Son olarak kampanyanın ne zaman başlayacağı bilgisi paylaşılmazken Assasin’s Creed Valhalla için de henüz net bir tarih verilmiş değil.

https://videocardz.com/newz/amd-to-bundle-free-assassins-creed-valhalla-with-selected-ryzen-3000-processors

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