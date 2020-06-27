AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir

Ryzen 3000 işlemcileriyle başarılı satış rakamları elde edene AMD, modellerinin albenisini daha da üst seviyelere çıkarmak adına oyun hediye etmeye hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı
AMD oyun hediye etmeye devam ediyor
Geçtiğimiz haftalarda Horizon: Zero Dawn kampanyasıyla gündeme gelen AMD bu sefer de farklı bir oyunla gündemde. İddialara göre Ryzen 3000 serisi işlemcilerden belirli modelleri alanlara Assasin’s Creed Valhalla hediye edilecek.
Listede yalnızca Ryzen 7 ve Ryzen 9 işlemcilerin yer aldığını belirtelim. 7 Temmuz’da satışa sunulacak XT serisi işlemciler de yerini almış durumda.
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Daha önceki hediye listesinde popüler Ryzen 5 3600 işlemcisi de bulunuyordu. Son olarak kampanyanın ne zaman başlayacağı bilgisi paylaşılmazken Assasin’s Creed Valhalla için de henüz net bir tarih verilmiş değil.
https://videocardz.com/newz/amd-to-bundle-free-assassins-creed-valhalla-with-selected-ryzen-3000-processors Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Oyunu alana islemci hediye etsin..