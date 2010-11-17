AMD Catalyst 10.11 WHQL sürücüsü çıktı

AMD, Ekim ayında yayınladığı Catalyst 10.10 sürücü paketi için beş ayrı güncelleme sunduktan sonra Kasım ayı için hazırladığı WHQL sertifikalı 10.11 sürücüsünü kullanıma sundu. Radeon 2000 serisinden günümüze kadar güncel AMD ekran kartları ve Radeon HD 3000 serisinden günümüze entegre grafik işlemcileriyle uyumlu olan yeni sürücü paketi için çok detaylı bir "sürüm notları" listesi açıklanmış olmasa da genel olarak şu değişikliklerin üzerinde durulduğunu görüyoruz;
- Battleforge: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %3'e varan performans artışı (AA kapalı).
- STALKER – Call of Pripyat benchmark: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %5'e varan performans artışı.
AMD'nin Catalyst 10.11 sürücü paketinin işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için;
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
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ilk defa mavi ekranı getirecek seviyede bug içeren bir sürücü ile karşılaştım !
bundan sonra ATi'nini daha doğrusu yeni adıyla AMD'nin
kendi blog sitesindeki ilk açıklama ardından 24 saat içinde
dünyanın her yerinden gelen kullanıcı yorumlarını okumadan
bir daha yeni sürücü denemeyeceğim !
blogs.amd.com/...
10.11 , 5850de bana da bi sürü mavi ekran verdirdi. 10.10dayım hala , 10.12 çıksın da dediğiniz gibi bundan sonra önce yorumları okuyup sonra yüklemeli bir sorun yoksa.
10.12 ne zaman gelecek arkadaşlar ?
his hd 4850 ıceq 4 turbo xp 32 bbit CCC ve dısplay drıver ı bana upload edın lutfen tsk ederım sımdıden
10.10'u buradan indirebilirsin:
support.amd.com/...
basaustu: ati HD 5570 1GB
dizustu: nvidia geforce GT 420m 2GB