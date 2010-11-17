AMD Catalyst 10.11 WHQL sürücüsü çıktı

AMD, Ekim ayında yayınladığı Catalyst 10.10 sürücü paketi için beş ayrı güncelleme sunduktan sonra Kasım ayı için hazırladığı WHQL sertifikalı 10.11 sürücüsünü kullanıma sundu. Radeon 2000 serisinden günümüze kadar güncel AMD ekran kartları ve Radeon HD 3000 serisinden günümüze entegre grafik işlemcileriyle uyumlu olan yeni sürücü paketi için çok detaylı bir "sürüm notları" listesi açıklanmış olmasa da genel olarak şu değişikliklerin üzerinde durulduğunu görüyoruz;

- Battleforge: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %3'e varan performans artışı (AA kapalı).

- STALKER – Call of Pripyat benchmark: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %5'e varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 10.11 sürücü paketinin işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için;

http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx