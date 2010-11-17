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AMD Catalyst 10.11 WHQL sürücüsü çıktı

8 yıl
27,6b
1
73
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Ekim ayında yayınladığı Catalyst 10.10 sürücü paketi için beş ayrı güncelleme sunduktan sonra Kasım ayı için hazırladığı WHQL sertifikalı 10.11 sürücüsünü kullanıma sundu. Radeon 2000 serisinden günümüze kadar güncel AMD ekran kartları ve Radeon HD 3000 serisinden günümüze entegre grafik işlemcileriyle uyumlu olan yeni sürücü paketi için çok detaylı bir "sürüm notları" listesi açıklanmış olmasa da genel olarak şu değişikliklerin üzerinde durulduğunu görüyoruz;

 - Battleforge: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %3'e varan performans artışı (AA kapalı).

 - STALKER – Call of Pripyat benchmark: ATi Radeon HD 5800 serisi için tek ve çoklu kart kurulumları için %5'e varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 10.11 sürücü paketinin işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu indirmek için;
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx


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SEO-Uzmanı 8 yıl
AGP kullanıyorum
ilk defa mavi ekranı getirecek seviyede bug içeren bir sürücü ile karşılaştım !
bundan sonra ATi'nini daha doğrusu yeni adıyla AMD'nin
kendi blog sitesindeki ilk açıklama ardından 24 saat içinde
dünyanın her yerinden gelen kullanıcı yorumlarını okumadan
bir daha yeni sürücü denemeyeceğim !
blogs.amd.com/...
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m-99 8 yıl

erencexor

AGP kullanıyorum
ilk defa mavi ekranı getirecek seviyede bug içeren bir sürücü ile karşılaştım !

bundan sonra ATi'nini daha doğrusu yeni adıyla AMD'nin
kendi blog sitesindeki ilk açıklama ardından 24 saat içinde
dünyanın her yerinden gelen kullanıcı yorumlarını okumadan

bir daha yeni sürücü denemeyeceğim !

blogs.amd.com/...


10.11 , 5850de bana da bi sürü mavi ekran verdirdi. 10.10dayım hala , 10.12 çıksın da dediğiniz gibi bundan sonra önce yorumları okuyup sonra yüklemeli bir sorun yoksa.

10.12 ne zaman gelecek arkadaşlar ?
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-Bane 8 yıl
mavi ekran hatası veriyor yardım edin üstelik mlaa nedir ?
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tahir40 8 yıl
Yine benim HD 4850 için bişi yok :)
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Murat ÖZDAĞ 8 yıl
Arkadaşlar sağ köşedeki kırmızı ATI logosu kaldırılmışmı???
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BERK BEY 8 yıl
yuh daha 10.10u dün yükledim
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people66 8 yıl
bu driver yükledikten sonra 5 defa mavi ekran geldi hemen eski sürüme geçiyom haberini olsun
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Serkan2060 8 yıl
Arkadaşlar mlaa nedir bende gözükmüyor öyle bir şey
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saameet_06 8 yıl
Cod black ops multi de VPU hatası alıorum ayrıca oyunlarda genelde 1440 x 900 kullanırım masaustumde 1280x1024 dur. ancak oyunlardan cıkınca ve pc yı yenıden acınca masa ustu cozunurlugum 1280x800 e sabıttlenıor bır turlu duzeltemedım 10.10 da bole bişi yoktu eskı surucu bende yok bana bırısı upload edebılırmı luften CCC ve dısplay drıver ı ?
his hd 4850 ıceq 4 turbo xp 32 bbit CCC ve dısplay drıver ı bana upload edın lutfen tsk ederım sımdıden
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Kimkim 8 yıl

saameet_06

Cod black ops multi de VPU hatası alıorum ayrıca oyunlarda genelde 1440 x 900 kullanırım masaustumde 1280x1024 dur. ancak oyunlardan cıkınca ve pc yı yenıden acınca masa ustu cozunurlugum 1280x800 e sabıttlenıor bır turlu duzeltemedım 10.10 da bole bişi yoktu eskı surucu bende yok bana bırısı upload edebılırmı luften CCC ve dısplay drıver ı ?

his hd 4850 ıceq 4 turbo xp 32 bbit CCC ve dısplay drıver ı bana upload edın lutfen tsk ederım sımdıden


10.10'u buradan indirebilirsin:

support.amd.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
masa ustunde ati diz ustunde nvidia kulanıyorum nvidıa gerçekten eski kartlarını unut muyor onlarıda ileştirmeye çalışıyor amm ati ler hep yweni kartlara yagunlaşıyorlar
basaustu: ati HD 5570 1GB
dizustu: nvidia geforce GT 420m 2GB
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ender123 8 yıl
Driver kurulum dosylarının ikonları AMD olmuş . 10.10 serisine kadar Ati ikonu vardı.
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djduke 8 yıl
4870x2 kulllananlar 10.5a ile yola devam ;) test etim diğerlerine göre daha iyi ancak hala sıkıntılı bazı oyunalrda
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enja 8 yıl
10.6 kulanıyorum hala sorunsuz tıkır tıkır çalışıyor xD
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BehramX 8 yıl
Ben indirme semde otomatik olarak indiriyor kuruyor sorun yok yola devam 5970 :D
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Mordeaur 8 yıl
Overdrive ile overclock yapıldığında artan 2D hızı sorununu aşmışlar. Sevindim.
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