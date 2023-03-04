AMD'de yüzler gülüyor: Ryzen 9 7900X3D satış beklentilerini aştı

Tam Boyutta Gör İşlemci pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda tepe model Ryzen 7000 3D V-Cache işlemcilerini kısa süre önce kullanıcılar ile buluşturan AMD, olumlu yorumlar toplamayı başardı. Şimdi yeni işlemcilerden lansman haftasını içeren şaşırtıcı rakamlar paylaşıldı. Görünüşe göre Ryzen 9 7900X3D oldukça iyi satarken 7950X3D stokta yok.

Ryzen 9 7900X3D modeline büyük ilgi

TechEpiphany tarafından derlenen rakamlar, AMD Ryzen 9 7900X3D'nin lansman haftasında dikkat çeken bir satış başarısına imza attığını gösteriyor. MindFactory'de kaydedilen lansman günü satışlarına göre yeni işlemci, 360 adet satışla Ryzen 7000 serisinde yer alan Ryzen 7900X (100), 7700X (160) ve 7600X (160) modellerini geride bırakmayı başardı. Bu noktada 490 adet satan Ryzen 7 5800X3D'in gerisinde kalsa da, Ryzen 7 7800X3D'nin yolda olduğunu hatırlatalım.

Paylaşılan rakamların ışığında Ryzen 9 7900X3D'nin 7900X'ten yüzde 50 oranında daha fazla sattığını, an itibariyle ise satışların 3,6 kat daha yüksek olduğunu söylebiliriz. Ryzen 7000X3D serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X ise listede yer almıyor. Ancak bunun nedeni düşük arz ve yetersiz stok olabilir. Nitekim yeni işlemci, ülkemizde de kısa süre içerisinde tükenmişti.

Ryzen 9 7950X3D oyun performansı belli oldu: Sınıfının en iyisi 5 gün önce eklendi

Görünüşe göre Ryzen 9 7900X3D, Intel Core i9-13900K ile aynı fiyat noktasında dengeli bir uygulama ve oyun performansı ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak 3D V-Cache serisindeki gerçek oyun değiştirici Ryzen 7 5800X3D'nin halefi Ryzen 7 7800X3D olacak. Zira oyuncuların çoğu Ryzen 7 7800X3D'yi bekliyor.

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