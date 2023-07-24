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    Ryzen 9 7945HX3D ufukta göründü: 3D V-Cache dizüstüne mi geliyor?

    AMD 3D V-Cache destekli mobil işlemciler yolda olabilir. Ryzen 9 7945HX3D CPU'lu bir dizüstü modeli perakende sitelerinde listelenmeye başladı. İşte detaylar...
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    Ryzen 9 7945HX3D ufukta göründü: 3D V-Cache dizüstüne mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda piyasaya çıkan Ryzen 7000X3D masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bugün Ryzen 9 7945HX3D işlemcili bir dizüstü modeli, perakende platformlarında görünmeye başladı. AMD 3D V-Cache destekli mobil işlemciler yolda olabilir

    AMD 3D V-Cache mobil işlemciler yolda olabilir

    Bildiğiniz üzere 3D V-Cache işlemciler, mevcut modellere kıyasla daha yüksek önbellek kapasiteleri ile vitrine çıktı. Ryzen 9 7945HX3D'nin ise henüz AMD tarafından duyurulmadığını belirtelim. Niketim bu işlemci, listeleme sırasında yapılmış bir hata olabilir. Ancak detaylara indiğimizde işlemcinin varlığını doğrulayan bilgiler ile karşılaşıyoruz. Öyle ki 128MB L3 önbelleğe sahip olduğundan bahsediliyor. 

    Ryzen 9 7945HX3D ufukta göründü: 3D V-Cache dizüstüne mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için AMD'nin halihazırda mevcut olan Dragon Range 7045HX serisi, masaüstü serisi CPU'lara benzer 16 çekirdekli Zen4 yapılandırmasına sahip. 7000X3D masaüstü işlemciler ise, 3D V-Cache teknolojisinin dahil edilmesi sayesinde şimdiden önemli gelişmeler sergiledi. Dolayısıyla bu teknoloji, dizüstü bilgisayarlar için uzun zamandır bekleniyor. 

    Bu sızıntı doğrulandığı takdirde, AMD'nin mobil oyun pazarındaki liderliği Intel'den geri aldığını görebiliriz. Ayrıca AMD destekli el konsolları düşünüldüğünde, önemli gelişimler görebiliriz. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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