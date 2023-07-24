Ryzen 9 7945HX3D ufukta göründü: 3D V-Cache dizüstüne mi geliyor?

AMD 3D V-Cache mobil işlemciler yolda olabilir
Bildiğiniz üzere 3D V-Cache işlemciler, mevcut modellere kıyasla daha yüksek önbellek kapasiteleri ile vitrine çıktı. Ryzen 9 7945HX3D'nin ise henüz AMD tarafından duyurulmadığını belirtelim. Niketim bu işlemci, listeleme sırasında yapılmış bir hata olabilir. Ancak detaylara indiğimizde işlemcinin varlığını doğrulayan bilgiler ile karşılaşıyoruz. Öyle ki 128MB L3 önbelleğe sahip olduğundan bahsediliyor.
Bu sızıntı doğrulandığı takdirde, AMD'nin mobil oyun pazarındaki liderliği Intel'den geri aldığını görebiliriz. Ayrıca AMD destekli el konsolları düşünüldüğünde, önemli gelişimler görebiliriz. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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