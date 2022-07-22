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    AMD'den RTX Voice benzeri ses engelleme teknolojisi geliyor

    DLSS teknolojisine rakip olarak FSR 2.0'ı piyasaya süren AMD, şimdi de RTX Voice benzeri bir ses engelleme özelliği üzerinde çalışıyor. Youtube platformu üzerinden yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.
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    AMD'den RTX Voice benzeri ses engelleme teknolojisi geliyor
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    Günümüzde arka plan seslerinin engellenmesi konusunda RTX Voice teknolojisiyle büyük bir başarı elde eden Nvidia’ya rakibi AMD’den yanıt geliyor. Geçtiğimiz saatlerde AMD resmi Youtube sayfasından yanlışlıkla yeni bir ses engelleme teknolojisinin tanıtım videosu paylaşıldı.

    Yapay zekâ desteğinden güç alacak

    Youtube üzerinde kısa bir süreliğine paylaşılan ve daha sonra kaldırılan yeni video, AMD'nin Gürültü Engelleme özelliğinin Nvidia'nın RTX Voice teknolojisine oldukça benzer bir şekilde çalışacağını gösterdi. Kırmızı ekibin açıklamalarına göre yeni özellik, hem giden hem de gelen mikrofon sesinden arka plan gürültüsünü filtreleyen "iki yönlü gürültü azaltma" sunmak için gerçek zamanlı bir derin öğrenme algoritmasından güç alacak.

    Nvidia, RTX Voice yazılımını ilk piyasaya sürdüğünde yeni grafik kartlarında bulunan AI (yapay zekâ) odaklı tensör çekirdeklerini kullanıyordu. Ancak sonraki aylarda Nvidia, özel donanıma sahip olmayan GTX 600 serisi kartlara kadar destek sunmaya başladı. AMD cephesinden gelecek ses engelleme özelliğinin henüz tanıtım tarihi bilinmiyor olsa da, yeni ekran kartı sürücülerine entegre bir biçimde gelecek.

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