AMD doğruladı: Ryzen 7 7800X3D, 9700X'ten daha hızlı

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyunlar söz konusu olduğunda AMD’nin X3D veya 3D V-Cache işlemcileri neredeyse rakipsiz konumda. Dolayısıyla Computex 2024'te tanıtılan Ryzen 9000X işlemcilerin ardından tüm gözler X3D modellerine çevrildi. AMD ise yakın tarihli bir söyleşide, Ryzen 7 7800X3D ile 9700X'i karşılaştırdı.

"Ryzen 7 7800X3D, 9700X'ten daha hızlı"

Kaçıranlar için mevcut Ryzen 7000X3D serisinin halefi olacak Ryzen 9000X3D işlemcilerin beklenenden daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatta bunun için 2024'ün üçüncü çeyreğine işaret edildi. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X serisi hakkında sürpriz bir bilgi daha paylaşıldı. AMD'nin pazarlama müdürü Don Waligroski, kendisine sorulan bir soruda 7800X3D'nin Ryzen 7 9700X'ten daha hızlı olduğunu söyledi.

"9700Xoyunlarda en hızlısı mı? Testlerimizdeki rakiplerinden daha hızlı. X3D ise hala zirvede, ancak X3D ve X3D arasındaki fark eskisinden daha küçük. Yani 7800X3D daha hızlı olacak, ama belki beklediğiniz kadar değil." X3D hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. Bunun en iyi yanı, sadece geçmişteki başarılara yaslanmamamız. X3D ile yapabileceklerimizi geliştiriyoruz, bu gerçekten heyecan verici ve insanlarla bunun hakkında konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum... Bu bir çipe X3D ekledik gibi değil, bunu daha iyi hale getirecek bazı farklılaştırmalar üzerinde aktif olarak çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi Ryzen 9000X işlemcilerin çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi halen paylaşılmadı. Bu da Ryzen 7000X3D serisi ile yakın olduğu takdirde, AMD'nin işini zorlaştırabilir.

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Ayrıca Waligroski, "bazı farklılaştırmalar" tanımı ile farklı 3D V-Cache boyutlarına veya daha fazla modele işaret etmiş olabilir. Bir başka varsayım da 3D V-Cache'in APU modellere ulaşağı yönünde. Hatırlayanlar olacaktır, Ryzen 7000X3D modelleri Ryzen 7000 ailesinden altı ay sonra lanse edildi. Dolayısıyla tüm bu yeniliklerin ne anlama geldiğini yaz sonuna kadar öğrenemeyeceğiz.

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