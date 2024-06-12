AMD doğruladı: Ryzen 7 7800X3D, 9700X'ten daha hızlı

"Ryzen 7 7800X3D, 9700X'ten daha hızlı"
Kaçıranlar için mevcut Ryzen 7000X3D serisinin halefi olacak Ryzen 9000X3D işlemcilerin beklenenden daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor. Hatta bunun için 2024'ün üçüncü çeyreğine işaret edildi. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X serisi hakkında sürpriz bir bilgi daha paylaşıldı. AMD'nin pazarlama müdürü Don Waligroski, kendisine sorulan bir soruda 7800X3D'nin Ryzen 7 9700X'ten daha hızlı olduğunu söyledi.
"9700Xoyunlarda en hızlısı mı? Testlerimizdeki rakiplerinden daha hızlı. X3D ise hala zirvede, ancak X3D ve X3D arasındaki fark eskisinden daha küçük. Yani 7800X3D daha hızlı olacak, ama belki beklediğiniz kadar değil." X3D hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. Bunun en iyi yanı, sadece geçmişteki başarılara yaslanmamamız. X3D ile yapabileceklerimizi geliştiriyoruz, bu gerçekten heyecan verici ve insanlarla bunun hakkında konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum... Bu bir çipe X3D ekledik gibi değil, bunu daha iyi hale getirecek bazı farklılaştırmalar üzerinde aktif olarak çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi Ryzen 9000X işlemcilerin çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi halen paylaşılmadı. Bu da Ryzen 7000X3D serisi ile yakın olduğu takdirde, AMD'nin işini zorlaştırabilir.
Ayrıca Waligroski, "bazı farklılaştırmalar" tanımı ile farklı 3D V-Cache boyutlarına veya daha fazla modele işaret etmiş olabilir. Bir başka varsayım da 3D V-Cache'in APU modellere ulaşağı yönünde. Hatırlayanlar olacaktır, Ryzen 7000X3D modelleri Ryzen 7000 ailesinden altı ay sonra lanse edildi. Dolayısıyla tüm bu yeniliklerin ne anlama geldiğini yaz sonuna kadar öğrenemeyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.