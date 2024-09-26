Merakla beklenen AMD Ryzen 9000X3D işlemciler için tarih verildi

Ryzen 7 9800X3D geliyor
Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. Ryzen 7 9800X3D, 8 çekirdekli yapısıyla dikkat çekerken, daha yüksek performans arayan kullanıcılar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri hazırlanıyor.
Bu yeni nesil işlemcilerle AMD, Intel'in aynı dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Arrow Lake "Core Ultra 200" serisine karşı güçlü bir rakip olmayı hedefliyor. Özellikle oyun performansında iddialı olan Ryzen 7 9800X3D, önceki nesil Ryzen 7 7800X3D’nin yerine gelecek. Ryzen 9000X3D serisinin, önceki Zen 4 işlemcilerinde olduğu gibi büyük bir önbellek kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca Zen 5 mimarisi ile Ryzen 7 9800X3D’nin mevcut Ryzen 7 9700X’e kıyasla yüzde 15-20 daha performanslı olacağı söyleniyor.
Bu arada yeni sızıntılar AMD’nin Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinde -ki bunlar çift CCD’ye sahip- farklı ve “yeni özellikler” sunacağını aktarıyor. Bunların ne olduğu şimdilik belirsiz ancak akla ilk gelen şey her iki CCD’nin de 3D V-Cache alacak olması.Kaynakça https://www.techpowerup.com/326978/amd-rushing-in-ryzen-7-9800x3d-expect-product-launch-late-october https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-launch-next-month-ryzen-9-9950x3d-ryzen-9-9900x3d-next-year/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu