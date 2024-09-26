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    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen AMD Ryzen 9000X3D işlemciler için tarih verildi

    AMD’nin Zen 5 tabanlı Ryzen 9000X3D için beklenti büyük. Ve yeni raporlar Ryzen 7 9800X3D’nin önümüzdeki ay, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D'nin ise gelecek yıl çıkacağını söylüyor.
    Merakla beklenen AMD Ryzen 9000X3D işlemciler için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    AMD, gelecek nesil 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentilere göre, şirketin ilk olarak Ryzen 7 9800X3D modelini ekim ayının sonunda tanıtacağı, ardından Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin 2025'in başında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

    Ryzen 7 9800X3D geliyor

    Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. Ryzen 7 9800X3D, 8 çekirdekli yapısıyla dikkat çekerken, daha yüksek performans arayan kullanıcılar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri hazırlanıyor.

    Bu yeni nesil işlemcilerle AMD, Intel'in aynı dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Arrow Lake "Core Ultra 200" serisine karşı güçlü bir rakip olmayı hedefliyor. Özellikle oyun performansında iddialı olan Ryzen 7 9800X3D, önceki nesil Ryzen 7 7800X3D’nin yerine gelecek. Ryzen 9000X3D serisinin, önceki Zen 4 işlemcilerinde olduğu gibi büyük bir önbellek kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca Zen 5 mimarisi ile Ryzen 7 9800X3D’nin mevcut Ryzen 7 9700X’e kıyasla yüzde 15-20 daha performanslı olacağı söyleniyor.

    Bu arada yeni sızıntılar AMD’nin Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinde -ki bunlar çift CCD’ye sahip- farklı ve “yeni özellikler” sunacağını aktarıyor. Bunların ne olduğu şimdilik belirsiz ancak akla ilk gelen şey her iki CCD’nin de 3D V-Cache alacak olması.

    Kaynakça https://www.techpowerup.com/326978/amd-rushing-in-ryzen-7-9800x3d-expect-product-launch-late-october https://wccftech.com/amd-ryzen-7-9800x3d-launch-next-month-ryzen-9-9950x3d-ryzen-9-9900x3d-next-year/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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