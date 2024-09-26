Merakla beklenen AMD Ryzen 9000X3D işlemciler için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör AMD, gelecek nesil 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylentilere göre, şirketin ilk olarak Ryzen 7 9800X3D modelini ekim ayının sonunda tanıtacağı, ardından Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin 2025'in başında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Ryzen 7 9800X3D geliyor

Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. Ryzen 7 9800X3D, 8 çekirdekli yapısıyla dikkat çekerken, daha yüksek performans arayan kullanıcılar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri hazırlanıyor.

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Bu yeni nesil işlemcilerle AMD, Intel'in aynı dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Arrow Lake "Core Ultra 200" serisine karşı güçlü bir rakip olmayı hedefliyor. Özellikle oyun performansında iddialı olan Ryzen 7 9800X3D, önceki nesil Ryzen 7 7800X3D’nin yerine gelecek. Ryzen 9000X3D serisinin, önceki Zen 4 işlemcilerinde olduğu gibi büyük bir önbellek kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca Zen 5 mimarisi ile Ryzen 7 9800X3D’nin mevcut Ryzen 7 9700X’e kıyasla yüzde 15-20 daha performanslı olacağı söyleniyor.

Bu arada yeni sızıntılar AMD’nin Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinde -ki bunlar çift CCD’ye sahip- farklı ve “yeni özellikler” sunacağını aktarıyor. Bunların ne olduğu şimdilik belirsiz ancak akla ilk gelen şey her iki CCD’nin de 3D V-Cache alacak olması.

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