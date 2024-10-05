AMD Ryzen 9000X3D işlemcilere ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD tarafından geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Ryzen 9000 işlemciler, bildiğiniz gibi satış beklentilerinin altında kaldı. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz 3D V-Cache modellerinin yolda olması. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X3D işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 7 9800X3D için kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Çift haneli performans artışı sunacak

Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek.

Yeni sızıntıya gelirsek, 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3D modeli, Cinebench R23 testinde tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan alıyor. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.

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16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ise, tek çekirdekte yaklaşık 2245, çoklu çekirdekte ise yaklaşık 42,375 puana sahip. Bu da önceki nesil 7950X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %10, çoklu çekirdekte %17 oranında daha hızlı. Tabii ki bu skorların henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ancak sızıntıyı yapan CodeCommando, daha önce Ryzen 9000 serisinin tanıtılmasından kısa süre önce paylaştığı doğru bilgiler ile tanınıyor.

İşlemci Tek Çekirdek Puanı (ST Score) Çoklu Çekirdek Puanı (MT Score) AMD Ryzen 9 9950X 2.287 (%100) 41.311 (%100) AMD Ryzen 9 9950X3D 2.245 (%98) 42.375 (%103) AMD Ryzen 7 9700X 2.224 (%97) 20.282 (%49) AMD Ryzen 7 9800X3D 2.145 (%94) 23.315 (%56) AMD Ryzen 9 7950X3D 2.047 (%90) 36.234 (%88) AMD Ryzen 7 7800X3D 1.789 (%78) 18.201 (%44)

Aynı zamanda bu sonuçlar Ryzen 9 9950X3D'nin, Ryzen 9 9950X'i çoklu çekirdek skorunda geride bıraktığını gösteriyor. Ancak bunun nedeni TDP artışından kaynaklanıyor olabilir. Ryzen 9000X3D serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki raporlara seride yer alacak modeller ve önbellek kapasiteleri şu şekilde olacak;

9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1

CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1 9900X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1

CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

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AMD Ryzen 9000X3D işlemcilere ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı