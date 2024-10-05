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    AMD Ryzen 9000X3D işlemcilere ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Oyuncular tarafından merakla beklenen Ryzen 9000X3D işlemcilere ait ilk kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Peki yeni nesil 3D V-Cache işlemciler neler sunacak? İşte erken sonuçlar...
    AMD Ryzen 9000X3D işlemcilere ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD tarafından geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Ryzen 9000 işlemciler, bildiğiniz gibi satış beklentilerinin altında kaldı. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz 3D V-Cache modellerinin yolda olması. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Ryzen 9000X3D işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 7 9800X3D için kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

    Çift haneli performans artışı sunacak

    Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. 

    Yeni sızıntıya gelirsek, 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3D modeli, Cinebench R23 testinde tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan alıyor. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.

    16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ise, tek çekirdekte yaklaşık 2245, çoklu çekirdekte ise yaklaşık 42,375 puana sahip. Bu da önceki nesil 7950X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %10, çoklu çekirdekte %17 oranında daha hızlı. Tabii ki bu skorların henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ancak sızıntıyı yapan CodeCommando, daha önce Ryzen 9000 serisinin tanıtılmasından kısa süre önce paylaştığı doğru bilgiler ile tanınıyor.

    İşlemci Tek Çekirdek Puanı (ST Score) Çoklu Çekirdek Puanı (MT Score)
    AMD Ryzen 9 9950X 2.287 (%100) 41.311 (%100)
    AMD Ryzen 9 9950X3D 2.245 (%98) 42.375 (%103)
    AMD Ryzen 7 9700X 2.224 (%97) 20.282 (%49)
    AMD Ryzen 7 9800X3D 2.145 (%94) 23.315 (%56)
    AMD Ryzen 9 7950X3D 2.047 (%90) 36.234 (%88)
    AMD Ryzen 7 7800X3D 1.789 (%78) 18.201 (%44)

    Aynı zamanda bu sonuçlar Ryzen 9 9950X3D'nin, Ryzen 9 9950X'i çoklu çekirdek skorunda geride bıraktığını gösteriyor. Ancak bunun nedeni TDP artışından kaynaklanıyor olabilir. Ryzen 9000X3D serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki raporlara seride yer alacak modeller ve önbellek kapasiteleri şu şekilde olacak;

    • 9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1
    • 9900X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1
    • 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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