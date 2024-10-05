AMD Ryzen 9000X3D işlemcilere ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Çift haneli performans artışı sunacak
Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu yıl en azından bir işlemcinin piyasaya sürüleceğinin altı çiziliyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek.
Yeni sızıntıya gelirsek, 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3D modeli, Cinebench R23 testinde tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan alıyor. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.
16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ise, tek çekirdekte yaklaşık 2245, çoklu çekirdekte ise yaklaşık 42,375 puana sahip. Bu da önceki nesil 7950X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %10, çoklu çekirdekte %17 oranında daha hızlı. Tabii ki bu skorların henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ancak sızıntıyı yapan CodeCommando, daha önce Ryzen 9000 serisinin tanıtılmasından kısa süre önce paylaştığı doğru bilgiler ile tanınıyor.
|İşlemci
|Tek Çekirdek Puanı (ST Score)
|Çoklu Çekirdek Puanı (MT Score)
|AMD Ryzen 9 9950X
|2.287 (%100)
|41.311 (%100)
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|2.245 (%98)
|42.375 (%103)
|AMD Ryzen 7 9700X
|2.224 (%97)
|20.282 (%49)
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|2.145 (%94)
|23.315 (%56)
|AMD Ryzen 9 7950X3D
|2.047 (%90)
|36.234 (%88)
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|1.789 (%78)
|18.201 (%44)
Aynı zamanda bu sonuçlar Ryzen 9 9950X3D'nin, Ryzen 9 9950X'i çoklu çekirdek skorunda geride bıraktığını gösteriyor. Ancak bunun nedeni TDP artışından kaynaklanıyor olabilir. Ryzen 9000X3D serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha önceki raporlara seride yer alacak modeller ve önbellek kapasiteleri şu şekilde olacak;
- 9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1
- 9900X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1
- 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.