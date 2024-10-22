AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 9000X3D işlemciler için hazırlıklara başladı. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz Ryzen 9000 serisinin beklentilerin altında kalması. Bir süredir de şirketin ilk olarak Ryzen 7 9800X3D'yi ardından Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerini piyasaya süreceği gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise bu belirsizlik sonlandı ve Ryzen 9000X3D işlemcilerin tanıtım tarihi netleşti.

AMD Ryzen 7 9800X3D çıkış tarihi resmen açıklandı

Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih sürpriz şekilde öne çekildi. AMD ise, yeni yaptığı duyuruda Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000X3D serisinin 7 Kasım'da tanıtacağını açıkladı. Bu da gelecek ay satışa çıkacağı anlamına geliyor. Şu an için hangi işlemcilerin lansmana dahil olacağı belirsiz. Ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor.

Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 9 9950X3D, toplam 144MB olmak üzere CCD Başına 32 MB (64 MB L3), 64 MB 3D V-Cache (128 MB), 16 MB L2 ve 1 MB L1 önbellek sunacak. Ryzen 7 9800X3D'ye gelirsek, toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek miktarına işaret edildi.

Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 78003XD'nin sırasıyla 144, 140 ve 104MB önbelleğe sahip. Dolayısıyla en büyük yükseltme Zen 4'ten Zen 5'e geçiş olacak gibi görünüyor.

9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1

CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

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AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla söz konusu skorların daha da üstüne çıkılabilir.

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AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı