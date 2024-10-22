AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

AMD Ryzen 7 9800X3D çıkış tarihi resmen açıklandı
Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih sürpriz şekilde öne çekildi. AMD ise, yeni yaptığı duyuruda Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000X3D serisinin 7 Kasım'da tanıtacağını açıkladı. Bu da gelecek ay satışa çıkacağı anlamına geliyor. Şu an için hangi işlemcilerin lansmana dahil olacağı belirsiz. Ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor.
Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 9 9950X3D, toplam 144MB olmak üzere CCD Başına 32 MB (64 MB L3), 64 MB 3D V-Cache (128 MB), 16 MB L2 ve 1 MB L1 önbellek sunacak. Ryzen 7 9800X3D'ye gelirsek, toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek miktarına işaret edildi.
Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 78003XD'nin sırasıyla 144, 140 ve 104MB önbelleğe sahip. Dolayısıyla en büyük yükseltme Zen 4'ten Zen 5'e geçiş olacak gibi görünüyor.
- 9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1
- 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1
AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla söz konusu skorların daha da üstüne çıkılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)