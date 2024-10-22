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    AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

    AMD'nin merakla beklenen Ryzen 9000X3D 3D V-Cache işlemcileri için çıkış tarihi resmen paylaşıldı. İşte yeni işlemciler hakkında tüm bildiklerimiz...           
    AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 9000X3D işlemciler için hazırlıklara başladı. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz Ryzen 9000 serisinin beklentilerin altında kalması. Bir süredir de şirketin ilk olarak Ryzen 7 9800X3D'yi ardından Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerini piyasaya süreceği gündemde. Geçtiğimiz saatlerde ise bu belirsizlik sonlandı ve Ryzen 9000X3D işlemcilerin tanıtım tarihi netleşti.

    AMD Ryzen 7 9800X3D çıkış tarihi resmen açıklandı

    Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih sürpriz şekilde öne çekildi. AMD ise, yeni yaptığı duyuruda Zen 5 mimarisine sahip Ryzen 9000X3D serisinin 7 Kasım'da tanıtacağını açıkladı. Bu da gelecek ay satışa çıkacağı anlamına geliyor. Şu an için hangi işlemcilerin lansmana dahil olacağı belirsiz. Ancak Ryzen 9 9950X3D ve 9800X3D olmak üzere iki modelin yolda olduğu konuşuluyor.

    Daha önceki sızıntılara göre AMD Ryzen 9 9950X3D, toplam 144MB olmak üzere CCD Başına 32 MB (64 MB L3), 64 MB 3D V-Cache (128 MB), 16 MB L2 ve 1 MB L1 önbellek sunacak. Ryzen 7 9800X3D'ye gelirsek, toplam 104MB olmak üzere, CCD başına 32 MB (32 MB L3), 64 MB 3D V-Cache ve 8 MB L2 + 512 KB L1 önbellek miktarına işaret edildi.

    Kıyaslamak adına geçtiğimiz yıl tanıtılan Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 78003XD'nin sırasıyla 144, 140 ve 104MB önbelleğe sahip. Dolayısıyla en büyük yükseltme Zen 4'ten Zen 5'e geçiş olacak gibi görünüyor. 

    • 9950X3D - CCD Başına 32 MB (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1
    • 9800X3D - CCD başına 32 MB (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Önbellek (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

    AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini entegrede ettiği X3D işlemciler piyasadaki en iyi oyun işlemcileri olarak kabul ediliyor. Ryzen 9000X3D serisinin ise, daha önce önemli farklılıklar ve tam hız aşırtma desteği sunacağından bahsetmiştik. Dolayısıyla söz konusu skorların daha da üstüne çıkılabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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