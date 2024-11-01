AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı, özellikleri ve performansı

Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 mimarisini kullanan 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemci konumunda. Toplamda 104 MB önbellek kapasitesi sunarak rakiplerini geride bırakan işlemci, özellikle oyun performansında büyük bir sıçrama vadediyor. Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, 4.7 GHz temel hız ve 5.2 GHz’e kadar turbo hız ile çalışıyor. 32 MB L3 önbelleğe ek olarak, 3D V-Cache teknolojisiyle 64 MB daha sisteme ekleniyor. Bu sayede toplam L3 önbellek miktarı 96 MB seviyesine çıkıyor. L1 ve L2 önbelleği de kattığımızda ise toplam önbellek 104 MB oluyor.
Bunların yanında Ryzen 7 9800X3D, tam hız aşırtma, AMD EXPO Memory OC ve Precision Boost Overdrive desteğine sahip.
AMD’nin yeni işlemcisinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi, özellikle oyunlarda daha hızlı ve akıcı bir performans sunmak üzere tasarlandı. AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, yaptığı açıklamada yeni nesil bu teknolojinin yıllar süren AR-GE çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über