Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı, özellikleri ve performansı

    AMD’nin merakla beklenen 3D V-Cache işlemcileri nihayet geliyor. Firmanın Ryzen 9000X3D ailesindeki ilk işlemcisi Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı. İşte Ryzen 7 9800X3D özellikleri ve performansı:
    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9000X3D ailesindeki ilk 3D V-Cache işlemci beklendiği gibi Ryzen 7 9800X3D oldu. Zen 5 mimarisi ile güçlendirilen bu sekiz çekirdekli işlemcinin zaten çıkış tarihi açıklanmıştı. AMD erkenden işlemcinin tanıtımını yaparken aynı zamanda bazı performans kıyaslamaları da paylaştı.

    Ryzen 7 9800X3D neler sunuyor?

    Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 mimarisini kullanan 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemci konumunda. Toplamda 104 MB önbellek kapasitesi sunarak rakiplerini geride bırakan işlemci, özellikle oyun performansında büyük bir sıçrama vadediyor. Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, 4.7 GHz temel hız ve 5.2 GHz’e kadar turbo hız ile çalışıyor. 32 MB L3 önbelleğe ek olarak, 3D V-Cache teknolojisiyle 64 MB daha sisteme ekleniyor. Bu sayede toplam L3 önbellek miktarı 96 MB seviyesine çıkıyor. L1 ve L2 önbelleği de kattığımızda ise toplam önbellek 104 MB oluyor.

    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 9800X3D’de hesaplama ve I/O birimine ek olarak bir adet CCD kalıbı bulunuyor. CCD kendi başına 32 MB L3 önbelleği getirirken, CCD'nin altına 64 MB'lık bir 3D önbellek yongası eklenmiş durumda. AMD buna 2. Nesil 3D V-Cache teknolojisi diyor. Zira daha önceki işlemcilerde AMD, bu belleği CCD kalıbının en üstüne yerleştiriyordu. Bu da termal sınırlamalara neden oluyordu. Kalıbın altındaki 3D V-Cache ile AMD, termal sınırlamaları büyük ölçüde aşıyor. Zaten yüksek saat hızları ve hız aşırtma bunun bir göstergesi.

    Bunların yanında Ryzen 7 9800X3D, tam hız aşırtma, AMD EXPO Memory OC ve Precision Boost Overdrive desteğine sahip.

    AMD Ryzen 7 9800X3D özellikleri

    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Mimari: Zen 5
    • Soket: AM5
    • Çekirdek: 8 çekirdek 16 iş parçacığı
    • Max. saat hızı: 5.2 GHz
    • Taban saat hızı: 4.7 GHz
    • L3 önbellek: 96 MB
    • Entegre GPU: Radeon Graphics
    • TDP: 120W
    • Üretim teknolojisi: TSMC 4nm ve 6nm
    • Desteklenen çipset: A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850
    • Bellek: DDR5

    Ryzen 7 9800X3D oyun performansı

    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD’nin iddialarına göre Ryzen 7 9800X3D, selefi olan Ryzen 7 7800X3D modeline göre oyunlarda yüzde 26’ya varan performans artışı sunuyor. 40 oyundaki ortalama oyun performansı farkı ise yüzde 8 olarak açıklandı.
    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD’nin resmi verilerine göre Intel’in en yeni Core Ultra 9 285K işlemcisine kıyasla Ryzen 7 9800X3D, oyun performansında yüzde 59’a varan bir artış sağlıyor. Özellikle Cyberpunk 2077 gibi yüksek donanım gereksinimi olan oyunlarda yüzde 59’a varan performans artışı elde eden Ryzen 9800X3D, Hogwarts Legacy ve Counter-Strike 2 gibi popüler oyunlarda ise yüzde 25’ten fazla performans kazancı sağlıyor. Warhammer 40K: Space Marine 2 ve Call of Duty: Black Ops 6 gibi yeni oyunlarda ise bu oran yüzde 40’a kadar çıkabiliyor. 40 oyundaki ortalama performans farkı ise yüzde 20.

    AMD’nin yeni işlemcisinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi, özellikle oyunlarda daha hızlı ve akıcı bir performans sunmak üzere tasarlandı. AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, yaptığı açıklamada yeni nesil bu teknolojinin yıllar süren AR-GE çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

    Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi

    AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 7 9800X3D fiyatını 479 dolar olarak açıkladı. Ryzen 7 9800X3D çıkış tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi. AMD, henüz işlemciye dair tüm detayları paylaşmış değil. Özellikle üretkenlik uygulamalarındaki gelişmenin önceki nesle göre çok daha büyük olmasını bekliyoruz. Bu detaylar ilerleyen dönemde açıklanacaktır.

     

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-reveals-ryzen-7-9800x3d/ https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1225/the-gaming-legend-continues-amd-introduces
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esenler otogardan küçükçekmece"ye nasıl gidilir fullprogramlarindir güvenilir mi futbolcuların telefon numaraları meslekçi yedek subay en iyi lnb markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız