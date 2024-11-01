AMD Ryzen 7 9800X3D tanıtıldı: İşte fiyatı, özellikleri ve performansı

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000X3D ailesindeki ilk 3D V-Cache işlemci beklendiği gibi Ryzen 7 9800X3D oldu. Zen 5 mimarisi ile güçlendirilen bu sekiz çekirdekli işlemcinin zaten çıkış tarihi açıklanmıştı. AMD erkenden işlemcinin tanıtımını yaparken aynı zamanda bazı performans kıyaslamaları da paylaştı.

Ryzen 7 9800X3D neler sunuyor?

Ryzen 7 9800X3D, Zen 5 mimarisini kullanan 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemci konumunda. Toplamda 104 MB önbellek kapasitesi sunarak rakiplerini geride bırakan işlemci, özellikle oyun performansında büyük bir sıçrama vadediyor. Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, 4.7 GHz temel hız ve 5.2 GHz’e kadar turbo hız ile çalışıyor. 32 MB L3 önbelleğe ek olarak, 3D V-Cache teknolojisiyle 64 MB daha sisteme ekleniyor. Bu sayede toplam L3 önbellek miktarı 96 MB seviyesine çıkıyor. L1 ve L2 önbelleği de kattığımızda ise toplam önbellek 104 MB oluyor.

Tam Boyutta Gör Ryzen 7 9800X3D’de hesaplama ve I/O birimine ek olarak bir adet CCD kalıbı bulunuyor. CCD kendi başına 32 MB L3 önbelleği getirirken, CCD'nin altına 64 MB'lık bir 3D önbellek yongası eklenmiş durumda. AMD buna 2. Nesil 3D V-Cache teknolojisi diyor. Zira daha önceki işlemcilerde AMD, bu belleği CCD kalıbının en üstüne yerleştiriyordu. Bu da termal sınırlamalara neden oluyordu. Kalıbın altındaki 3D V-Cache ile AMD, termal sınırlamaları büyük ölçüde aşıyor. Zaten yüksek saat hızları ve hız aşırtma bunun bir göstergesi.

Bunların yanında Ryzen 7 9800X3D, tam hız aşırtma, AMD EXPO Memory OC ve Precision Boost Overdrive desteğine sahip.

AMD Ryzen 7 9800X3D özellikleri

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Mimari : Zen 5

: Zen 5 Soket : AM5

: AM5 Çekirdek : 8 çekirdek 16 iş parçacığı

: 8 çekirdek 16 iş parçacığı Max. saat hızı : 5.2 GHz

: 5.2 GHz Taban saat hızı : 4.7 GHz

: 4.7 GHz L3 önbellek : 96 MB

: 96 MB Entegre GPU : Radeon Graphics

: Radeon Graphics TDP : 120W

: 120W Üretim teknolojisi : TSMC 4nm ve 6nm

: TSMC 4nm ve 6nm Desteklenen çipset : A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850

: A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 Bellek: DDR5

Ryzen 7 9800X3D oyun performansı

Tam Boyutta Gör AMD’nin iddialarına göre Ryzen 7 9800X3D, selefi olan Ryzen 7 7800X3D modeline göre oyunlarda yüzde 26’ya varan performans artışı sunuyor. 40 oyundaki ortalama oyun performansı farkı ise yüzde 8 olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör AMD’nin resmi verilerine göre Intel’in en yeni Core Ultra 9 285K işlemcisine kıyasla Ryzen 7 9800X3D, oyun performansında yüzde 59’a varan bir artış sağlıyor. Özellikle Cyberpunk 2077 gibi yüksek donanım gereksinimi olan oyunlarda yüzde 59’a varan performans artışı elde eden Ryzen 9800X3D, Hogwarts Legacy ve Counter-Strike 2 gibi popüler oyunlarda ise yüzde 25’ten fazla performans kazancı sağlıyor. Warhammer 40K: Space Marine 2 ve Call of Duty: Black Ops 6 gibi yeni oyunlarda ise bu oran yüzde 40’a kadar çıkabiliyor. 40 oyundaki ortalama performans farkı ise yüzde 20.

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AMD’nin yeni işlemcisinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisi, özellikle oyunlarda daha hızlı ve akıcı bir performans sunmak üzere tasarlandı. AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, yaptığı açıklamada yeni nesil bu teknolojinin yıllar süren AR-GE çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Ryzen 7 9800X3D fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 7 9800X3D fiyatını 479 dolar olarak açıkladı. Ryzen 7 9800X3D çıkış tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi. AMD, henüz işlemciye dair tüm detayları paylaşmış değil. Özellikle üretkenlik uygulamalarındaki gelişmenin önceki nesle göre çok daha büyük olmasını bekliyoruz. Bu detaylar ilerleyen dönemde açıklanacaktır.

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