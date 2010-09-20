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AMD düşük güç tüketimli Athlon II X2 210e işlemcisini satışa sundu

8 yıl
8,2b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir konuşulmakta olan düşük güç tüketimli Athlon II X2 210e modelini satışa sunulan modeller listesine ekledi. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.6GHz'de çalışan işlemci, diğer tüm Athlon II modellerine kıyasla yarı yarıya azaltılmış Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Isıl güç tasarımı 45 Watt olarak açıklanan yeni işlemci, BL-C2 kodlu çekirdek revizyonunu esas alıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 234 milyon transistöre sahip olan Athlon II X2 210e'nin zar alanı ise 117.5 mm2 olarak açıklandı. Seviye 2 bellek kapasitesi, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB olan düşük güç tüketimli yeni işlemci, sanallaştırma teknolojisine destek sunuyor ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden DDR2 ve DDR3 belleklerle kullanımı mümkün kılıyor.

Çekirdek çalışma gerilimi (vCore) 0.825 - 1.3 olarak belirlenen Athlon II X2 210e'nin özellikle düşük maliyetli masaüstü bilgisayarlarda ve enerji verimliliğinin önemli olduğu kurumsal sistemlerde kullanılması bekleniyor.


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tobepeople 8 yıl
ben bu modelden almıyacam başka bir yeni model olan amd phenom 2 x2 260 B.E alıp x4 yapacam yanlız bir türlü bulamadım marsta falan satıyorlar heralde :)
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maglev45 8 yıl
Orta halli bir bilgisayar oldukça ideal; download,ofis için fazla. Bunları söyleme nedenim ise x2 240 kullanmaktayım her türlü işimi görüyor; oyun, 1080p film. Memnunum açıkçası...
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vidoko 8 yıl
tam ofis iiçin
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Batuist 8 yıl
basit ofis dökümanları ile çalışacak ofis PCleri için çok iyi bir tercih olacaktır..hem düşük elde etme maliyetinden hemde çektiği enerjiden tasarruf sağlanacaktır..
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Confusion 8 yıl
athlon2 x2 250 3ghz/2mb/65vat
Athlon II X2 210e 2.6ghz/1mb/45vat


-(400mhz+1mb cache) farkına rağmen 45vat çok iyi bir değer değil
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DigitalWorld 8 yıl

Batuist

basit ofis dökümanları ile çalışacak ofis PCleri için çok iyi bir tercih olacaktır..hem düşük elde etme maliyetinden hemde çektiği enerjiden tasarruf sağlanacaktır..



Hey gidi hey. Bir zamanlar bunun yanından geçemeyecek işlemciler ile oyun oynuyorduk. Hesab et.


İşlemciler geliştikçe uygulama ve oyunlar da gelişti. Sonuç? Görece hız sıfır. ( Her şey aynı hızda gider ise her şey sabit kalır. ) Yani oyunlar hala kasıyor.
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Wilson Fisk 8 yıl
oyunculara gelmez ama isyerleri kurumsal vb gibi yerlerde kullanilabilir.ev kullanicilari icin download makinesi olarak, sessiz pc kurmak isteyenler ve htpc kurmak isteyenler icin kullanim alani var.
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