AMD düşük güç tüketimli Athlon II X2 210e işlemcisini satışa sundu

AMD bir süredir konuşulmakta olan düşük güç tüketimli Athlon II X2 210e modelini satışa sunulan modeller listesine ekledi. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 2.6GHz'de çalışan işlemci, diğer tüm Athlon II modellerine kıyasla yarı yarıya azaltılmış Seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Isıl güç tasarımı 45 Watt olarak açıklanan yeni işlemci, BL-C2 kodlu çekirdek revizyonunu esas alıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 234 milyon transistöre sahip olan Athlon II X2 210e'nin zar alanı ise 117.5 mm2 olarak açıklandı. Seviye 2 bellek kapasitesi, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB olan düşük güç tüketimli yeni işlemci, sanallaştırma teknolojisine destek sunuyor ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden DDR2 ve DDR3 belleklerle kullanımı mümkün kılıyor.

Çekirdek çalışma gerilimi (vCore) 0.825 - 1.3 olarak belirlenen Athlon II X2 210e'nin özellikle düşük maliyetli masaüstü bilgisayarlarda ve enerji verimliliğinin önemli olduğu kurumsal sistemlerde kullanılması bekleniyor.