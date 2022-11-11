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    AMD dördüncü nesil EPYC işlemcileri duyurdu: Rakibi yok

    AMD EPYC 9004 Genoa yeni nesil işlemciler 96 çekirdeğe kadar ölçeklenirken 160 adet PCIe 5.0 hattı ile benchmark testlerinde Intel’e alan bırakmamayı amaçlıyor. 
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    AMD EPYC 9004 Genoa işlemciler Tam Boyutta Gör
    Son kullanıcı tarafında da iddialı olsa da AMD’nin en iyi iş yaptığı yer elbette sunucular oluyor. Özellikle Zen tabanlı EPYC işlemciler Intel’den önemli bir pay kaptı ve her yeni nesilde rakibini geçmeyi başarıyor. AMD EPYC Genoa kod adlı Zen 4 sunucu işlemcileri yine fark yaratacak.

    AMD EPYC 9004 Genoa işlemciler

    AMD EPYC 9004 Genoa işlemciler yeni bir stratejinin ilk ürünü olacak ve farklı segmentlere hitap ederek kullanım alanını genişletecek. Çekirdek ve ön bellek ölçülerine göre fiyatlar da değişiklik gösterecek.

    5nm sürecinde üretilen Genoa işlemciler çiplet tasarımını temel alıyor. Toplamda 12 parçaya kadar güden bu tasarımlar parça durumuna göre çekirdek sayısı sunuyor. Son kullanıcı Zen 4 ürünlerine göre IPC olarak yüzde 14, performans olarak yüzde 1 civarında bir artış sunuyor. Zar alanları daha düşük olmasına rağmen paket alanı ve soket alanı büyümüş. Bu da 700W seviyesine çıkmasına neden oluyor.

    12 kanala kadar 4800Mbps DIMM bellek desteği sunan işlemciler, 160 PCIe Gen 5 hattı, 12 adet PCIe Gen 3 hattı, 32 SATA hattı, CXL destekli 64 girdi hattı gibi özelliklere sahip.

    Yeni seride 12 parçalı 4 işlemci var. 96 çekirdek ve 192 izlek birimine kadar çıkan bu modellerde bir tane 84 çekirdek ve 168 izlek birimli ürün yer alıyor. Seviye 3 ön bellek 384MB iken 290W-400W arası tüketim mevcut.

    AMD EPYC 9004 Genoa işlemciler tanıtıldı: İşte öze Tam Boyutta Gör

    8 parçalı yine 8 adet işlemciden 3 tanesi 64 çekirdekli, 2 tanesi 48 çekirdekli ve 2 tanesi de 32 çekirdekli. 256MB Seviye 3 ön bellek yanında 280W-360W tüketim değerleri yer alıyor. 4 parçalı işlemciler ise 16 çekirdek, 24 çekirdek, 32 çekirdek olarak sıralanmış. Başlangıç fiyatı 1083$ iken tepe fiyatı da 11805$. Bunların haricinde 4 adet 8 parçalı işlemci var ve bızları 4GHz üzerinde. Fiyatları ise 3060$-6780$ arasında değişiyor.

    AMD EPYC 9004 Genoa işlemciler tanıtıldı: İşte öze Tam Boyutta Gör

    Pek çok benchmark testinde EPYC Genoa işlemciler başı çekerken, 320 bin adet AMD 9654 sunucusunun 1 milyon adet Intel 8380 işlemcisini karşılayabildiği ifade ediliyor. Böylece karbon salınımı da önemli ölçüde azalıyor.

    Genoa işlemciler müşterilere tedarik edilmeye başlandı. Bunun yanında performans odaklı Zen 4C çekirdeklerini temel alan EPYC Bergamo, maliyet odaklı Zen 4 çekirdeklerini temel alan EPYC Siena ve 3D V-Cache destekli EPYC Genoa-X işlemciler ise gelecek yıl içerisinde tanıtılacak.

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