AMD’ye kötü haber: 100 bin adet RTX 4090 çekirdeği sevk edildi

GeForce RTX 4090 büyük ilgi görüyor
Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia’nın ortaklarına sevk ettiği AD102 grafik çekirdeği 100 bini geçti. Bu çekirdekler özelleştirilmiş tasarımlar için kullanılacak. Founders Edition veya üretilmiş toplam grafik çekirdeği sayısı buna dahil değil.
Yüksek fiyat etiketi ve yanma sorunlarına rağmen GeForce RTX 4090 ekran kartına ilgi fazla ve özellikle üretici ortaklar yoğun siparişler geçiyor. Sadece 1 ayda ulaşılan rakam oldukça dikkat çekici. Özellikle Radeon RX 7900 XTX ekran kartının rekabete hazırlandığı bir dönemde Nvidia cephesini sağlamlaştırmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
32 Kişi Okuyor (6 Üye, 26 Misafir) 14 Masaüstü 18 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
764 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
GeForce RTX 4090, nvidia ve