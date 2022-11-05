AMD’ye kötü haber: 100 bin adet RTX 4090 çekirdeği sevk edildi

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni Radeon RX 7000 serisi ile Nvidia’dan ciddi bir pazar payı kapmayı planladığı bir dönemde Nvidia rekor siparişlere şahit oluyor. GeForce RTX 4090 ekran kartını temel alan AD102 grafik çekirdeği adeta kapış kapış gidiyor.

GeForce RTX 4090 büyük ilgi görüyor

Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia’nın ortaklarına sevk ettiği AD102 grafik çekirdeği 100 bini geçti. Bu çekirdekler özelleştirilmiş tasarımlar için kullanılacak. Founders Edition veya üretilmiş toplam grafik çekirdeği sayısı buna dahil değil.

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Yüksek fiyat etiketi ve yanma sorunlarına rağmen GeForce RTX 4090 ekran kartına ilgi fazla ve özellikle üretici ortaklar yoğun siparişler geçiyor. Sadece 1 ayda ulaşılan rakam oldukça dikkat çekici. Özellikle Radeon RX 7900 XTX ekran kartının rekabete hazırlandığı bir dönemde Nvidia cephesini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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GeForce RTX 4090 kapış kapış gidiyor