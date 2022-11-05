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    AMD’ye kötü haber: 100 bin adet RTX 4090 çekirdeği sevk edildi

    Nvidia’nın üretici ortakları GeForce RTX 4090 ekran kartına büyük ilgi gösteriyor. Sadece ortaklara sevk edilen AD102 grafik birimi sayısı 100 bini geçmiş durumda.
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    GeForce RTX 4090 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni Radeon RX 7000 serisi ile Nvidia’dan ciddi bir pazar payı kapmayı planladığı bir dönemde Nvidia rekor siparişlere şahit oluyor. GeForce RTX 4090 ekran kartını temel alan AD102 grafik çekirdeği adeta kapış kapış gidiyor.

    GeForce RTX 4090 büyük ilgi görüyor

    Sektörden gelen bilgilere göre Nvidia’nın ortaklarına sevk ettiği AD102 grafik çekirdeği 100 bini geçti. Bu çekirdekler özelleştirilmiş tasarımlar için kullanılacak. Founders Edition veya üretilmiş toplam grafik çekirdeği sayısı buna dahil değil.

    Yüksek fiyat etiketi ve yanma sorunlarına rağmen GeForce RTX 4090 ekran kartına ilgi fazla ve özellikle üretici ortaklar yoğun siparişler geçiyor. Sadece 1 ayda ulaşılan rakam oldukça dikkat çekici. Özellikle Radeon RX 7900 XTX ekran kartının rekabete hazırlandığı bir dönemde Nvidia cephesini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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    GeForce RTX 4090, nvidia ve
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