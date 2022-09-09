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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 2.1 yayınlandı, Farming Simulator 22 destekliyor

    Oyunlarda çözünürlükleri ölçekleyerek görsel kalitesini daha da iyi hale getiren AMD FidelityFX Super Resolution teknolojisi 2.1 sürümüne güncellendi.  İlk oyun da hazır. 
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    AMD FSR 2.1
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    AMD’nin çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendirdiği FidelityFX Super Resolution teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Firma FSR 2.1 versiyonınu bu hafta yayınladı.

    AMD FSR 2.1 neler sunuyor?

    AMD FSR 2.1 güncellemesi ölçekleme algoritmanın kalitesini daha da iyileştirirken ghosting ve titreme gibi kalıntıları gidererek genel tecrübenin da iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca bazı ayrıntıları da var.

    Yeni güncellemede animasyonlu desenler, duman parçaları ve daha yüksek kalitede ölçeklemek için gerekli olan maskelemelerin iyileştirilmeleri de yer alıyor. Bu sayede görsel kalitesine önemli bir katkı yapılıyor.

    AMD FSR 2.1 güncellemesi bir API değişikliği gerektirmediği için geçiş de oldukça kolay olacak. Farming Simulator 22 şimdiden güncellemeyi desteklemeye başladı. AMD FSR 2.0 hali hazırda 20 oyunda destekleniyor ve 25 oyunda daha görmek mümkün olacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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