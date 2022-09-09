AMD FSR 2.1 yayınlandı, Farming Simulator 22 destekliyor

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AMD’nin çeşitli algoritmalarla oyun grafiklerini akıllı bir şekilde ölçeklendirdiği FidelityFX Super Resolution teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Firma FSR 2.1 versiyonınu bu hafta yayınladı.

AMD FSR 2.1 neler sunuyor?

AMD FSR 2.1 güncellemesi ölçekleme algoritmanın kalitesini daha da iyileştirirken ghosting ve titreme gibi kalıntıları gidererek genel tecrübenin da iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca bazı ayrıntıları da var.

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Yeni güncellemede animasyonlu desenler, duman parçaları ve daha yüksek kalitede ölçeklemek için gerekli olan maskelemelerin iyileştirilmeleri de yer alıyor. Bu sayede görsel kalitesine önemli bir katkı yapılıyor.

AMD FSR 2.1 güncellemesi bir API değişikliği gerektirmediği için geçiş de oldukça kolay olacak. Farming Simulator 22 şimdiden güncellemeyi desteklemeye başladı. AMD FSR 2.0 hali hazırda 20 oyunda destekleniyor ve 25 oyunda daha görmek mümkün olacak.

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