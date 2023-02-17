AMD FSR 2.2 kaynak kodu yayınlandı: İşte yenilikler

FSR 2.2 ile sunulacak yenilikler belli oldu
AMD, FSR 2.2 ile sunulacak yenilikleri ve bunların etkilerini gösteren kullanışlı bir tablo paylaştı. Buna göre FSR 2.2, artık daha kararlı bir HDR desteğine sahip olacak. Ek olarak ölçeklendirme teknolojilerinin en büyük sorunlarından biri olarak görülen parıldama ve titreme etkilerini en aza indirecek.
Teknolojiye eklenen bir diğer özellik ise yeni bir hata ayıklama API’si. FSR 2.0 sonrası sürüm geçişleri kolaylaşmış olsa da, bu yenilik geliştiriciler için entegrasyon sürecini basitleştirecek.
AMD, FSR 2.0'ın şimdiden 110 için onaylandığını ve FSR 1 de eklendiğinde desteklenen oyun sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu. Ayrıca yonga devi, FSR 2.2 güncellemesinin yakında Unreal Engine eklentisi olarak kullanıma sunulacağını da doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah