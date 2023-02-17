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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 2.2 kaynak kodu yayınlandı: İşte yenilikler

    Günümüz ekran kartı sektörünün önemli bir parçası haline gelen çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri arasında rekabet kızışıyor. Bugün AMD, FSR 2.2 sürümü için kaynak kodlarını yayınladı. 
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    AMD FSR 2.2 kaynak kodu yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında yaşanan rekabet çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerinin devreye girmesinden bu yana oldukça değişti. Bilmeyenler için Nvidia DLSS'e rakip olarak FidelityFX Super Resolution teknolojisini (FSR) duyuran AMD, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Şimdi de yonga devi, FSR 2.2 sürümünün kaynak kodlarını yayınladı. İşte yeni sürümün sunacağı yenilikler

    FSR 2.2 ile sunulacak yenilikler belli oldu

    AMD, FSR 2.2 ile sunulacak yenilikleri ve bunların etkilerini gösteren kullanışlı bir tablo paylaştı. Buna göre FSR 2.2, artık daha kararlı bir HDR desteğine sahip olacak. Ek olarak ölçeklendirme teknolojilerinin en büyük sorunlarından biri olarak görülen parıldama ve titreme etkilerini en aza indirecek.

    Teknolojiye eklenen bir diğer özellik ise yeni bir hata ayıklama API’si. FSR 2.0 sonrası sürüm geçişleri kolaylaşmış olsa da, bu yenilik geliştiriciler için entegrasyon sürecini basitleştirecek.

    AMD, FSR 2.0'ın şimdiden 110 için onaylandığını ve FSR 1 de eklendiğinde desteklenen oyun sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu. Ayrıca yonga devi, FSR 2.2 güncellemesinin yakında Unreal Engine eklentisi olarak kullanıma sunulacağını da doğruladı. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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