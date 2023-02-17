Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında yaşanan rekabet çözünürlük ölçeklendirme teknolojilerinin devreye girmesinden bu yana oldukça değişti. Bilmeyenler için Nvidia DLSS'e rakip olarak FidelityFX Super Resolution teknolojisini (FSR) duyuran AMD, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Şimdi de yonga devi, FSR 2.2 sürümünün kaynak kodlarını yayınladı. İşte yeni sürümün sunacağı yenilikler

FSR 2.2 ile sunulacak yenilikler belli oldu

AMD, FSR 2.2 ile sunulacak yenilikleri ve bunların etkilerini gösteren kullanışlı bir tablo paylaştı. Buna göre FSR 2.2, artık daha kararlı bir HDR desteğine sahip olacak. Ek olarak ölçeklendirme teknolojilerinin en büyük sorunlarından biri olarak görülen parıldama ve titreme etkilerini en aza indirecek.

Teknolojiye eklenen bir diğer özellik ise yeni bir hata ayıklama API’si. FSR 2.0 sonrası sürüm geçişleri kolaylaşmış olsa da, bu yenilik geliştiriciler için entegrasyon sürecini basitleştirecek.

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AMD, FSR 2.0'ın şimdiden 110 için onaylandığını ve FSR 1 de eklendiğinde desteklenen oyun sayısının 250'ye ulaştığını duyurdu. Ayrıca yonga devi, FSR 2.2 güncellemesinin yakında Unreal Engine eklentisi olarak kullanıma sunulacağını da doğruladı.

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AMD FSR 2.2 kaynak kodu yayınlandı: İşte yenilikler