Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi
Bildirilenlere göre AMD Ryzen 9 7900X3D, 120W TDP, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığını temel alan bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni CPU, temel modelin 5,6 GHz maksimum saat hızını korurken 3D V-Cache teknolojisi sayesinde 76 MB olan tam önbellek boyutunu 140MB'a (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 12 MB L2) çıkartacak.
Ryzen 7000XD ailesinin tepe model çözümleri Ryzen 9 7950X ve Ryzen 9 7900X3D, 28 Şubat'tan itibaren sırasıyla 699 dolar ve 599 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini almaya başlayacak. 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 7800X3D ise 6 Nisan tarihinde piyasaya adım atacak. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah