Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi

    Önümüzdeki haftalarda AMD, daha verimli bir önbellek tasarımıyla güncellenen Ryzen 7000X3D işlemcilerini piyasaya sürecek. Bugün Ryzen 9 7900X3D ,benchmark testlerinde görünmeye başladı.
    Oy Ver
    Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache teknolojili Ryzen 7 5800X3D ile Intel'e sıkı bir yanıt veren AMD, geride bıraktığımız CES 2023'te Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D olmak üzere üç yeni Ryzen 7000X3D işlemcisini duyurdu. Oyun ve üst düzey performans odaklı modellere sayılı günler kala, Ryzen 9 7900X3D kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. 

    Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi

    Bildirilenlere göre AMD Ryzen 9 7900X3D, 120W TDP, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığını temel alan bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni CPU, temel modelin 5,6 GHz maksimum saat hızını korurken 3D V-Cache teknolojisi sayesinde 76 MB olan tam önbellek boyutunu 140MB'a (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 12 MB L2) çıkartacak.

    Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere bakıldığında Ashes of the Singularity veri tabanında RTX 4090 ile test edilen Ryzen 9 7900X3D'nin, sırasıyla 8900, 9000 ve 9100 puan aldığını görüyoruz. Ancak test yapılandırmaları hakkında herhangi bir detaya sahip değiliz. Bu nedenle nihai bir sonuca varmak ne yazık ki mümkün değil. 

    Ryzen 7000XD ailesinin tepe model çözümleri Ryzen 9 7950X ve Ryzen 9 7900X3D, 28 Şubat'tan itibaren sırasıyla 699 dolar ve 599 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini almaya başlayacak. 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 7800X3D ise 6 Nisan tarihinde piyasaya adım atacak. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boy uzatıcı tabanlık yorumları error launching installer direksiyon sınavına girmemek için rapor ara makas atılan saç eski haline döner mi acer bios tuşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız