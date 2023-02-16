Tam Boyutta Gör 3D V-Cache teknolojili Ryzen 7 5800X3D ile Intel'e sıkı bir yanıt veren AMD, geride bıraktığımız CES 2023'te Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D olmak üzere üç yeni Ryzen 7000X3D işlemcisini duyurdu. Oyun ve üst düzey performans odaklı modellere sayılı günler kala, Ryzen 9 7900X3D kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.

Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi

Bildirilenlere göre AMD Ryzen 9 7900X3D, 120W TDP, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığını temel alan bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni CPU, temel modelin 5,6 GHz maksimum saat hızını korurken 3D V-Cache teknolojisi sayesinde 76 MB olan tam önbellek boyutunu 140MB'a (64 MB CCD, 64 MB V-Cache + 12 MB L2) çıkartacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında Ashes of the Singularity veri tabanında RTX 4090 ile test edilen Ryzen 9 7900X3D'nin, sırasıyla 8900, 9000 ve 9100 puan aldığını görüyoruz. Ancak test yapılandırmaları hakkında herhangi bir detaya sahip değiliz. Bu nedenle nihai bir sonuca varmak ne yazık ki mümkün değil.

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Ryzen 7000XD ailesinin tepe model çözümleri Ryzen 9 7950X ve Ryzen 9 7900X3D, 28 Şubat'tan itibaren sırasıyla 699 dolar ve 599 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini almaya başlayacak. 8 çekirdekli ve 16 izlekli Ryzen 7 7800X3D ise 6 Nisan tarihinde piyasaya adım atacak. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Ryzen 9 7900X3D benchmark testlerinde görüntülendi