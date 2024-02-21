AMD, FSR 3 özelliğini Starfield dahil birçok oyunda kullanıma sundu

Starfield ve Call of Duty: Modern Warfare 3, FSR 3 desteğini alan iki büyük oyun olarak göze çarpıyor. Kasım ayında DLSS 3 desteğini alan Starfield bir miktar gecikse de FSR 3 özelliğine kavuştu.
Bu arada, FSR 2 desteği de genişlemeye devam ediyor. Mevcut 144 oyunun dışında 32 oyuna daha FSR 2 geleceği açıklandı.
AMD'nin güncellediği listeye göre FSR 3 özelliğini alan ve ileride alacak olan oyunların listesi şöyle: (koyu renkli olanlar listeye yeni eklenen oyunlar)
|
Oyun ismi
|
FSR versiyonu
|
Mevcut
|
Gelecek
|
1
|
The Alters
|
FSR 3
|
●
|
2
|
Avatar: Frontiers of Pandora
|
FSR 3
|
●
|
3
|
Black Myth: Wukong
|
FSR 3
|
●
|
4
|
Call of Duty: Modern Warfare 3
|
FSR 3
|
●
|
5
|
Crimson Desert
|
FSR 3
|
●
|
6
|
Cyberpunk 2077
|
FSR 3
|
●
|
7
|
Dying Light 2 Stay Human
|
FSR 3
|
●
|
8
|
EVE Online
|
FSR 3
|
●
|
9
|
Farming Simulator 22
|
FSR 3
|
●
|
10
|
Forspoken
|
FSR 3
|
●
|
11
|
Frostpunk 2
|
FSR 3
|
●
|
12
|
House Flipper 2
|
FSR 3
|
●
|
13
|
Immortals of Aveum
|
FSR 3
|
●
|
14
|
Like a Dragon Gaiden:
|
FSR 3
|
●
|
15
|
Like a Dragon: Infinite Wealth
|
FSR 3
|
●
|
16
|
Mortal Online 2
|
FSR 3
|
●
|
17
|
MotorCubs RC
|
FSR 3
|
●
|
18
|
Nightingale
|
FSR 3
|
●
|
19
|
Pax Dei
|
FSR 3
|
●
|
20
|
REMNANT II
|
FSR 3
|
●
|
21
|
Squad
|
FSR 3
|
●
|
22
|
Starfield
|
FSR 3
|
●
|
23
|
Starship Troopers: Extermination
|
FSR 3
|
●
|
24
|
The Thaumaturge
|
FSR 3
|
●
|
25
|
The Talos Principle 2
|
FSR 3
|
●
|
26
|
Warhammer 40,000: Darktide
|
FSR 3
|
●
|
27
|
Warhammer 40,000: Space Marine 2
|
FSR 3
|
●
|
28
|
Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
|
FSR 3
|
●
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.