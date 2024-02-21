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    AMD, FSR 3 özelliğini Starfield dahil birçok oyunda kullanıma sundu

    AMD'nin çözünürlük yükseltme teknolojisi FSR 3'ü destekleyen oyunların sayısı artıyor. Şirket FSR 3 özelliğini 8 oyuna daha getirdiğini ve 16 oyuna daha desteğin geleceğini açıkladı. 
    AMD, FSR 3 özelliğini Starfield dahil birçok oyunda kullanıma sun Tam Boyutta Gör
    AMD'nin çözünürlük yükseltme teknolojisi FSR 3'ü (FidelityFX Super Resolution) destekleyen oyunların sayısı artıyor. Şirket FSR 3 özelliğini 8 oyuna daha getirdiğini ve önümüzdeki aylarda 16 oyuna daha desteğin geleceğini açıkladı. 

    Starfield ve Call of Duty: Modern Warfare 3, FSR 3 desteğini alan iki büyük oyun olarak göze çarpıyor. Kasım ayında DLSS 3 desteğini alan Starfield bir miktar gecikse de FSR 3 özelliğine kavuştu. 

    Bu arada, FSR 2 desteği de genişlemeye devam ediyor. Mevcut 144 oyunun dışında 32 oyuna daha FSR 2 geleceği açıklandı.

    AMD'nin güncellediği listeye göre FSR 3 özelliğini alan ve ileride alacak olan oyunların listesi şöyle: (koyu renkli olanlar listeye yeni eklenen oyunlar)

    Oyun ismi 

    FSR versiyonu 

    Mevcut 

    Gelecek 

    1 

    The Alters 

    FSR 3 

    ● 

    2 

    Avatar: Frontiers of Pandora 

    FSR 3 

    ● 

    3 

    Black Myth: Wukong 

    FSR 3 

    ● 

    4 

    Call of Duty: Modern Warfare 3 

    FSR 3 

     

    5 

    Crimson Desert 

    FSR 3 

    ● 

    6 

    Cyberpunk 2077 

    FSR 3 

    ● 

    7 

    Dying Light 2 Stay Human 

    FSR 3 

    ● 

    8 

    EVE Online 

    FSR 3 

    ● 

    9 

    Farming Simulator 22 

    FSR 3 

     

    10 

    Forspoken 

    FSR 3 

    ● 

    11 

    Frostpunk 2 

    FSR 3 

    ● 

    12 

    House Flipper 2 

    FSR 3 

     

    13 

    Immortals of Aveum 

    FSR 3  

    ● 

    14 

    Like a Dragon Gaiden: 
    The Man Who Erased His Name 

    FSR 3 

    ● 

    15 

    Like a Dragon: Infinite Wealth 

    FSR 3 

     

    16 

    Mortal Online 2 

    FSR 3 

     

    17 

    MotorCubs RC 

    FSR 3 

     

    18 

    Nightingale 

    FSR 3 

     

    19 

    Pax Dei 

    FSR 3 

    ● 

    20 

    REMNANT II 

    FSR 3 

     

    21 

    Squad 

    FSR 3 

    ● 

    22 

    Starfield 

    FSR 3 

     

    23 

    Starship Troopers: Extermination 

    FSR 3 

    ● 

    24 

    The Thaumaturge 

    FSR 3 

     

    25 

    The Talos Principle 2 

    FSR 3 

     

    26 

    Warhammer 40,000: Darktide 

    FSR 3 

    ● 

    27 

    Warhammer 40,000: Space Marine 2 

    FSR 3 

    ● 

    28 

    Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin 

    FSR 3 

    ● 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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