AMD, FSR 3 özelliğini Starfield dahil birçok oyunda kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör AMD'nin çözünürlük yükseltme teknolojisi FSR 3'ü (FidelityFX Super Resolution) destekleyen oyunların sayısı artıyor. Şirket FSR 3 özelliğini 8 oyuna daha getirdiğini ve önümüzdeki aylarda 16 oyuna daha desteğin geleceğini açıkladı.

Starfield ve Call of Duty: Modern Warfare 3, FSR 3 desteğini alan iki büyük oyun olarak göze çarpıyor. Kasım ayında DLSS 3 desteğini alan Starfield bir miktar gecikse de FSR 3 özelliğine kavuştu.

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Bu arada, FSR 2 desteği de genişlemeye devam ediyor. Mevcut 144 oyunun dışında 32 oyuna daha FSR 2 geleceği açıklandı.

AMD'nin güncellediği listeye göre FSR 3 özelliğini alan ve ileride alacak olan oyunların listesi şöyle: (koyu renkli olanlar listeye yeni eklenen oyunlar)

Oyun ismi FSR versiyonu Mevcut Gelecek 1 The Alters FSR 3 ● 2 Avatar: Frontiers of Pandora FSR 3 ● 3 Black Myth: Wukong FSR 3 ● 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 FSR 3 ● 5 Crimson Desert FSR 3 ● 6 Cyberpunk 2077 FSR 3 ● 7 Dying Light 2 Stay Human FSR 3 ● 8 EVE Online FSR 3 ● 9 Farming Simulator 22 FSR 3 ● 10 Forspoken FSR 3 ● 11 Frostpunk 2 FSR 3 ● 12 House Flipper 2 FSR 3 ● 13 Immortals of Aveum FSR 3 ● 14 Like a Dragon Gaiden:

The Man Who Erased His Name FSR 3 ● 15 Like a Dragon: Infinite Wealth FSR 3 ● 16 Mortal Online 2 FSR 3 ● 17 MotorCubs RC FSR 3 ● 18 Nightingale FSR 3 ● 19 Pax Dei FSR 3 ● 20 REMNANT II FSR 3 ● 21 Squad FSR 3 ● 22 Starfield FSR 3 ● 23 Starship Troopers: Extermination FSR 3 ● 24 The Thaumaturge FSR 3 ● 25 The Talos Principle 2 FSR 3 ● 26 Warhammer 40,000: Darktide FSR 3 ● 27 Warhammer 40,000: Space Marine 2 FSR 3 ● 28 Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin FSR 3 ●

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AMD, FSR 3 özelliğini Starfield dahil birçok oyunda kullanıma sun