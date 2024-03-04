AMD'den müjde: Nvidia DLSS'e yanıt mı geliyor?

Nvidia DLSS'e yanıt gelebilir
Hatırlayacak olursak, 2021 yılında Nvidia DLSS'e yanıt olarak tanıtılan FSR (FidelityFX Super Resolution), herhangi bir AI hızlandırmaya sahip olmaması nedeniyle eleştirilmişti. Yakın tarihte tanıtılan FSR 3.0 ise, bu farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Hatta önümüzdeki süreçte, tamamen rakip olduğunu bile görebiliriz.
Yakın tarihli bir söyleşide, AMD'nin geleceği hakkında konuşan Papermaster, AI özelinde bir yükseltme teknolojisine atıfta bulundu. Yapılan açıklama ise şu şekilde;
2024 bizim için dev bir yıl çünkü yapay zeka için donanım ve yazılım yeteneklerimizde çok uzun yıllar harcadık. Yapay zekanın tüm portföyümüzü etkinleştirmesini yeni tamamladık, yani bulut, uç, PC'ler ve gömülü cihazlarımız ve oyun cihazlarımızı biliyorsunuz. Oyun cihazlarımızı yapay zeka kullanarak yükseltiyoruz ve 2024 gerçekten büyük bir dağıtım yılı.
Yetkili isim, yorumunda açıkca FSR'den bahsetmiyor. Ancak oyunlar özelinde bilgi verildiği açık. Bu da dikkatleri FSR'ye yöneltiyor. Tabii ki bunu doğrulamak için henüz erken. Ancak RDNA 4 mimarisinin tıpkı Nvidia Tensor çekirdekleri gibi entegre bir donanıma sahip olduğunu görebiliriz.
Bilmeyenler için RDNA 3'ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri CPU düzeyindeki ek yükü büyük ölçüde kaldırmayı hedefleyen Multi Draw Indirect (MDI) oldu. Böylece AMD, RDNA 2'ye kıyasla 2,3 kata kadar verimlilik artışı elde etmeyi başardı. Bu noktada RDNA 4'ün daha fazla yenilik sunacağını söylemek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.