AMD'den müjde: Nvidia DLSS'e yanıt mı geliyor?

Tam Boyutta Gör GPU pazarındaki rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olmasıyla birlikte büyük oranda değişti. Bu doğrultuda AMD, rakibine FSR ve Fluid Motion Frames teknolojileri ile yanıt verirken, Nvidia'nın üstünlüğü her geçen gün artıyor. AMD'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mark Papermaster ise, bu konu hakkında sürpriz açıklamada bulundu.

Nvidia DLSS'e yanıt gelebilir

Hatırlayacak olursak, 2021 yılında Nvidia DLSS'e yanıt olarak tanıtılan FSR (FidelityFX Super Resolution), herhangi bir AI hızlandırmaya sahip olmaması nedeniyle eleştirilmişti. Yakın tarihte tanıtılan FSR 3.0 ise, bu farkı yavaş yavaş kapatmaya başladı. Hatta önümüzdeki süreçte, tamamen rakip olduğunu bile görebiliriz.

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Yakın tarihli bir söyleşide, AMD'nin geleceği hakkında konuşan Papermaster, AI özelinde bir yükseltme teknolojisine atıfta bulundu. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

2024 bizim için dev bir yıl çünkü yapay zeka için donanım ve yazılım yeteneklerimizde çok uzun yıllar harcadık. Yapay zekanın tüm portföyümüzü etkinleştirmesini yeni tamamladık, yani bulut, uç, PC'ler ve gömülü cihazlarımız ve oyun cihazlarımızı biliyorsunuz. Oyun cihazlarımızı yapay zeka kullanarak yükseltiyoruz ve 2024 gerçekten büyük bir dağıtım yılı.

Yetkili isim, yorumunda açıkca FSR'den bahsetmiyor. Ancak oyunlar özelinde bilgi verildiği açık. Bu da dikkatleri FSR'ye yöneltiyor. Tabii ki bunu doğrulamak için henüz erken. Ancak RDNA 4 mimarisinin tıpkı Nvidia Tensor çekirdekleri gibi entegre bir donanıma sahip olduğunu görebiliriz.

Bilmeyenler için RDNA 3'ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri CPU düzeyindeki ek yükü büyük ölçüde kaldırmayı hedefleyen Multi Draw Indirect (MDI) oldu. Böylece AMD, RDNA 2'ye kıyasla 2,3 kata kadar verimlilik artışı elde etmeyi başardı. Bu noktada RDNA 4'ün daha fazla yenilik sunacağını söylemek doğru olur.

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