Ubisoft, 15 yıldır Beyond Good and Evil 2’yi geliştirmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Ubisoft'un geçen hafta üç duyurulmamış projeyi iptal etmesi ve Skull and Bones’u altıncı kez ertelemesinin ardından yayıncının diğer uzayan projesi Beyond Good and Evil 2 hakkında yeni bilgiler geldi. İyi haber şu ki, oyunun geliştirilme süreci devam ediyor. Kötü haber şu ki, oyunun duyurulmasının üzerinden 15 yıl geçti ve net çıkış tarihi halen yok.

Beyond Good and Evil 2 rekor kırdı

Bir Ubisoft sözcüsü Eurogamer'a "Beyond Good and Evil 2'nin gelişimi sürüyor ve ekip iddialı sözünü yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor" dedi. İşin ilginç yanı Ubisoft'un oyun için ilk fragmanını yayınlamasının üzerinden neredeyse on beş yıl geçmiş olması. Orijinal Beyond Good and Evil ise 2003'te piyasaya sürülmüştü. Ubidays 2008'de yayınlanan ilk Beyond Good and Evil 2 fragmanını hemen alttan izleyebilirsiniz. Bu arada Beyond Good and Evil 2, Duke Nukem Forever'ın (1997-2011) AAA video oyunu için en uzun geliştirme rekorunu kırdığını da belirtelim.

Yine de, Beyond Good and Evil 2'nin hala geliştirme aşamasında olduğunu doğrulamak, Ubisoft'un oyunu gerçekten ne zaman yayınlayacağı konusunda bize pek bir ipucu vermiyor. Şirket, E3 2017'de oyun için yeni bir fragman yayınladığında büyük bir beklenti yaratmayı başarmıştı. Ancak o zaman bile o sırada oyunun yönetmeni olan Michel Ancel, ekibin hala geliştirme sürecinin en başında olduğu konusunda uyarmıştı.

Geçen haftaki haberler ile geçen yıl açıklanan iptaller arasında Ubisoft, son on iki ayda yarım düzineden fazla oyunun geliştirilmesini sonlandırdı. 2013'ten beri geliştirilmekte olduğu bilinen çok oyunculu korsan oyunu Skull and Bones'un çıkış tarihi de ileri bir tarih ertelendi. Öte yandan firma, odağını büyük markalarına çevireceğini de duyurdu. Beyond Good and Evil 2'nin E3 2017 duyuru videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

