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    Anlık Bildirim

    AMD hacklendi mi? Resmî açıklama yapıldı

    AMD, şirket verilerinin hack yoluyla çalındığı yönündeki iddiaları araştırıyor. Peki, hangi verilerin ele geçirildiği iddia ediliyor?                            
    amd hack açıklaması Tam Boyutta Gör
    AMD, bir hacker grubunun çip üreticisinin veritabanını ele geçirdiğini iddia etmesinden bir gün sonra veri ihlali durumunun olup olmadığını araştırıyor. AMD, konuya ilişkin olarak “Çalınan AMD verilerine sahip olduğunu iddia eden bir siber suç örgütünün farkındayız. İddiayı ve verilerin önemini araştırmak için kolluk kuvvetleri yetkilileri ve üçüncü taraf barındırma ortağıyla birlikte yakın şekilde çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

    AMD hack iddiası: Hangi veriler çalındı?

    IntelBroker kullanıcı adını taşıyan bir siber suç grubu, bir hacker forumunda bu ay AMD’nin veri ihlali iddiasıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Çalınan verilerin çalışan ve kullanıcı bilgilerini kapsayan veritabanlarının yanı sıra gelecekteki AMD ürünleri, teknik özellikleri hakkında bilgiler içerdiği iddia ediliyor. Ele geçirilen diğer veriler arasında AMD’nin finansal durumu, kaynak kodu ve donanım yazılımı yer alıyor.

    IntelBroker, -inandırıcı olması açısından- AMD çalışanlarının kurumsal e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere çalınan verilerin ekran görüntülerini de paylaştı. Ancak, gösterilen çalışan bilgilerinin “aktif değil” olarak kaydedilmesi, çalışanların artık şirkette çalışmadığını, e-postaların da geçersiz olduğunu gösteriyor. IntelBroker ayrıca çalınan kullanıcı bilgilerinin hiçbirini yayınlamadı. Bu da hangi ayrıntıların ele geçirilmiş olabileceğini belirsiz hale getiriyor. Ancak diğer ekran görüntüleri AMD'nin şirket içi dosyaları gibi görünen şeyleri gösteriyor.

    IntelBroker, bu verilerle ilgilenenlerin Monero kripto para birimiyle ödeme yapmalarını istiyor. Grup, daha önce Home Depot, Europol ve ABD devlet kurumlarındaki diğer ihlallerle bağlantılı verileri sattığı için manşetlere çıkmıştı.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/amd-investigates-possible-breach-amid-hackers-sale-of-company-data https://www.bleepingcomputer.com/news/security/amd-investigates-breach-after-data-for-sale-on-hacking-forum/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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