AMD hacklendi mi? Resmî açıklama yapıldı

Tam Boyutta Gör AMD, bir hacker grubunun çip üreticisinin veritabanını ele geçirdiğini iddia etmesinden bir gün sonra veri ihlali durumunun olup olmadığını araştırıyor. AMD, konuya ilişkin olarak “Çalınan AMD verilerine sahip olduğunu iddia eden bir siber suç örgütünün farkındayız. İddiayı ve verilerin önemini araştırmak için kolluk kuvvetleri yetkilileri ve üçüncü taraf barındırma ortağıyla birlikte yakın şekilde çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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AMD hack iddiası: Hangi veriler çalındı?

IntelBroker kullanıcı adını taşıyan bir siber suç grubu, bir hacker forumunda bu ay AMD’nin veri ihlali iddiasıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Çalınan verilerin çalışan ve kullanıcı bilgilerini kapsayan veritabanlarının yanı sıra gelecekteki AMD ürünleri, teknik özellikleri hakkında bilgiler içerdiği iddia ediliyor. Ele geçirilen diğer veriler arasında AMD’nin finansal durumu, kaynak kodu ve donanım yazılımı yer alıyor.

IntelBroker, -inandırıcı olması açısından- AMD çalışanlarının kurumsal e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere çalınan verilerin ekran görüntülerini de paylaştı. Ancak, gösterilen çalışan bilgilerinin “aktif değil” olarak kaydedilmesi, çalışanların artık şirkette çalışmadığını, e-postaların da geçersiz olduğunu gösteriyor. IntelBroker ayrıca çalınan kullanıcı bilgilerinin hiçbirini yayınlamadı. Bu da hangi ayrıntıların ele geçirilmiş olabileceğini belirsiz hale getiriyor. Ancak diğer ekran görüntüleri AMD'nin şirket içi dosyaları gibi görünen şeyleri gösteriyor.

IntelBroker, bu verilerle ilgilenenlerin Monero kripto para birimiyle ödeme yapmalarını istiyor. Grup, daha önce Home Depot, Europol ve ABD devlet kurumlarındaki diğer ihlallerle bağlantılı verileri sattığı için manşetlere çıkmıştı.

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