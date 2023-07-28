AMD, Hindistan’a 400 milyon dolar yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör AMD, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada İrlanda'daki Xilinx operasyonlarına dört yıl içinde 135 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurmuştu. Firma şimdi de rotasını daha güneye, Hindistan’a çeviriyor. Yapılan açıklamaya göre yonga üreticisi, Hindistan’ın yarı iletken üretim merkezi olma hedefini destekleyen firmalar arasına katılacak.

2028’e kadar 400 milyon dolar yatırım

AMD, önümüzdeki beş yıl içinde Hindistan'a yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. AMD CTO'su Mark Papermaster, yonga üreticisinin yatırım planlarını Hindistan’da düzenlenen SemiconIndia 2023'te açıkladı. Papermaster açılış konuşmasında, "Yatırımımız, Hindistan'da yirmi yılı aşkın süredir devam eden büyüme ve başarılı varlığımızın üzerine inşa edilecek" dedi.

AMD, bu yılın sonunda ülkenin Bengaluru şehrinde açacağı yeni tasarım merkeziyle Hindistan'daki ayak izini genişletecek. 500.000 metrekarelik bir alanı kaplayan bu yeni tesis, Delhi, Gurugram, Haydarabad ve Mumbai'deki konumlarla birlikte Hindistan'daki toplam AMD ofisi sayısını 10'a çıkaracak. AMD, 22 yıl önce 2001 yılında Hindistan’da faaliyetlerine başlamıştı ve halihazırda ülkede 6.500'den fazla çalışanı ve 3.000 iş ortağı ve yüklenicisi bulunuyor. Yonga üreticisinin 2028 yılı sonuna kadar ülkedeki işgücünü 3.000 ek mühendisle genişletmesi bekleniyor.

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Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, "AMD'nin Hindistan'daki öncü Ar-Ge mühendislik faaliyetlerini genişletme planını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Hindistan, yarı iletkenler için küresel çapta bir sonraki büyük merkez olmayı hedefliyor. Narendra Modi liderliğindeki hükümet 2021 yılında çip üreticilerini ülkede yerel tesisler kurmaya çekmek için 10 milyar dolarlık bir teşvik programı açıklamıştı. Haziran ayında yarı iletken üreticisi Applied Materials Hindistan'da mühendislik merkezi kurmak için 400 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bilgisayar belleği ve veri depolama üreticisi Micron da geçen ay ülkede bir yarı iletken tesisi kurmak için 825 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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AMD, Hindistan’a 400 milyon dolar yatırım yapacak