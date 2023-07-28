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    Intel, ürettiği her ürüne yapay zeka ekleyecek

    Intel, kısa bir süre önce yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda konuşan CEO Pat Gelsinger, ürettikleri her şeye yapay zeka ekleyeceklerini söyledi.
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    Intel, ürettiği her ürüne yapay zeka ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketin ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladığı görüşme sırasında yapay zeka konusunda oldukça iddialıydı. Gelsinger, yatırımcılara yönelik olarak ürettikleri her ürüne yapay zeka eklemeyi planladıklarını söyledi. Intel, makine öğrenimi görevleri için yerleşik bir nöral işlemciye sahip Meteor Lake serisi işlemciler üzerinde çalışıyor ve bu sadece başlangıç.

    Intel, yapay zekayı her ürüne getirecek

    Intel bu yılın sonlarına doğru, makine öğrenimi görevleri için yerleşik bir nöral işlemciye sahip ilk tüketici sınıfı çipi olan Meteor Lake'i piyasaya sürecek. (Apple ve Qualcomm'un ardından AMD de kısa süre önce aynı şeyi yaptı). Ancak Intel daha önce bize yalnızca premium yeni Ultra işlemcilerinin bu yapay zeka yardımcı işlemcilerine sahip olabileceğini söylemiş olsa da, Gelsinger yapay zekanın Intel'in sattığı her şeyde olmasını bekliyor gibi görünüyor.

    Gelsinger, açıklamaları sırasında yapay zekanın geleceği için önemli çıkarımlarda bulundu: "Yapay zeka gelecekte benimki de dahil olmak üzere her işitme cihazında olacak. İster bir müşteri olsun, ister perakende, üretim ve endüstriyel kullanım durumları için bir uç platform olsun, ister kurumsal bir veri merkezi olsun, özel bir 10 megavatlık çiftlik kurmayacaklar."

    Bu açıdan bakıldığında Intel, bulutta yapay zeka yerine cihazda yapay zekayı öne çıkarıyor. Öte yandan Intel’in ve CEO’sunun böyle bir açıklama yapması son derece doğal. Çünkü yapay zeka teknolojilerinde buluta güç veren çipleri üreten Intel değil Nvidia'dır. Bununla birlikte herkesin her şeyi bulutta istemediği de doğru.

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