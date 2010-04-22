AMD ikinci nesil DirectX 11 GPU'ların tasarımını tamamladı

Bugüne kadar 6 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı satan AMD, kapalı kapılar ardında yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdürüyor. Firma tepe yöneticisi Dirk Meyer, finansal analist toplantısındaki bir açıklamasında DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartlarının yılın ilerleyen aylarında pazara gireceğini ve mevcut ürün gamının tamamiyle yenileneceğini belirtmişti. Fermi mimarisiyle en hızlı grafik yongasını lanse eden ancak an itibariyle en hızlı ekran kartına sahip olmayan Nvidia'nın mevcut durumu karşısında sakinliğini koruyan ve yakın dönemde fiyat indirmine gitmesi beklenmeyen AMD, bir yandan üretim teknolojileri için planlama yapıyor öte taraftan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. AMD, 2011 için planladığı tamamiyle yenilenmiş grafik yongalarını 28nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries tesislerinde üretmeyi ve bu sayede üretim sürecini baştan sona kontrol altında tutarak verimilikle ilgili olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

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Dirk Meyer, ikinci jenerasyon DirectX 11 kartların yolda olduğunu belirtti.

Yeni nesil ekran kartları için sessizliğini koruyan AMD cephesinde, DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarının yılın ikinci yarısında geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta kimi kaynaklar, Nvidia'nın ilk jenerasyon Fermi kartları tamamlanmadan, AMD'nin ikinci jenerasyonu pazara süreceğini iddia ediyor. Biz bu haberimizde var olan tüm bilgileri masaya yatırarak ikinci jenerasyon ATi ekran kartları için mevcut tabloyu detaylandırmaya çalışacağız. Fermi mimarisi için GF104 GPU'su ile yeni bir GeForce 8800GT sıçraması planladığı ve bunu Haziran ayında gerçeğe dönüştürmek istediği belirtilen Nvidia'nın aynı dönem içerisinde çift GPU'lu Fermi X2 modelini çıkarıp çıkarmayacağı henüz netliğe kavuşmadı. Gelişmeleri yakından takip eden AMD ise 4GB bellek kapasitesine sahip olan Radeon HD 5870 X2 modelleriyle, pozisyonunu sağlamlaştırmayı ve yeni nesil ekran kartlarına yoğunlaşmayı planlıyor.

DirectX 11 Destekli Yeni Nesil ATi Ekran Kartları

Northern Islands ve Southern Islands

Gelen bilgilere göre AMD, iki farklı ürün grubu üzerinde çalışıyor ki bunlar; Northern Islands ve Southern Islands. Detaylarına yazının ilerleyen kısımlarında değineceğimiz yeni ürün gruplarından Northern Islands; 2011 için planlanan ve tamamiyle yenilenen (yeni nesil grafik işlemci mimarisi) ekran kartlarını, Southern Islands ise melez tasarımlı ekran kartlarını yani mevcut DirectX 11 kartların güçlü özellikleriyle, Northern Islands serisinin bir takım mimari yeniliklerini buluşturan modelleri içerecek. AMD'nin ikinci nesil olarak tanımladığı ve yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Southern Islands serisi ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanması bekleniyor. Tasarım çalışmalarının bittiği ve fabrikanın yolunu tuttuğu belirtilen Southern Island serisi grafik yongaları, Evergreen serisi Radeon HD 5000 ailesi gibi TSMC'nin üretim bantlarından çıkacak. Northern Islands serisi yeni nesil ekran kartlarının ise 28nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve hacimli üretim için iki farklı seçeneğin bulunduğu belirtiliyor. Bu seçeneklerden ilki sadece GlobalFoundries diğeri ise GlobalFoundries ve TSMC'nin birlikte kullanılması. Dresden'deki GlobalFoundries tesislerinde ilk defa GPU üretmeye hazırlanan AMD'nin nasıl bir strateji takip edeceği henüz bilinmiyor ancak kesin olan birşey var ki firma, 40nm'de yaşanan verimlilik problemlerinAMD,ATi,ekran kartı,DirectX 11,ikinci nesil,Southern Islands,Northern Islands,40nm,28nm,GlobalFoundries,TSMC,hibrit GPU,melez GPU tekrarlanmasını kesinlikle istemiyor.

DirectX 11 Destekli Yeni Nesil ATi Ekran Kartları

üretim Tesisleri ve Fabrikayson Süreci

Dünyanın en büyük kontratlı yonga üreticilerinden biri olan TSMC, aralarında AMD ve Nvidia da olmak üzere yaklaşık 200 kadar yarıiletken firması için hacimli üretim gerçekleştiriyor. 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemlerinden ötürü özellikle geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelen TSMC'nin, hem AMD hem de Nvidia cephesinde kredisini tüketmek üzere olduğu düşünülüyor. Hatta Nvidia'nın, ortakları arasında AMD'nin de olduğu GlobalFoundries ile iş birliğine gidebileceği ve GPU'larını, GF tesislerinde ürettirebileceği söyleniyor. TSMC'ye alternatif arayan sektör için GlobalFoundries önemli bir çıkış kapısı olabilir. Zira finansal desteğin Araplardan, Know-How'ın ise AMD'den geldiği GlobalFoundries, son olarak Chartered Semiconductor firmasını bünyesine katmış hatta en büyük ortağı olan Arap yatırım firması ATIC'in, New York'ta inşa edilen Fab X'e ek olarak Birleşik Arap Emirliklerinde 3-4 milyar dolarlık bir yatırımla yeni bir fabrika kuracağı hatta Hynix'i satın alacağı iddia ediliyor.

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GlobalFoundries, 28nm için son çeyrekte hazır olmayı, 2011'de ise yaygın üretime geçmeyi planlıyor.

GlobalFoundries'in agresif büyüme planlamasına karşı TSMC, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımla, üretim hattındaki cihazlarda modernizasyona giderek, olası bir GlobalFoundries tehlikesine karşı, önlem almaya başlamıştı. TSMC'nin güncek yol haritasına göre firma, yıl sonu itibariyle 28nm için üretime hazır olmayı ve 2011 yılında 28nm üretim teknolojisiyle hacimli üretime geçmeyi planlıyor. Benzer bir yol haritası GlobalFoundries için de geçerli. Dresden tesislerindeki güncellemelerine çalışmalarına devam eden firmanın, 28nm için yıl sonuna doğru hazır olmayı ve 2011 ile birlikte üretime geçmeyi planladığı belirtiliyor. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, ATi ürünleri ve GlobalFoundries'in ilk defa 28nm için bir araya geleceğini belirterek Northern Islands serisi yeni nesil GPU'ların üretiminde GlobalFoundries'in devreye gireceğini doğrulamış oldu. Ancak bu noktada ortaya atılan bir başka düşünceye göre, GlobalFoundries'deki üretim süreci hızlanana kadar AMD, TSMC ile çalışmayı da sürdürebilir.

DirectX 11 Destekli Yeni Nesil ATi Ekran Kartları

Adım Adım Northern Islands'a: Hibrit Tasarımlı Southern Islands

ATi Radeon HD 4800 serisi ile muazzam bir iş çıkartan ve Nvidia'yı bir ters köşeye yatıran AMD, R600 mimarisinden bu yana tamamiyle yenilenmiş, yani baştan tasarlanmış bir mimariye geçmemişti. DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisi de olmak üzere AMD'nin mevcut ürün gamındaki ekran kartlarının tamamı, R600 mimarisinden genler taşıyor. ATi'nin yıllar süren bir çalışma sonucunda 2007 yılında tanıttığı R600 mimarisi için firma, bu mimarinin önümüzdeki yılların mimarisi olduğunu ve başta Tesselation olmak üzere sahip olduğu yenilikçi özelliklerle uzun bir süre boyunca kullanılacağını açıklamıştı. R600 jenerasyonundan sonra ilk defa tamamiyle yenilenmiş bir mimariye geçmeye hazırlanan AMD için hedef 2011. İşlemci tarafında Bulldozer mimarisini lanse etmeye hazırlanan AMD, ekran kartı tarafında ise Northern Islands serisi ile yıllar sonra ilk defa baştan tasarlanmış bir jenerasyonu endüstrinin beğenisine sunacak. Ama AMD cephesinde gelişmeler Northern Islands serisinden ibaret değil zira önesinde Southern Islands serisi ikinci kuşak DirectX 11 ekran kartları pazara sunulacak. Southern Islands serisi için üzerinde durulan en önemli argüman, hibrit mimari tasarımına sahip olacağı. Yani Southern Islands serisi GPU'larda, ATi Radeon HD 5000 serisinin öne çıkan özellikleri ve Northern Islands serisinin bazı yeniliklerinin harmanlandığı melez tasarımlı bir mimari kullanılıyor.

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ATi Cypress mimarisi: Southern Islands mimarisi, bu yapıdan izler taşıyacak.

Tasarım çalışmaları tamamlanan Southern Islands serisi hibrit tasarımlı GPU'lar, mevcut GPU tasarımındaki 5 yollu paralel işlemci tasarımını, Northern Islands serisindeki yeni nesil ultra-izlek motoru, bellek kontrolcüsü ve yeni bellek yapısıyla harmanlayabilir. Paralel işlemci tasarımındaki yeniliklerin ise Northern Islands serisine özel olacağı zira yeni mimaride MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Parallelism) yani çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komutlarına geçilebileceği iddia ediliyor. öte yandan Southern Islands serisi için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise AMD'nin giriş seviyesi ekran kartlarında performansı arttırma isteği. Aslında bu bir istekten öte bir zorunluluk ta olabilir çünkü önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilmesi beklenen Fusion işlemci ailesinin L1ano kod adlı ilk temsilcisinde Radeon HD 5600 serisine yakın veya daha iyi işlem gücü sunacağı düşünülen 480x paralel işlemcili ntegre grafik biriminin kullanılması bekleniyor. Durum böyle olunca sadece 80x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5400 serisi gibi giriş seviyesi ekran kartlarında satışların düşmesi kaçınılmaz bir son olacak. İşte bu noktada gündeme getirilen bir diğer önemli iddia ise Southern Islands serisi ile üst seviye kartlarında güncellemeye gidileceği için var olan ekran kartlarında yeni bir fiyatlandırmanın söz konusu olacağı dolayısıyla fiyat bazındaki kart sınıflandırmasında bazı değişiklikler olabileceği söyleniyor.