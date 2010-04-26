AMD, Intel ve Nvidia rekabeti: Rakamlarla grafik pazarında ilk çeyrek sonuçları

6 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını açıklayan AMD, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini pazara sunan Nvidia ve entegre grafik işlemcili 32nm işlemcilerini Ocak ayından bu yana satan Intel... Dünyanın en büyük yarıiletken üreticileri arasındaki grafik savaşı, ilk çeyrekte de hız kesmeden devam etti. Yeni ürünlerle şekillenen pazarda, firmalar arasındaki dengelerde bazı değişiklikler olması kaçınılmazdı. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, ekran kartı dünyasındaki ilk çeyrek sonuçlarını masaya yatırarak AMD, Nvidia ve Intel arasındaki pazar savaşını elde ettiği rakamlar çerçevesinde ortaya koydu.

Jon Peddie Research tarafından yayınlanan rakamlara göre PC grafik pazarında ilk çeyrek itibariyle 104.62 milyon grafik yongası (GPU ve IGP) satıldı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında satışlar %18 düşmüş olmasına rağmen, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında satışların %44 arttığı belirtiliyor. Küresel ekonomik iklimdeki toparlanmayı işaret eden rakamları detaylandırdığımızda ise firmalar arasında rekabeti daha yakından gözlemleyebilme fırsatı yakalayabiliyoruz. Tahmin edilebileceği üzere Intel'in grafik pazarındaki liderliği sürüyor. Entegre grafik birimini işlemci üzerine alarak uzun vadede pazar payını arttırması beklenen firma, ilk çeyrekte kayıp yaşamaktan kurtulamadı.

Pazarın genelinde Intel'in hakimiyeti sürerken, harici ekran kartı arenasında ATi ve Nvidia rekabeti devam ediyor.

Açıklanan rakamlara göre 45.49 ünite satan Intel'in pazar payı, bir önceki çeyreğe göre %51.1'den %43.5'e düşmüş durumda. AMD ve Nvidia cephesinde ise özellikle AMD'nin pozisyonu merak konusuydu zira DirectX 11 cephesinde aylar süren rakipsizliğin verdiği avantajla firmanın durumu ne ölçüde değerlendirebileceği hakkında farklı senaryolar yazılıyordu. Elde edilen rakamlara göre AMD, bir önceki çeyrekte %21.7 olan pazar payını %2.3'lük bir artış ile %24'e çıkartmayı başardı. DirectX 11 cephesinde şu an için sadece iki modeliyle var olan üstelik bu modelleri de sınırlı adetlerde satılan Nvidia ise ilk çeyrekte en büyük sıçramayı göstererek pazar payını %5'lik bir artışla %26.5'dan %31.5'a çıkarttı.

Daha düşük maliyetli DirectX 11 kartlarını Haziran ayı ile birlikte pazara sunması beklenen Nvidia'nın güçlü performansında, Optimus teknolosijiyle mobil GPU satışlarında kazandığı ivmenin etkisi olabileceği üzerinde duruluyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia'nın %90'nın üzerindeki pazar payı ile profesyonel grafik kartı pazarına hakim olduğu da biliniyor. AMD, Nvidia ve Intel'in dışında kalan Matrox, SiS ve VIA/S3 gibi isimlerin sahip olduğu toplam pazar payı ise %1 kadar. Bu üreticilerden Matrox, CeBIT 2010 fuarında yeni nesil çoklu monitör çözümlerini sergilelerken, S3'ün ise Chrome eH1 serisi endüstriyel grafik yongalarını duyurması bekleniyor. Bu üçlü arasında sesi hiç çıkmayan firma ise SiS.