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AMD, Intel ve Nvidia rekabeti: Rakamlarla grafik pazarında ilk çeyrek sonuçları

6 milyondan fazla DirectX 11 kart satan AMD, Fermi'ler ile pazarda olan Nvidia ve IGP'leriyle güçlenen Intel. İşte pazar rakamları.
9 yıl
7,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını açıklayan AMD, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini pazara sunan Nvidia ve entegre grafik işlemcili 32nm işlemcilerini Ocak ayından bu yana satan Intel... Dünyanın en büyük yarıiletken üreticileri arasındaki grafik savaşı, ilk çeyrekte de hız kesmeden devam etti. Yeni ürünlerle şekillenen pazarda, firmalar arasındaki dengelerde bazı değişiklikler olması kaçınılmazdı. Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Jon Peddie Research, ekran kartı dünyasındaki ilk çeyrek sonuçlarını masaya yatırarak AMD, Nvidia ve Intel arasındaki pazar savaşını elde ettiği rakamlar çerçevesinde ortaya koydu.

Jon Peddie Research tarafından yayınlanan rakamlara göre PC grafik pazarında ilk çeyrek itibariyle 104.62 milyon grafik yongası (GPU ve IGP) satıldı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında satışlar %18 düşmüş olmasına rağmen, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında satışların %44 arttığı belirtiliyor. Küresel ekonomik iklimdeki toparlanmayı işaret eden rakamları detaylandırdığımızda ise firmalar arasında rekabeti daha yakından gözlemleyebilme fırsatı yakalayabiliyoruz. Tahmin edilebileceği üzere Intel'in grafik pazarındaki liderliği sürüyor. Entegre grafik birimini işlemci üzerine alarak uzun vadede pazar payını arttırması beklenen firma, ilk çeyrekte kayıp yaşamaktan kurtulamadı.

Pazarın genelinde Intel'in hakimiyeti sürerken, harici ekran kartı arenasında ATi ve Nvidia rekabeti devam ediyor.

Açıklanan rakamlara göre 45.49 ünite satan Intel'in pazar payı, bir önceki çeyreğe göre %51.1'den %43.5'e düşmüş durumda. AMD ve Nvidia cephesinde ise özellikle AMD'nin pozisyonu merak konusuydu zira DirectX 11 cephesinde aylar süren rakipsizliğin verdiği avantajla firmanın durumu ne ölçüde değerlendirebileceği hakkında farklı senaryolar yazılıyordu. Elde edilen rakamlara göre AMD, bir önceki çeyrekte %21.7 olan pazar payını %2.3'lük bir artış ile %24'e çıkartmayı başardı. DirectX 11 cephesinde şu an için sadece iki modeliyle var olan üstelik bu modelleri de sınırlı adetlerde satılan Nvidia ise ilk çeyrekte en büyük sıçramayı göstererek pazar payını %5'lik bir artışla %26.5'dan %31.5'a çıkarttı.

Daha düşük maliyetli DirectX 11 kartlarını Haziran ayı ile birlikte pazara sunması beklenen Nvidia'nın güçlü performansında, Optimus teknolosijiyle mobil GPU satışlarında kazandığı ivmenin etkisi olabileceği üzerinde duruluyor. Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia'nın %90'nın üzerindeki pazar payı ile profesyonel grafik kartı pazarına hakim olduğu da biliniyor. AMD, Nvidia ve Intel'in dışında kalan Matrox, SiS ve VIA/S3 gibi isimlerin sahip olduğu toplam pazar payı ise %1 kadar. Bu üreticilerden Matrox, CeBIT 2010 fuarında yeni nesil çoklu monitör çözümlerini sergilelerken, S3'ün ise Chrome eH1 serisi endüstriyel grafik yongalarını duyurması bekleniyor. Bu üçlü arasında sesi hiç çıkmayan firma ise SiS.


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magicrea 8 yıl
ben amd sistem topladım orada arkadaşın birinin de bahsettiği gibi pekte gariban bir kasa değildi. geriye tek ekran akrtı eksiğim kaldı.
aklımdaki ekran kartı ati olmasına rağmen nvidia tercih edeceğim.
ama derseniz ki piyasada atimi çok nvidia mı ?
iatkos kurulumu yaparken baya baya piyasaya daldım çevremdeki kimsede nvidia yok onboard sürücler de buna dahil. çöplüğümden fanı bile çalışmayan bir nvidia bulana kadar ne haller çektim (iatkos sorunsuz çalıştı o ayrı)
profesyonel çalışmalar içerisindeyseniz 1200 lira gibi ücretler çok olmasına rağmen almaktan başka çareniz yok alacaksınız. bugun olmassa yarın alacaksınız.
bence fiyatlarının bu denli pahalı olmasının sebebi çok teknolojik olması değil az satılmasından başkada birşey değil.
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Gavuzla 9 yıl
ben bu kullanıcıları anlamıyıyorum ati nvidiayı ikiye katlasa gene nvidia alacaklar takıntı olomuş adamlarda
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mav1li 9 yıl
Amd mobil pazara yönelmeden pazar payı fazla artmaz. Nvidia ion ile pazar payını arttırmış.
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Furkan* 9 yıl
ATI Firepro V8800 fiyatı nedir ?
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sadtneverdie 9 yıl
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bahsettiğim nvidianın özel sürücüleri kullanıldı mı? kullanılmadı mı? eğer kullanılmadan bu testler yapıldıysa ki büyük ihtimal öyle bu sonuçlar saçmalıktan öteye gitmez. amd bir önceki nesilde ancak fx580 le yarışırken birden bu kadar sıçrama yapması tuhaf! değil mi?
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Vapor.Experience 9 yıl
nvidianın directX11 destekli mobil gpu ları haziran ayında mı geliyor ?

ayrıca optimus teknolojisi ile ilgili : dahili gpu nun devreye girmesinden kasıt anakart üzerindeki mi yoksa intelin i serisi ile devrim niteliği taşıyan dahili gpu su mu??
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vidoko 9 yıl
insanlare eskiden kalma alıoşmış nvidia hala kalıplaşmış düşüncelerle gidiyorlar ..fark ne biliyormusnuz bazen bazı şeyleri kabullenmek bu gün sis te yapsa grafik kartı eğer fiyat performansı iyi ise onu almak lazım neden daha fazla para veresin .. işte insanlarda marka ismi ve güveni bazen beşpara etmez kartları sattırıyor:) arkadaşlar gaza gelmeyelim biz onlar içinmi para kazanıyoruz da boşa para verelim kötü bir ürüne:)
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eric13 9 yıl
vantageda yemiş bitirmiş quadroları
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alpa07 9 yıl
bence nvidianın daha çok satması oyunlarda ve tesselation physx cuda gibi teknolojilri kullanması.çpğu oyunda nvidia sponsor...
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scutaro 9 yıl
Quadro FX 4800 (masaüstü denk modeli 192sp'li GTX 260'dır ve 240sp'li FX 5800'den de yavaş bir kartdır) Firegl pro V8800'ün (masaüstü denk modeli HD 5870'dir) rakibi değildir. Nvidia'nın da GF100 tabanlı Quadro serisi çıksında o zaman karşılaştırırsınız.
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yc#1 9 yıl
Nvidia OEM pazarında AMD'den daha başarılı ve Optimus teknolojisi ile Arrandale tabanlı dizüstlerinde harici grafik kartı olarak ağırlıkla Nvidia çözümleri kullanılıyor. Pazar payındaki artışı buna bağlıyorum.
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Inalough 9 yıl
@Tolga*
Tabii ki dostum teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki tüm bilgileri takip etmemiz pek mümkün olmuyor :)
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eric13 9 yıl
fire pro lar uzun zamandır daha hızlı belli uygulamalarda ama sorun driver desteğinde nvidianın ki çok daha iyi
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Source 9 yıl
Nvidia reklam ve pazarlama işini çok iyi biliyor bunu web sitelerinden bile kestirebilmem mümkün


Nvidia
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


AMD-ATI
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bana AMD-ATI'nin sayfası daha resmi bir sayfa gibi geliyor ama nvidia'nın web sitesinde gezince insan hemen sahip olma gibi bir istek doğuruyor
Adamlar çok güzel süslemiş web sitelerini.
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hikmetg 9 yıl
Bana göre bu veriler çarpıtılmış. Doğru olabileck tek şey intelin pazar payının düşmesi.
Onboard ürünlerle zorla kakaladığı şeye gpu dahi denmez.
GPGPU uygulamaları arttıkç.a intel asıl o zaman hapı yutacak.
Şimdi gelelim ATI - nvidia çekilmesine. son 1 yılkda gerek mobil pazarda gerekse de masa üstü sistemlerde kuşkusuz hakimiyet ATI 'deydi.
Örneğin Samsung ATI 4650 1 GB DDR3 ekrankartlı notebooklar inılmaz sattı. Ben de aldım ve gerçekten müthiş.
ATI 'nin tek eksiği bence pazarlama. Bunu beceremiyorlar.
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heartwork 9 yıl
hikmetg

Bana göre bu veriler çarpıtılmış. Doğru olabileck tek şey intelin pazar payının düşmesi.

Onboard ürünlerle zorla kakaladığı şeye gpu dahi denmez.

GPGPU uygulamaları arttıkç.a intel asıl o zaman hapı yutacak.

Şimdi gelelim ATI - nvidia çekilmesine. son 1 yılkda gerek mobil pazarda gerekse de masa üstü sistemlerde kuşkusuz hakimiyet ATI 'deydi.

Örneğin Samsung ATI 4650 1 GB DDR3 ekrankartlı notebooklar inılmaz sattı. Ben de aldım ve gerçekten müthiş.

ATI 'nin tek eksiği bence pazarlama. Bunu beceremiyorlar.


veriler elmayla armutun kıyaslaması gibi. intel % 7 pazar kaybetmiş. nvidia %5 arttırmış ati % 2 civarı . ati pazar kaybetmediğine göre nvida bu pazar payını kimden almış intelden
peki intel harici ekran kartı üretiyor mu ? hayır. o zaman nvidia harici ekran kartı pazarında pazar payını arttırmamış. sadece harici kartların pazar payına bakarsak nvidia'nın gerilediğini görürüz.
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srhtzdmr 9 yıl
arkadaşlar bence burda çoğu yorum yapan arkadaşımız sadece kendilerine ve Türkiye piyasasına göre açıklama yapıyor. yurtdışında ne olup bittiğinden hiçbirimizin doğru düzgün haberi yok.Bence üst segmen te bi sistem toplayacaksan bu kesinlike nvidia ve intel ikilisi olmalıdır. ama orta segement te amd ati tercih edilmedlidir. şimdi yurtdışında intel ve nvidia nın amd nin üstünde hakimiyet kurduğu bir gerçek.intel ve Nvidia nın pahalı olduğu ülkelerde seçim herzaman amd olmuştur. Eğer şuanda % 18 lik kdv kaldırılmış olsun Türkiye de bile intel ve nvidia ikilisini almak kaçınılmaz bir gerçek. Gücü kimse görmezlikten gelemeyiz. Amd severlerin gönlünde illaki bi İntel in extreme işlemcisi yatıyor bence. Bazı arkadaşlar amd nin bu kadar ucuz olmasına f/p oranı diyor. peki intel e kafa tutan bi işlemci neden bu kadar ucuz. Multitasking de amd nin İntel den ne kadar geri kaldığı apaçık ortada bence. Larrabee konusuna gelince arkadaşlar intel bence daha son sözü söylemedi. ayrıca nvidia ati gibi ws çözümler için zırt pırt bi kart üretmiyor. unutmayın nvidia nın son hamlesini herzaman için bekleyin. zamanında gtx 295 içinde yapılamaz diyen amd gördü neyin ne olduğunu...
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