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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti

8 yıl
12,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yıla yeni nesil işlemcilerle girmenin planlarını yapan AMD, mevcut ürün gamındaki bazı modeller için fiyat indirimine gitti. AMD cephesinden gelen bilgilere göre enerji verimliliğinin ön planda olduğu düşük güç tüketimli Athlon II işlemcilerinde fiyatlar aşağı çekildi. İki, üç ve dört çekirdekli pek çok modeli kapsayan indirime ek olarak enerji verimli işlemci ailesine üç yeni model ekledi. Fiyat indirimine geçmeden önce duyurusu yapılan düşük güç tüketimli işlemcilerin teknik özelliklerine yakından bakalım.

AMD'nin duyurusunu yaptığı yeni işlemcilerden çift çekirdekli Athlon II X2 250e, 3GHz'de çalışıyor. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan işlemci, 77 dolar seviyesindeki agresif fiyatlandırmasıyla kendi sınıfındaki iddialı ürünlerden biri olacak gibi görünüyor. AMD'nin duyurusunu yaptığı enerji verimli işlemcilerden bir diğeri ise Athlon II X3 420e. 2.6GHz'de çalışan üç çekirdekli işlemci, aynı Athlon II X2 250e modelinde olduğu gibi 45 Watt ısıl güç tasarımıyla geliyor ve 107$ seviyesinden sunuluyor.

Enerji verimli yeni işlemciler arasında fiyat etiketi en yüksek olan model ise Athlon II X4 615e. Saat hızı 2.5GHz olarak belirlenen dört çekirdekli işlemci "e" uzantlı diğer AMD işlemcilerinde olduğu gibi 45 Watt TDP ile geliyor. Yeni işlemcilerin çıkışıyla birlikte mevcut modellerde indirime giden AMD, fiyatlarda 10 dolara varan indirim yaptı. Athlon II X4 615e'nin 143$ seviyesinden pazara girmesiyle birlikte Athlon II X4 610e modelini 10$'lık indirim ile 133$'a çeken firma, aynı indirimi Athlon II X4 605e'de de yaptı.

Athlon II X3 420e modelini 107 dolar seviyesinden lanse eden AMD, Athlon II X3 415e'nin fiyatını 107$'dan 102$'a, benzer şekilde Athlon II X3 405e'nin fiyatını da 102$'dan 97$'a çekti. Çift çekirdekli modellere baktığımızda ise 77$ seviyesinden lanse edilen Athlon II X2 250e ile birlikte aynı fiyat etiketine sahip Athlon II X2 245e modelinin 8 dolarlık indirimle 69$ seviyesine çekildiğini görüyoruz. AMD yeni indirimlerle, TDP'yi 9 Watt'a kadar düşürdüğü Bobcat jenerasyonu öncesinde stokları eritmeyi hedefliyor.


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ahmet1986 8 yıl
q6600 işlemcim var taş gibi valla daha son ayar akıcı bir şekilde oynayamadığım oyun yok 3-4 sene daha götürür beni....
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sertaca 8 yıl
arkadaşlar uzun yılların vermiş oldugu tecrübe ile lütfen önemle okuyun, buradaki
mesajları yorumları vs. okudum. Öncelikle şunu belirtmek isterim, Amd kar etmiyor diye bir şey yok ayrıca, kesinlikle Amd intel işlemciler kadar performans gösterebilir, ancak bu noktada anakart seçiminin de işlemci çalışma performansına doğrudan etki gösterdiğini unutmayalım. Bir de şunu ekleyeyim Amd de 150 usd gibi rakamla satılan bir işlemci intel markasıyla 250 - 300 usd gibi bir rakamla beğenimize sunuluyor. Bu ayrımı yapmak ta tabii ki tamamen kullanıcıların seçimine kalmış. Ben şimdi burada Amd seçin, veya Intel seçin desem de sizin kendi seçiminize direkt doğrudan etki yapmam imkansız. Bazı insan vardır, intel den başka kullanmam der, bazısıda tam tersine amd olmazsa olmaz. Benim son olarak ekleyeceğim gönlünüzce bilgisayar teknolojileri dünyasıyla birlikte olmanız temennisi ile hoşça ve dostça kalın saygılar.
Bilgisayar teknolojileri ve programlama uzmanı
Sertac ALTINUSAK
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tobepeople 8 yıl
bir işlemcinin hammaddesi malzemesi işçi ücretleri reklamı vs dahil 30 dolar anca tutar ama adamlar yüzde 1000 kar etmek istedikleri için fiyat 300 dolar civarlarına vuruyor kısaca maliyet falan yok adamlar kazığın önde gidenini atıyorlar amd yüzde bin kar ediyor 30 dolara yüzde 10 indirim yapıyor 27 dolara satıyor böyle düşünün intel kim bilir ne kadar kar ediyor :) rekabet olmazsa amd intel arasındaki yüzde 10000 kar eder bu adamlar :) umarım amd intel e yetişi r ve amd yerine 2 yeni firma daha bu pazara girer ve pay almak ister böylece uzar gider bu iş ve bizde kazıktan kurtuluruz
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Ayves 8 yıl
Yanılmıyorsam okuduğum haber buradaydı, Intel Quad Core Extreme QX9770 işlemcinin üretim maliyeti 30-35$'dı.
Distribütöre yansıyan fiyat 999$, hemde binlik alım ile...
Bize yansıyan fiyat ise 1600-1900$ + KDV...
Düşünüyorumda, Intel satıştan minimum %2850 kâr ediyor.
Bu değerler AMD içinde böyledir. Üretim maliyetlerine bakınca, satıştan yüzlerce kat kâr ediyorlar.
AR-Ge şu bu denmiş. Havadan para yağıyor resmen... Görünürde yokki toplanan paralar.
Şirket ortakları yiyor belliki...
AMD kesinlikle milletin cebini düşünüyor olamaz. Intel için zaten birşey demeye gerek yok, yasal bir kalpazan.
Bilgisayar için her ne alırsak alalım, para saçıyoruz. Bunu böyle kabul etmemiz lazım.
Yok efendim aynı değerlerdeki işlemciye niye daha fazla para vereyim falan filan yok. Keyfe keder dökülüyor paralar.
Birçok kullanıcı oyun oynuyor bre bilmem ne yapıyor. Ofis için alınan donanımlar belli, mecburi gider ve zaten gider olarak gösteriliyor.
Bırakın para mevzularını, canınız ne istiyorsa gidin alın. Hangisini sevdiyseniz alın...
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trakya1923 8 yıl
gelecekte amd pazarın lideri olcak kim ne derse desin zamanla herkes gözünü açacak.
akıl var mantık var hemen hemen aynı özelliklere sahip olan işlemciye niye 2-3 hatta 4 kat fiyat ödeyesin ki ???
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Trecc11 8 yıl
indirim indirimdir, iyisi kötüsü olmaz
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sotoxs 8 yıl
today tomorrow AMD
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BeAr 8 yıl
Rekabetten bahsediyorsunuz ama İntelin uyguladığı entrikaları ne yapıcaz tutup büyük firmalara cihazlarında intel kullanılması için açıktan para verdiği haberlerini ne çabuk unuttunuz. Bunlar rekabet ortamına aykırı şeyler bunları bilen tüketiciler olarak herşeyi hesaba katarak konuşursak çok yaşa amd demeniz gerekir.
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Alper# 8 yıl
Adamlar yakında bedava verecek siz hala almazsınız. Fiyatlar olması gerektiği gibi düşüyor. Adam kar yapamazsa nasıl büyüyecek, nasıl AR-GE çalışmaları yapacak. Nasıl yatırımlarını büyütecek. Tabi fiyatları beğenmeyen arkadaşlar bunlardan habersiz. Bana kalırsa AMD çok iyi yerlere gelmek istiyor ve kullanıcın yanında da oluyor. Gelecekte AMD'de Intel gibi 999$ işlemci çıkartır satar. Kızmam da...
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ceycey11 8 yıl
indirime devam 70 doların altında işlemci satıyor daha ne olsun
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murusoft 8 yıl
bastır amd hadii
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CeFurkan 8 yıl
indirim yerine daha güçlü işlemciler bekliyoruz
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::Ashes:: 8 yıl
iyi güzel ama amdden 905 e gibi bir işlemcinin 130 140 dolar seviyesinde satılmasıydı..
i7 950 durumundada insanların bilinçli olması lazımdı almıcaktı 500 dolardan..sadece i7920nin frekansı yüksek hali..
sonu 5 le bitenlerde biraz daha farklı ve çarpan kilidi açık Amddeki phenom II 920 nasılsa i7920de öleydi işte..
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