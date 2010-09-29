AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti

Yeni yıla yeni nesil işlemcilerle girmenin planlarını yapan AMD, mevcut ürün gamındaki bazı modeller için fiyat indirimine gitti. AMD cephesinden gelen bilgilere göre enerji verimliliğinin ön planda olduğu düşük güç tüketimli Athlon II işlemcilerinde fiyatlar aşağı çekildi. İki, üç ve dört çekirdekli pek çok modeli kapsayan indirime ek olarak enerji verimli işlemci ailesine üç yeni model ekledi. Fiyat indirimine geçmeden önce duyurusu yapılan düşük güç tüketimli işlemcilerin teknik özelliklerine yakından bakalım.

AMD'nin duyurusunu yaptığı yeni işlemcilerden çift çekirdekli Athlon II X2 250e, 3GHz'de çalışıyor. Isıl güç tasarımı 45 Watt olan işlemci, 77 dolar seviyesindeki agresif fiyatlandırmasıyla kendi sınıfındaki iddialı ürünlerden biri olacak gibi görünüyor. AMD'nin duyurusunu yaptığı enerji verimli işlemcilerden bir diğeri ise Athlon II X3 420e. 2.6GHz'de çalışan üç çekirdekli işlemci, aynı Athlon II X2 250e modelinde olduğu gibi 45 Watt ısıl güç tasarımıyla geliyor ve 107$ seviyesinden sunuluyor.

Enerji verimli yeni işlemciler arasında fiyat etiketi en yüksek olan model ise Athlon II X4 615e. Saat hızı 2.5GHz olarak belirlenen dört çekirdekli işlemci "e" uzantlı diğer AMD işlemcilerinde olduğu gibi 45 Watt TDP ile geliyor. Yeni işlemcilerin çıkışıyla birlikte mevcut modellerde indirime giden AMD, fiyatlarda 10 dolara varan indirim yaptı. Athlon II X4 615e'nin 143$ seviyesinden pazara girmesiyle birlikte Athlon II X4 610e modelini 10$'lık indirim ile 133$'a çeken firma, aynı indirimi Athlon II X4 605e'de de yaptı.

Athlon II X3 420e modelini 107 dolar seviyesinden lanse eden AMD, Athlon II X3 415e'nin fiyatını 107$'dan 102$'a, benzer şekilde Athlon II X3 405e'nin fiyatını da 102$'dan 97$'a çekti. Çift çekirdekli modellere baktığımızda ise 77$ seviyesinden lanse edilen Athlon II X2 250e ile birlikte aynı fiyat etiketine sahip Athlon II X2 245e modelinin 8 dolarlık indirimle 69$ seviyesine çekildiğini görüyoruz. AMD yeni indirimlerle, TDP'yi 9 Watt'a kadar düşürdüğü Bobcat jenerasyonu öncesinde stokları eritmeyi hedefliyor.