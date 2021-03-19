AMD'nin DLSS alternatifi FSR bu yıl kullanıma sunulacak

Tam Boyutta Gör

Nvidia DLSS'i ilk kullanıma sunduğu dönemde her ne kadar başarılı bulunmasa ve hatta oyunların iç render çözünürlüğü ölçekleme ayarıyla kıyaslansa da bugün hem hacimli performans artışı getiriyor hem de yüz güldürücü bir kalite sunuyor.

AMD'nin kullanıcılar tarafından uzun bir süredir Nvidia'ya cevap verememesi nedeniyle eleştirilmesi görünüşe göre yakında son bulacak.

Scott Herkelman ile yapılan röportaj merak edilen konulara ışık tuttu. Herkelman'a göre AMD DLSS alternatifi üzerinde hali hazırda çalışıyor ve bu yıl güzel haber vermeyi planlıyor. Buna karşın halen yapılması gereken çok iş olduğu da not düşülmüş.

İlginizi Çekebilir

AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir

AMD FSR

Ek olarak kırmızı ekibin üreteceği tekniğin bir diğer önemli başlığı isi adlandırması. Şu ana kadar bilinen FXSS ve FFS yerine AMD kendi ölçekleme teknolojisini FSR olarak adlandıracak.

Ayrıca Herkelman önemli bir konuya da değinmiş. İsme göre ölçekleme teknolojisinin makine öğrenimi tabanlı olması gerekmiyor.

Nitekim bu AMD'nin RX 6000 serisi kartlarında Nvidia'nın Tensor Core benzeri ayrı donanıma yer vermemesi ve Microsoft'un DirectML çözümünün ayrı donanıma ihtiyaç duymamasıyla da uyum gösteren bir açıklama.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu"

Son olarak firma her ne kadar ölçekleme teknolojisi hakkında çapraz platform vurgusu yapsa da AMD FSR'de önceliğin PC'de gelmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-fidelityfx-super-resolution-fsr-to-launch-this-year-for-pcs

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.