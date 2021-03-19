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    AMD'nin DLSS alternatifi FSR bu yıl kullanıma sunulacak

    Kırmızı ekip yıllardır eleştirildiği Nvidia'nın DLSS'i karşısında cevap verememesi konusunun üzerine nihayet eğiliyor. Yeni ölçekleme teknolojisi bu yıl geliyor.
    19 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD'nin DLSS alternatifi FSR bu yıl kullanıma sunulacak
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    Nvidia DLSS'i ilk kullanıma sunduğu dönemde her ne kadar başarılı bulunmasa ve hatta oyunların iç render çözünürlüğü ölçekleme ayarıyla kıyaslansa da bugün hem hacimli performans artışı getiriyor hem de yüz güldürücü bir kalite sunuyor.

    AMD'nin kullanıcılar tarafından uzun bir süredir Nvidia'ya cevap verememesi nedeniyle eleştirilmesi görünüşe göre yakında son bulacak.

    Scott Herkelman ile yapılan röportaj merak edilen konulara ışık tuttu. Herkelman'a göre AMD DLSS alternatifi üzerinde hali hazırda çalışıyor ve bu yıl güzel haber vermeyi planlıyor. Buna karşın halen yapılması gereken çok iş olduğu da not düşülmüş.

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    AMD FSR

    Ek olarak kırmızı ekibin üreteceği tekniğin bir diğer önemli başlığı isi adlandırması. Şu ana kadar bilinen FXSS ve FFS yerine AMD kendi ölçekleme teknolojisini FSR olarak adlandıracak.

    Ayrıca Herkelman önemli bir konuya da değinmiş. İsme göre ölçekleme teknolojisinin makine öğrenimi tabanlı olması gerekmiyor.

    Nitekim bu AMD'nin RX 6000 serisi kartlarında Nvidia'nın Tensor Core benzeri ayrı donanıma yer vermemesi ve Microsoft'un DirectML çözümünün ayrı donanıma ihtiyaç duymamasıyla da uyum gösteren bir açıklama.

    AMD'nin DLSS alternatifi FSR bu yıl kullanıma sunulacak
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    Ayrıca Bkz. "Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu"

    Son olarak firma her ne kadar ölçekleme teknolojisi hakkında çapraz platform vurgusu yapsa da AMD FSR'de önceliğin PC'de gelmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-fidelityfx-super-resolution-fsr-to-launch-this-year-for-pcs
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fozdemir (Faruk Özdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rx 6000 serisine özgü mü olacak?
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    D Dellialli 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )



    %50 ye varan performans artışı sağlıyor.
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