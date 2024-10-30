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    Anlık Bildirim

    AMD, Nvidia’yı yakalamanın formülünü buldu

    AMD gerçek zamanlı yol izleme için nöral süper örnekleme ve denoising kullanarak Nvidia'yı yakalamayı planladığını gösteriyor. Yapılan araştırmalar FSR 4’ün temelleri olabilir.
    AMD, Nvidia’yı yakalamanın formülünü buldu Tam Boyutta Gör
    Grafik işlemci dünyasında Nvidia, yüksek performans, geniş özellik yelpazesi ve güçlü marka tanınırlığı ile pazara liderlik ediyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi temelli teknolojilerdeki gelişmiş çözümleri sayesinde Nvidia, özellikle tüketici pazarında öncü konumda bulunuyor. Ancak AMD, bu dengesizliği yakında değiştirmeyi amaçlıyor.

    AMD’nin Nvidia’yı yakalama hamlesi

    AMD, Nvidia’yı yakalamanın formülünü buldu Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre AMD araştırmaları şu anda nöral ağı çözümleri aracılığıyla RDNA GPU'larda gerçek zamanlı yol izleme elde etmeye odaklanmış durumda. Nvidia, yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve gürültü giderme için DLSS teknolojisini kullanırken, AMD’nin son araştırmaları da benzer bir çözümü hedefliyor. Özellikle, sınırlı ışın örnekleme nedeniyle oluşan parazitli görüntüleri temizlemek için nöral gürültü giderme algoritmaları üzerinde çalışıyor. AMD’nin yaklaşımı, sahne detaylarını yeniden inşa ederken gürültüyü gidermeyi hedefliyor ve bu da Nvidia’nın DLSS 3.5 ile sunduğu Ray Reconstruction tekniğine benzer bir yöntem olarak öne çıkıyor.
    AMD, Nvidia’yı yakalamanın formülünü buldu Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere yol izleme, her piksel için binlerce ışın hesaplaması yapılmasını gerektiren, kaliteli görseller elde etmek için kullanılan bir yöntem. Bir sahne, ışığın birçok farklı yüzeye çarpıp yansımasıyla detaylandırılırken, alınan her örnek pikselde farklı renk sonuçları ortaya çıkabilir. Bu yöntemi gerçek zamanlı oyunlara uygulamak ise işlem sayısını önemli ölçüde azaltmayı zorunlu kılıyor, ancak bu da parazitli (gürültülü) görüntülere neden oluyor.

    AMD, bu sorunu nöral ağ destekli bir çözümle gidermeyi amaçlıyor. Nöral ağ, görüntüdeki gürültüyü azaltırken sahne detaylarını yeniden oluşturmayı hedefliyor. Geniş bir pencereden baktığımızda AMD, yapay zeka ile gürültü giderme ve görüntü yükseltme işlemlerini tek bir nöral ağ çözümü içerisinde birleştirerek kullanıcılarına yüksek kaliteli, gürültüsüz ve super-sampling uygulanmış görseller sunmayı amaçlıyor.

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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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