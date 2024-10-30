AMD, Nvidia’yı yakalamanın formülünü buldu

Teknoloji Editörü
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Grafik işlemci dünyasında Nvidia, yüksek performans, geniş özellik yelpazesi ve güçlü marka tanınırlığı ile pazara liderlik ediyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi temelli teknolojilerdeki gelişmiş çözümleri sayesinde Nvidia, özellikle tüketici pazarında öncü konumda bulunuyor. Ancak
AMD, bu dengesizliği yakında değiştirmeyi amaçlıyor. AMD’nin Nvidia’yı yakalama hamlesi
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Aktarılanlara göre AMD araştırmaları şu anda
nöral ağı çözümleri aracılığıyla RDNA GPU'larda gerçek zamanlı yol izleme elde etmeye odaklanmış durumda. Nvidia, yapay zeka destekli görüntü yükseltme ve gürültü giderme için DLSS teknolojisini kullanırken, AMD’nin son araştırmaları da benzer bir çözümü hedefliyor. Özellikle, sınırlı ışın örnekleme nedeniyle oluşan parazitli görüntüleri temizlemek için nöral gürültü giderme algoritmaları üzerinde çalışıyor. AMD’nin yaklaşımı, sahne detaylarını yeniden inşa ederken gürültüyü gidermeyi hedefliyor ve bu da Nvidia’nın DLSS 3.5 ile sunduğu Ray Reconstruction tekniğine benzer bir yöntem olarak öne çıkıyor.
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Bilindiği üzere yol izleme, her piksel için binlerce ışın hesaplaması yapılmasını gerektiren, kaliteli görseller elde etmek için kullanılan bir yöntem. Bir sahne, ışığın birçok farklı yüzeye çarpıp yansımasıyla detaylandırılırken, alınan her örnek pikselde farklı renk sonuçları ortaya çıkabilir. Bu yöntemi gerçek zamanlı oyunlara uygulamak ise işlem sayısını önemli ölçüde azaltmayı zorunlu kılıyor, ancak bu da parazitli (gürültülü) görüntülere neden oluyor.
AMD, bu sorunu nöral ağ destekli bir çözümle gidermeyi amaçlıyor. Nöral ağ, görüntüdeki gürültüyü azaltırken sahne detaylarını yeniden oluşturmayı hedefliyor. Geniş bir pencereden baktığımızda AMD, yapay zeka ile gürültü giderme ve görüntü yükseltme işlemlerini tek bir nöral ağ çözümü içerisinde birleştirerek kullanıcılarına yüksek kaliteli, gürültüsüz ve super-sampling uygulanmış görseller sunmayı amaçlıyor.
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D