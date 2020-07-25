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    AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk

    Son dönemde başarılı adımlarla ilerleyen AMD’nin hisse değerleri de yükseliyor.
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    Metehan Göktaş
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    AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcilerini satışa sunduğundan bu yana finansal açıdan güzel günler geçiriyor. Öyle ki son 3 yıl içerisinde ciddi bir artış grafiği çizdi.

    AMD'de hızlı yükseliş

    Intel’in 7 nm’yi bir yıl ertelediğini duyurmasını ardından firmanın hissedarları görünüşe göre güven kaybetmiş durumda. Zira dün Intel’İn stok değerinde %17’lik hızlı bir düşüş yaşandı. Buna karşın AMD kanadında ise %17’lik hızlı bir yükseliş neticesinde hisse başına 69 dolar seviyesi görüldü.

    AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı"

    Bu haliyle AMD’nin hisse değeri Intel’in önüne geçmiş durumda. Tablo aynı zamanda son 15 yıl içerisinde bir ilk niteliği de taşıyor. AMD’nin hisse değeri henüz geçtiğimiz kasım ayında 30 dolar sularındaydı. Kırmızı ekibin yakaladığı ivmeyi başarılı bir şekilde sürdürmesinin ekonomik açıdan da geri dönüşleri oluyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/intel-share-prices-take-dive-downward-a-share-of-amd-is-not-now-more-expensive-than-intel.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    EddyCue (Eddy Cue) 3 sa.
    intel'in stock sayisi amd'den 3.5 kat fazla. market cap olarak gecmesi lazim ki daha degerli oldu. intel hala yaklasik 3 kat daha degerli sirket.ama amd'nin cok iyi gidiyor olmasini degistirmiyor tabi.
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 sa. EddyCue
    yanlış bilgi vermesene arkadaşım intel'in toplam 43,357,764 adet hissesi var, amd'nin ise toplamda 41,110,075 adet hissesi var. 3.5 kat filan değil yani
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa.
    umarım daha iyi yerlere gelir ama aradaki fark kapanmaz birisi birisine muhtaç kalır diyeri dier elemana ileri gitmesi için ilham olur bi kardesımız bi yüzyılda bir teknoloji alırken dier jenerasyonda dier firmadan almak zorunda kalır son 10 senedeki gibi tekel oyununu oynamak zorunda kalmaz
    (Birinin dierini gondiklemesi lazım kısaca) yoksa kendini kral sanırlar.
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    sething (sething ) 3 sa.
    Adeta intelle degil Btc yle yarisiyorlar...
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