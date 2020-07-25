AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcilerini satışa sunduğundan bu yana finansal açıdan güzel günler geçiriyor. Öyle ki son 3 yıl içerisinde ciddi bir artış grafiği çizdi.

AMD'de hızlı yükseliş

Intel’in 7 nm’yi bir yıl ertelediğini duyurmasını ardından firmanın hissedarları görünüşe göre güven kaybetmiş durumda. Zira dün Intel’İn stok değerinde %17’lik hızlı bir düşüş yaşandı. Buna karşın AMD kanadında ise %17’lik hızlı bir yükseliş neticesinde hisse başına 69 dolar seviyesi görüldü.

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Bu haliyle AMD’nin hisse değeri Intel’in önüne geçmiş durumda. Tablo aynı zamanda son 15 yıl içerisinde bir ilk niteliği de taşıyor. AMD’nin hisse değeri henüz geçtiğimiz kasım ayında 30 dolar sularındaydı. Kırmızı ekibin yakaladığı ivmeyi başarılı bir şekilde sürdürmesinin ekonomik açıdan da geri dönüşleri oluyor.

https://www.guru3d.com/news-story/intel-share-prices-take-dive-downward-a-share-of-amd-is-not-now-more-expensive-than-intel.html

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