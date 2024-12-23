Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen AI 300 Max serisi sızdırıldı: İşte ilk sonuçlar

    AMD'nin merakla beklenen Zen 5 tabanlı Ryzen AI Max+ APU'ları PassMark'ta ortaya çıktı. Strix Halo serisi, hafif sistemlerde RTX 3060 ve RX 7600 XT'ye rakip olacak. 
    AMD Ryzen AI 300 Max serisi sızdırıldı: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil Strix Halo APU modelleri için geri sayım resmen başladı. Son olarak seride yer alması beklenen, Ryzen AI Max+ 395 ve Ryzen AI Max 390 PassMark kıyaslama platformunda görüntülendi. Peki taşınabilir cihazlar ve iş istasyonları için tasarlanan işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    RTX 3060 ve RX 7600 XT gücünde

    Paylaşılan görüntüye baktığımızda, Ryzen AI MAX+ Pro 395 ve Max Pro 390'ın tüm detaylarıyla listelendiğini görüyoruz. Her iki CPU, Zen 5 mimarisi ve RDNA 3.5 GPU'ya sahip. Ayrıca Pro 395 3GHz temel saat hızı, 16 Zen 5 çekirdeği ve 40 CU, Max Pro 390 ise, 3.2GHz saat hızı ve 12 çekirdekli konfigürasyonda geliyor. 

    AMD Ryzen AI 300 Max serisi sızdırıldı: İşte ilk sonuçlar Tam Boyutta Gör
    İlginç olan şu ki, daha önceki söylentiler her iki modelin 40CU içeren Radeon 8060S GPU'dan güç alacağı yönündeydi. Ancak listeleme, bunun yerine 32 CU'ya sahip Radeon 8050S'in kullanılacağını gösteriyor. Bu da işlemcinin GPU performansını RX 7600XT ve RX 7600 arasında bir konuma getirmiş olacak. Dolayısıyla kıyaslamalar doğruysa, AMD, APU sistemlerde RX 7600 ve RTX 3060 gibi GPU'lara yanıt vermiş olabilir.

    Kaçıranlar için AMD'nin Ryzen AI Max "Strix Halo" işlemciler, ana akım işlemcilere kıyasla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak. Bu doğrultuda Ryzen AI Max+ 395, Max 390 ve Max 385 modellerinden oluşacak yeni serinin, Zen 5 mimarisine dayanan 1 ya da 2 CCD ve (toplamda 16 Zen 5 çekirdeğine kadar) entegre GPU ile devasa bir yonga kümesine sahip olacağı belirtiliyor.

    • Ryzen AI Max+ 395: 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.
    • Ryzen AI Max 390: 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.
    • Ryzen AI Max 385: 8 Zen 5 çekirdeği ve 2048 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

    AMD’nin bu üç SKU'da karar kılıp kılmayacağı henüz net değil. Ancak Strix Halo, üst düzey bir seri olacağından, GPU performansını ciddi anlamda düşürmek oyuncuları baltalayabilir. Ayrıca, bu sınıf sistemlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle fazla sayıda Ryzen AI Max modeli olması da pek olası görünmüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    Sinoeis 2 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

    Profil resmi
    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    meb engeli kaldırma yeşil sabun saça faydaları twinmos ram alınır mı her gün ton balığı yenir mi koşu ayakkabısı günlük giyilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F5
    POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız