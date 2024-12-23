AMD Ryzen AI 300 Max serisi sızdırıldı: İşte ilk sonuçlar

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil Strix Halo APU modelleri için geri sayım resmen başladı. Son olarak seride yer alması beklenen, Ryzen AI Max+ 395 ve Ryzen AI Max 390 PassMark kıyaslama platformunda görüntülendi. Peki taşınabilir cihazlar ve iş istasyonları için tasarlanan işlemci neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

RTX 3060 ve RX 7600 XT gücünde

Paylaşılan görüntüye baktığımızda, Ryzen AI MAX+ Pro 395 ve Max Pro 390'ın tüm detaylarıyla listelendiğini görüyoruz. Her iki CPU, Zen 5 mimarisi ve RDNA 3.5 GPU'ya sahip. Ayrıca Pro 395 3GHz temel saat hızı, 16 Zen 5 çekirdeği ve 40 CU, Max Pro 390 ise, 3.2GHz saat hızı ve 12 çekirdekli konfigürasyonda geliyor.

Tam Boyutta Gör İlginç olan şu ki, daha önceki söylentiler her iki modelin 40CU içeren Radeon 8060S GPU'dan güç alacağı yönündeydi. Ancak listeleme, bunun yerine 32 CU'ya sahip Radeon 8050S'in kullanılacağını gösteriyor. Bu da işlemcinin GPU performansını RX 7600XT ve RX 7600 arasında bir konuma getirmiş olacak. Dolayısıyla kıyaslamalar doğruysa, AMD, APU sistemlerde RX 7600 ve RTX 3060 gibi GPU'lara yanıt vermiş olabilir.

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Kaçıranlar için AMD'nin Ryzen AI Max "Strix Halo" işlemciler, ana akım işlemcilere kıyasla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak. Bu doğrultuda Ryzen AI Max+ 395, Max 390 ve Max 385 modellerinden oluşacak yeni serinin, Zen 5 mimarisine dayanan 1 ya da 2 CCD ve (toplamda 16 Zen 5 çekirdeğine kadar) entegre GPU ile devasa bir yonga kümesine sahip olacağı belirtiliyor.

Ryzen AI Max+ 395 : 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

: 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU. Ryzen AI Max 390 : 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

: 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU. Ryzen AI Max 385: 8 Zen 5 çekirdeği ve 2048 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

AMD’nin bu üç SKU'da karar kılıp kılmayacağı henüz net değil. Ancak Strix Halo, üst düzey bir seri olacağından, GPU performansını ciddi anlamda düşürmek oyuncuları baltalayabilir. Ayrıca, bu sınıf sistemlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle fazla sayıda Ryzen AI Max modeli olması da pek olası görünmüyor.

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