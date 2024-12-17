AMD Strix Halo APU’lar yakında geliyor: İlk kıyaslama sonuçları çıktı

AMD Ryzen Max+ 395 test edildi
Kaçıranlar için AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD’nin sadece Zen 5 çekirdeklerini kullanacağı ve bunun da performansa doğrudan etki edeceği doğrulandı. Seriye ait AMD Ryzen Max+ 395 ise, 16 Zen 5 çekirdeği ve Radeon 8060S GPU (RDNA 3.5, 40CU) ile desteklenecek.
Bu, Strix Point APU'da bulunan 12-16 hesaplama birimine göre iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz.
- Ryzen 9 7945HX: 2.736 / 15.896 puan
- Ryzen 9 7945HX3D (3D V-Cache): 2.763 / 16.393 puan
Daha önceki bilgilere göre AMD Ryzen AI 300 Max serisinde dört farklı işlemci modeli bulunacak.. Ryzen AI Max+ 395, 16 çekirdek / 32 iş parçacığı ile en üst modeli temsil ederken, Radeon 8060S GPU 40 CU (Compute Unit) ile geliyor. Diğer modeller sırasıyla Ryzen AI Max 390 (12 çekirdek / 24 iş parçacığı), Ryzen AI Max 385 (8 çekirdek / 16 iş parçacığı) ve Ryzen AI Max 380 (6 çekirdek / 12 iş parçacığı) olarak konumlandırılmış durumda.
Ayrıca yeni sızıntı, Ryzen AI Max+ 395’in ROG Flow Z13 gibi ultra taşınabilir dizüstü modellerinde yer alacağını doğruladı. Ancak detaylar şu an için belirsiz. AMD, CES 2025 etkinliğinde Ryzen AI Max+ serisini duyurmaya hazırlanıyor. Gerek işlem gücü gerekse grafik performansı açısından iddialı bir seçenek olması beklenen yeni APU'lar, hafif sitemler özelinde ciddi bir rekabet sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor