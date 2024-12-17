AMD Strix Halo APU’lar yakında geliyor: İlk kıyaslama sonuçları çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, CES 2025 etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı Strix Halo serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce yeni işlemciler, AMD'nin Ryzen AI yazılımında görülmüş ve kod adları doğrulanmıştı. Şimdi ise Strix Halo APU serisine ait AMD Ryzen Max+ 395 modeline ait performans kıyaslamaları ortaya çıktı.

AMD Ryzen Max+ 395 test edildi

Kaçıranlar için AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD’nin sadece Zen 5 çekirdeklerini kullanacağı ve bunun da performansa doğrudan etki edeceği doğrulandı. Seriye ait AMD Ryzen Max+ 395 ise, 16 Zen 5 çekirdeği ve Radeon 8060S GPU (RDNA 3.5, 40CU) ile desteklenecek.

Bu, Strix Point APU'da bulunan 12-16 hesaplama birimine göre iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Geekbench verilerine göre Ryzen AI Max+ 395, tek çekirdek testinde 2.849 puan, çoklu çekirdek testinde ise 20.708 puan alıyor. Bu sonuç, AMD’nin şu anki en güçlü mobil işlemcisi olan Ryzen 9 7945HX’den daha yüksek. Karşılaştırmak gerekirse: Ryzen 9 7945HX'in sırasıyla 2.736 / 15.896 puan Ryzen 9 7945HX3D'nin ise 2.763 / 16.393 puana sahip.

Ryzen 9 7945HX : 2.736 / 15.896 puan

: 2.736 / 15.896 puan Ryzen 9 7945HX3D (3D V-Cache): 2.763 / 16.393 puan

Daha önceki bilgilere göre AMD Ryzen AI 300 Max serisinde dört farklı işlemci modeli bulunacak.. Ryzen AI Max+ 395, 16 çekirdek / 32 iş parçacığı ile en üst modeli temsil ederken, Radeon 8060S GPU 40 CU (Compute Unit) ile geliyor. Diğer modeller sırasıyla Ryzen AI Max 390 (12 çekirdek / 24 iş parçacığı), Ryzen AI Max 385 (8 çekirdek / 16 iş parçacığı) ve Ryzen AI Max 380 (6 çekirdek / 12 iş parçacığı) olarak konumlandırılmış durumda.

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Ayrıca yeni sızıntı, Ryzen AI Max+ 395’in ROG Flow Z13 gibi ultra taşınabilir dizüstü modellerinde yer alacağını doğruladı. Ancak detaylar şu an için belirsiz. AMD, CES 2025 etkinliğinde Ryzen AI Max+ serisini duyurmaya hazırlanıyor. Gerek işlem gücü gerekse grafik performansı açısından iddialı bir seçenek olması beklenen yeni APU'lar, hafif sitemler özelinde ciddi bir rekabet sunabilir.

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AMD Strix Halo APU’lar için ilk kıyaslama sonuçları çıktı!