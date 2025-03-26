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    Lisa Su doğruladı: Strix Halo masaüstüne mi geliyor?

    AMD başkanı Lisa SU, masaüstü bilgisayarlar için Strix Halo'yu doğruladı. Mobil platformlar için üretilen yonga seti, entegre GPU performansıyla rakipsiz olacak.
    Lisa Su doğruladı: Strix Halo masaüstüne mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    AMD'nin mobil platformlara yönelik geliştirdiği Strix Halo işlemcileri, masaüstü sistemlere de gelebilir. AMD CEO’su Dr. Lisa Su, ASUS Çin Genel Müdürü Tony ile yaptığı bir röportajda, Strix Halo’nun masaüstü bilgisayarlar için de planlandığın doğruladı. Bu gelişme, kompakt ve güçlü masaüstü bilgisayarların önünü açabilir.

    Strix Halo masaüstüne mi geliyor?

    Kaçıranlar için Strix Halo, AMD'Nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü APU çözümlerinden biri konumunda. Zen 5 mimarisini temel alan bu işlemciler, standart Strix Point serisine kıyasla daha büyük bir kalıp tasarımına sahip. En önemli farklarından biri ise, I/O kalıbında yer alan 40 adede kadar Compute Unit (CU) ile modern giriş seviyesi ekran kartlarına yakın bir grafik performansı sunabilmesi.

    Ancak Strix Halo, mobil platformlar için geliştirildiğinden, masaüstü sistemlerde yaygın olarak kullanılan AM5 soketi yerine FP11 soketi ile geliyor. Bu da masaüstü anakartlara doğrudan entegre edilmesini zorlaştırıyor. Ancak, geçmişte Minisforum'un BD770i ve BD790i anakartlarıyla mobil işlemcileri masaüstü sistemlerde kullanmanın mümkün olduğunu görmüştük. AMD benzer bir yöntemle Strix Halo’yu masaüstüne taşımayı planlıyor olabilir.

    Dr. Lisa Su'nun açıklamalarına göre, Strix Halo'nun masaüstüne uyarlanması konusunda bir plan hazırlanmış durumda. Bunun nasıl gerçekleşeceği ise henüz net değil. Ancak bu planlar hayata geçerse, harici ekran kartına ihtiyaç duymadan yüksek grafik performansı sunabilen kompakt masaüstü sistemler görebiliriz.

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