AMD, Nvidia'nın görüntü kalitesiyle ilgili iddialarına yanıt verdi

AMD, görüntü kalitesini düşürerek performansı yükselttiğini iddia eden Nvidia'ya yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Nvidia, ComputerBase ve PCGamesHardware gibi Almanya merkezli donanım sitelerindeki test sonuçlarını referans göstererek, kendi sürücü takımının, AMD'nin Catalyst sürücülerinde görüntü kalitesine yönelik tuhaf bazı davranışlar tespit ettiğini açıklamıştı. AMD konuyla ilgili sessizliğini bozarak Nvidia'nın iddialarına yanıt veren bir açıklama yayınladı. İşte AMD'nin açıklaması;
"Oyunculara büyük önem veriyor ve görüntü kalitesiyle ilgili olarak, onlardan gelen geri bildirimleri çok ciddiye alıyoruz. Bu amaçla Catalyst sürücülerinde varsayılan olarak gelen mevcut görüntü kalitesi ayarlarını yakınlarda yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin sağladığı varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük. Catalyst sürücülerindeki standart ayarların belirlenmesine büyük özen gösteriyor, mevcut ayarlarımızın çok iyi oyun deneyimi sunduğuna inanıyoruz. Mümkün olan en iyi deneyimi müşterilerimize sağlamak için, AMD olarak endüstrinin en kapsamlı kontrol setini sağlıyor, AMD Radeon kullanıcılarının görüntü kalitesi ve performans arasında kendi ideal ayarlarını bulmalarına da olanak tanıyoruz."
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Bir film izlerkende farkı anlarsınız veya masaüstündeki görüntüdende sürf yaparkende. Nvidia bu işi iyi yapıyor bir arkadaşım yukarıda demişki Nvidianın menüsünden dolayı satacağım kartımı. Benim fikrim o ayarları güzelce bir didiklemenizdir.
Ati veya Nvidia'nın çok iyi ürünleri war bu bir gerçek. Amacınız sadece oyunsa Ati alın diyemeyeceğim çünkü Nvidia'nın en güçlü silahı herzaman driver'lar olmuştur ve sanırım olacaktır + masaüstü performansında resim kalitesinde video kalitesinde herzaman önde idi ve hala bu durum böyle.
Kişisel fikrim budur. Neden?? Oda arkadaşımla aynı monitörleri farklı ekran kartları ile kullanıyoruz ve donanımlarımız herşeyi ile aynı. Onda donuk göz yorucu görüntüler, Blur. Bende ise canlı, kaliteli ve performans görüntüleri. Kartlarımız kafa kafaya sanırım bende GTS250 onda ise HD4870. Umarım yardımcı olmuşumdur. Performans için kaliteden çalmak (çalmak demeyelim kırpmak baya kırpmak ama) Ati'nin işi. Parasının karşılığını Kalite + Performans olarak vermekte Nvidia'nın işi.
Bana kızanlar olacaktır kızmasınlar lütfen ben Nvidia'cı veya Ati'ci değilim ben burdaki kardeşlerimin parasını iyi kullanmasından yanayım. Bu kartların ucu bucağı yok sizde biliyorsunuz işi lütfen egolarınıza dönüştürmeyin. Ati iyi kart yapar, Nvidia iyi kart + driver yapar bu işler böyle geldi böylede gider.
Amd konusunada değineceğim. Güzel bir firma, ucuz vs yenilikleri ucuza getiriyor ama oyun haricinde pekte mutlu etmeyen bir firma. Kendim kullanıyorum samimi yorumumdur.
İyi günler.
Belirtilen ifade;
Bu amaçla Catalyst sürücülerinde varsayılan olarak gelen mevcut görüntü kalitesi ayarlarını yakınlarda yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin sağladığı varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük.
Bu ifadeden, kıvırıyor evet nv haklıymış diyenler daha çok kitap okuması gerekiyor, adamlar açıkça şunu demişler, aldığımız geri bildirimlere göre yeniden gözden geçirdik, ve nvnin varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük...
Bunun aksini ifade edende bir sıkıntı olduğu belli...
Yalanlayıp kavga çıkarabilirdi ama nvidiadan zaten daha kaliteli görüntü veriyorduk demiş,şimdi daha da ucuza daha performanslısını veriyoruz demiş.
Pes,ancak bu kadar iyi bier cevap verilirdi heralde.
Ss atayım ve ortadaki bayanıda tüketici yani bizler olarak sayalım AMD-INTEL-NVIDIA tarafından nasıl kullanıldığımızı daha rahat ifade etmiş sayılırız
Beyler bu o yazının başka bir çevrimi
yeni yapılanma içerisindeler kavga gürültüylemi iş yapsınlar
nvidia bilinçli olarak bu zaman aralığında böyle bir yalan uydurdu bence
hahahh süper yorum
gözle fark edilcek abartılcak bi durum söz konusu olmasada yapmasa daha iyi olurdu tabi