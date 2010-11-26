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AMD, Nvidia'nın görüntü kalitesiyle ilgili iddialarına yanıt verdi

8 yıl
22,5b
1
61
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, görüntü kalitesini düşürerek performansı yükselttiğini iddia eden Nvidia'ya yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Nvidia, ComputerBase ve PCGamesHardware gibi Almanya merkezli donanım sitelerindeki test sonuçlarını referans göstererek, kendi sürücü takımının, AMD'nin Catalyst sürücülerinde görüntü kalitesine yönelik tuhaf bazı davranışlar tespit ettiğini açıklamıştı. AMD konuyla ilgili sessizliğini bozarak Nvidia'nın iddialarına yanıt veren bir açıklama yayınladı. İşte AMD'nin açıklaması;

"Oyunculara büyük önem veriyor ve görüntü kalitesiyle ilgili olarak, onlardan gelen geri bildirimleri çok ciddiye alıyoruz. Bu amaçla Catalyst sürücülerinde varsayılan olarak gelen mevcut görüntü kalitesi ayarlarını yakınlarda yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin sağladığı varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük. Catalyst sürücülerindeki standart ayarların belirlenmesine büyük özen gösteriyor, mevcut ayarlarımızın çok iyi oyun deneyimi sunduğuna inanıyoruz. Mümkün olan en iyi deneyimi müşterilerimize sağlamak için, AMD olarak endüstrinin en kapsamlı kontrol setini sağlıyor, AMD Radeon kullanıcılarının görüntü kalitesi ve performans arasında kendi ideal ayarlarını bulmalarına da olanak tanıyoruz."


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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia ve Ati kartları kullanmış birisi olarak yazıyorum bunu. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan yazıyorum. Ekran kartı demek sadece oyun demek değildir bu birincisi.
Bir film izlerkende farkı anlarsınız veya masaüstündeki görüntüdende sürf yaparkende. Nvidia bu işi iyi yapıyor bir arkadaşım yukarıda demişki Nvidianın menüsünden dolayı satacağım kartımı. Benim fikrim o ayarları güzelce bir didiklemenizdir.
Ati veya Nvidia'nın çok iyi ürünleri war bu bir gerçek. Amacınız sadece oyunsa Ati alın diyemeyeceğim çünkü Nvidia'nın en güçlü silahı herzaman driver'lar olmuştur ve sanırım olacaktır + masaüstü performansında resim kalitesinde video kalitesinde herzaman önde idi ve hala bu durum böyle.
Kişisel fikrim budur. Neden?? Oda arkadaşımla aynı monitörleri farklı ekran kartları ile kullanıyoruz ve donanımlarımız herşeyi ile aynı. Onda donuk göz yorucu görüntüler, Blur. Bende ise canlı, kaliteli ve performans görüntüleri. Kartlarımız kafa kafaya sanırım bende GTS250 onda ise HD4870. Umarım yardımcı olmuşumdur. Performans için kaliteden çalmak (çalmak demeyelim kırpmak baya kırpmak ama) Ati'nin işi. Parasının karşılığını Kalite + Performans olarak vermekte Nvidia'nın işi.
Bana kızanlar olacaktır kızmasınlar lütfen ben Nvidia'cı veya Ati'ci değilim ben burdaki kardeşlerimin parasını iyi kullanmasından yanayım. Bu kartların ucu bucağı yok sizde biliyorsunuz işi lütfen egolarınıza dönüştürmeyin. Ati iyi kart yapar, Nvidia iyi kart + driver yapar bu işler böyle geldi böylede gider.
Amd konusunada değineceğim. Güzel bir firma, ucuz vs yenilikleri ucuza getiriyor ama oyun haricinde pekte mutlu etmeyen bir firma. Kendim kullanıyorum samimi yorumumdur.
İyi günler.
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Rwenzori 8 yıl
Bir cümleyi bile doğru düzgün anlayamayanlar, vga tartışması yapıyorlar, AMD veya NVİDİA haklıdır haksızdır beni hiç ilgilendirmiyor.

Belirtilen ifade;

Bu amaçla Catalyst sürücülerinde varsayılan olarak gelen mevcut görüntü kalitesi ayarlarını yakınlarda yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin sağladığı varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük.

Bu ifadeden, kıvırıyor evet nv haklıymış diyenler daha çok kitap okuması gerekiyor, adamlar açıkça şunu demişler, aldığımız geri bildirimlere göre yeniden gözden geçirdik, ve nvnin varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük...

Bunun aksini ifade edende bir sıkıntı olduğu belli...
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etnaxy 8 yıl
Bence AMD çok süper bir yanıt vermiş,
Yalanlayıp kavga çıkarabilirdi ama nvidiadan zaten daha kaliteli görüntü veriyorduk demiş,şimdi daha da ucuza daha performanslısını veriyoruz demiş.
Pes,ancak bu kadar iyi bier cevap verilirdi heralde.
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Agababangida 8 yıl
Bizler tüketici olarak boşu boşuna kendi sektörlerinde tekel olmuş firmaları savunuyoruz
Ss atayım ve ortadaki bayanıda tüketici yani bizler olarak sayalım AMD-INTEL-NVIDIA tarafından nasıl kullanıldığımızı daha rahat ifade etmiş sayılırız

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar merhaba ben ilk defa buraya mesaj yazıyorum..iki firma arasında şimdiye kadar en çok fiyat performans olarak daha iyi olduğu için ati kartları kullanırdım ilk defa fiyat performans olarak gtx 460 modeli ni uygun gördüğüm için bu kartı aldım evet gerçekten kartın performansı iyi ve fps oranları yüksek ama gelgelelim görüntü kalitesi düşük monitörüm 22 inç 1920-1080 olduğu için detaylar daha iyi belli oluyor ve şunu söyleyebilirim renkler soluk ve oyunlarda görüntü canlılığı yok.Sürekli oynadığım modern warfare 2 multi oyununun menüsü bile daha kötü ve aksine nvidia nın görüntü kontrol paneli çok kötü hiçbir ayar yapamıyorsun ati catalisty bu yönden daha iyi diyebilirim.performansından çok memnun olduğum kartı sırf bu yüzden satacağım galiba...Sürekli nvidia kart kullanan kişiler bu farkı anlamayabilirler fakat ati den nvidia ya geçince farkı anlıyorsunuz......
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H.E.B Sup 8 yıl
"Bu tür hileli taktiklere başvurduğumuza yönelik tüm ithamları reddeder ve oyun dünyasına yönelik taahhütlerimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgularız. Daha yakın bir zaman öncesinde Catalyst sürücülerimizin varsayılan görüntü kalitesini ayarlarını yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin varsayılan ayarları ile kafa kafaya olduklarını teyit ettik. Halihazırdaki varsayılan ayarlarımız son derece iyi bir oyun deneyimi sağlamakla birlikte, bu ayarların belirlenmesinde de son derece özen göstermekteyiz. Kaldı ki, firmaların kullandıkları donanım ve sürücü yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak doku hesaplama yöntemlerinin de farklılıklar arzetmesi doğaldır. Gerçek dünya uygulamalarında bu yapısal farkların çoğunluk için belirleyici öneme sahip olduğunu düşünmemekle birlikte, bu farklılıklara önem veren kullanıcılarımızın zaten istedikleri zaman ayarları kendi istekleri doğrultusunda değiştirme şansları her zaman mevcuttur".

Beyler bu o yazının başka bir çevrimi
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435431543543535 8 yıl
adamlar nazik şekilde reddetmişler
yeni yapılanma içerisindeler kavga gürültüylemi iş yapsınlar
nvidia bilinçli olarak bu zaman aralığında böyle bir yalan uydurdu bence
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ilkerinanç 8 yıl
hehe nvidia mı kalite muhabbeti yapıyomuş...senelerce millete yedirdiğin neydi peki?
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lj94 8 yıl
amd sürücüden ne anlar ya onlar düşürmeyi bile beceremez haha :D
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firat_kilic 8 yıl
Hava veya civa yorum yapıp yorulan arkadaşalar linuxta windowsta veya mac.osx te hardware driver yazmışlarmı? Kendilerini bu konuda yorsalar ülke için daha faydalı olur. Bu gidişle bizimkiler paradox çözerken ölecek. A mı B mi diyorlar kendileride C. A ile B aya gitti oradan insanlığa tanrı olacak C hala A ile B ye yorum yazıyor. A nın B nin tarafını tutuyor kendi tarafını tutmuyor. A nın B nin (nvidia.nın veya ati.nin / intel veya amd.nin) reklamını yapıyor. O firmada çalışmadan o firmaya hizmet kaçak çalışanlar sizi gidi. Bari meditasyon yapında ben kimim diye sorun sonra da Benliği bulun sonra C yi yükseltin. Gidin tübitakta çalışın. Ha öyle işlerle uğraşmayıp fuzuli fişek atıyorsanız o da fuzuli değil o firmalara çalışan uzantı zombie oluyorsunuz. Mesleğin bu değilse zaten hiç burada yerin yok.
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Frozen Grenadier 8 yıl
çok kaçamak bir cevap olmuş
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KODTECH 8 yıl

firat_kilic

Hava veya civa yorum yapıp yorulan arkadaşalar linuxta windowsta veya mac.osx te hardware driver yazmışlarmı? Kendilerini bu konuda yorsalar ülke için daha faydalı olur. Bu gidişle bizimkiler paradox çözerken ölecek. A mı B mi diyorlar kendileride C. A ile B aya gitti oradan insanlığa tanrı olacak C hala A ile B ye yorum yazıyor. A nın B nin tarafını tutuyor kendi tarafını tutmuyor. A nın B nin (nvidia.nın veya ati.nin / intel veya amd.nin) reklamını yapıyor. O firmada çalışmadan o firmaya hizmet kaçak çalışanlar sizi gidi. Bari meditasyon yapında ben kimim diye sorun sonra da Benliği bulun sonra C yi yükseltin. Gidin tübitakta çalışın. Ha öyle işlerle uğraşmayıp fuzuli fişek atıyorsanız o da fuzuli değil o firmalara çalışan uzantı zombie oluyorsunuz. Mesleğin bu değilse zaten hiç burada yerin yok.

hahahh süper yorum


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ysroguz 8 yıl
nvidia polemik yaratmak istiyor. idda eden iddasını kanıtlar değilmi. hani kanıt nerede. iki tane taraflı site tarafından yapılan yorumlardan çıkan polemik bunlar. sağlam ve güvenilir kaynaklardan bekliyoruz böyle şeyleri. donanımhaber yapsın böyle bir inceleme
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
Ati Ve Nvidia Kartlarıda kullandım.. Nvidianın iddiası kesinlikle doğru 2 aynı özellikte Ekran kartını Amd ve Nvidia Yan yana getirdiğinizde testler arkadaşın dediği gibi %50lik bir faark ortaya çıkıyor. Bundan daha büyük ne kanıt olabilir. Sizce HD5970'in Bu kadar uzun süre liderlik koltuğuna oturma sebebi nedir performansmı görüntü kalitesmi
' Bence Sadece performansta bir numara AMD Gorüntüde bir numara Nvidia diyorum Polemiği kapatıyorum.
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ysroguz 8 yıl
benim anladığım görüntü kalitesinin nvidia ile aynı olduğu. nvidia dan yüksek idi ise nvidia bize daha kötüsünümü satıyordu. benim anladığım nvidia ile aynı kalitede görüntü kalitelerinin olduğudur. biz daha iyi idik düşürdük diye bir şey yok. hem daha ucuza kart satacaksın hem daha hızlı olacak hemde daha kaliteli görüntü verecek hemde rakibiniz yine şikayet edecek. kaale bile almaya değmez. cevapda aynen öyle olmuş zaten. polemiğe gerek yok
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DH Misafiri 8 yıl
Bir nvidiacı olarak yazıyorum bunu ama bence amd kartlarının görüntü kalitesi daha iyi,göz yanılgısı da olabilir.Çok şaibeli bir durum :)))
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1ol3irol 8 yıl
valla ben araba yarışıyla fps oynuyorum. her catalysti güncellediğimde ayarları en düşüğe getirir öyle oynarım oyunları. performansı artsın diye. bu haberden sonra dedim ki "arkadaş o kadar görüntü farkı varmıymış ya?" sonra en iyi kaliteye geçtim ve tekrar oynadım.. Sonuç: oyuna kendimi kaptırdığımdan eskisinden hiçbi kalite farkını göremedim, kare sayısının düşmesi de cabası...
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H34RTL3SS 8 yıl
kısaca tüyü nereye dikelim demişler :)
gözle fark edilcek abartılcak bi durum söz konusu olmasada yapmasa daha iyi olurdu tabi
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