AMD, Nvidia'nın görüntü kalitesiyle ilgili iddialarına yanıt verdi

AMD, görüntü kalitesini düşürerek performansı yükselttiğini iddia eden Nvidia'ya yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Nvidia, ComputerBase ve PCGamesHardware gibi Almanya merkezli donanım sitelerindeki test sonuçlarını referans göstererek, kendi sürücü takımının, AMD'nin Catalyst sürücülerinde görüntü kalitesine yönelik tuhaf bazı davranışlar tespit ettiğini açıklamıştı. AMD konuyla ilgili sessizliğini bozarak Nvidia'nın iddialarına yanıt veren bir açıklama yayınladı. İşte AMD'nin açıklaması;

"Oyunculara büyük önem veriyor ve görüntü kalitesiyle ilgili olarak, onlardan gelen geri bildirimleri çok ciddiye alıyoruz. Bu amaçla Catalyst sürücülerinde varsayılan olarak gelen mevcut görüntü kalitesi ayarlarını yakınlarda yeniden gözden geçirdik ve rakibimizin sağladığı varsayılan ayarlarıyla başabaş olduğunu gördük. Catalyst sürücülerindeki standart ayarların belirlenmesine büyük özen gösteriyor, mevcut ayarlarımızın çok iyi oyun deneyimi sunduğuna inanıyoruz. Mümkün olan en iyi deneyimi müşterilerimize sağlamak için, AMD olarak endüstrinin en kapsamlı kontrol setini sağlıyor, AMD Radeon kullanıcılarının görüntü kalitesi ve performans arasında kendi ideal ayarlarını bulmalarına da olanak tanıyoruz."