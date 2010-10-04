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AMD, Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
11,6b
1
30
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil masaüstü işlemcilerini gelecek yılın ortalarına doğru satışa sunmayı planlayan AMD, Phenom II ailesini yeni modellerle güncellemeye devam edecek. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, yıl sona ermeden önce dört çekirdekli güncel işlemci ailesinin en hızlı modeli olacak Phenom II X4 975 Black Edition'ı satışa sunacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 3.6GHz'de görev yapacak. Phenom II X4 900 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 975 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 125 Watt olacak.

Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmasa da, Phenom II X4 975 Black Edition modelinin Phenom II X4 970'in yerini olması ve bu modelde de indirime gidilmesi bekleniyor.


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Fakir Kemancı 8 yıl
yakında amd evimize kadar gelip çarpan arttırıp 20 $ isteyecek
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GENERAL006 8 yıl
970 alalım derken 975 çıkıyo olacak işmi nereye akdar :)
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e-x-treme 8 yıl
ben 965BE ile voltajsız 3,7 kullanıyorum daha üstünü denemedim ama bu da iyi gider gibi geliyor :)
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selahattın ısık 8 yıl
AMD nin fiyat politikası güzel.4 çekirdekli 125 wat işlemciside 45 wat işlemciside var.
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Batuist 8 yıl
3.6 GHz çok iyi bir değer.. zaten insanlar elerindeki işlemcileri oc yaparak o değere çıkarıyorlar. oc yapamayan insanlar için biçilmiş kaftan..
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Process64 8 yıl
Stok fanla voltajsız 4 Ghz görür bu.
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Ehlika 8 yıl
Phenom x4 980 çıkar 3.8 olur,böyle gider fiyat artar ama performans aynı kalır amd bari sen yapma.
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Humboldt 8 yıl
4.0`e kadar gidecek galiba bu seri


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