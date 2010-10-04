AMD, Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini hazırlıyor

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil masaüstü işlemcilerini gelecek yılın ortalarına doğru satışa sunmayı planlayan AMD, Phenom II ailesini yeni modellerle güncellemeye devam edecek. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, yıl sona ermeden önce dört çekirdekli güncel işlemci ailesinin en hızlı modeli olacak Phenom II X4 975 Black Edition'ı satışa sunacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, 3.6GHz'de görev yapacak. Phenom II X4 900 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 975 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 125 Watt olacak.

Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmasa da, Phenom II X4 975 Black Edition modelinin Phenom II X4 970'in yerini olması ve bu modelde de indirime gidilmesi bekleniyor.