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AMD Radeon HD 6000 serisinin lansmanı ertelendi (?)

8 yıl
12,1b
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16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın ekran kartı üreticilerine dayandırdığı yeni bir habere göre AMD, Radeon HD 6000 serisinin lansmanını erteledi. Mevcut plan çerçevesinde 12 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarının , Kasım ayına ertelendiği iddia ediliyor. AMD cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, firma 14 Ekim'de, Los Angeles'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle, yeni nesil ekran kartlarının detaylarını anlatacak.

Digitimes aynı haberinde, Nvidia cephesindeki gelişmelere de yer veriyor. Giriş seviyesi için hazırlanan DirectX 11 destekli GeForce GT 430'un, daha önceki haberlerimize paralel şekilde Ekim ayında lanse edileceğini belirten Digitimes, bu modelin çıkışına ek olarak GeForce GT 220'nin ve orta segmentteki GeForce GTX 460 768MB'ın fiyatlarında indirime gidileceğini bildiriliyor.


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cp1369 8 yıl
sürekli parça değiştirmekten dünyaya ayak uydurmak için ekonomim çöktü . i9 un piyasaya verilmesiyle bütün pc piyasası değişicek
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matchless44 8 yıl
nvidia gibi o da erteler erteler durur artık gülme komşuna gelir başına misali
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ahmetkep 8 yıl
ben ilk haberlerden bahsediyorum.daha sonra 2010 son çeyreğine çekilidiğini biliyoruz herhalde..

donanimhaber.com/...
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Batuist 8 yıl
yani 12 Ekimde geliyor öyle mi?? zaten bu yeni ekran kartı çıkacak haberleri firmanın mevcut ürünlerinin satışını baltalamaktan başka işe yaramıyor.. 2 belki 3 ay öncesinden bekleyenler oluyor.. bu yüzden de mevcut ürünler raflarda kalıyor..
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ahmetkep 8 yıl
AMD'nin 6 serisini 2011 derken 2010 a çekmesi , daha sonra ekime kadar inmesi beni şaşırtmıştı.Şimdi kasıma ertelenmesi beni pek şaşırtmadı.
Nvidia'nın bazı modellerdeki fiyat indirimleri kasım ayında AMD 6'nın çıkmasıyla (umarım daha fazla ertelenmez) diğer modellerdede indirime gitmesine neden olacak.GTX 460 1 GB ve 470 - 480 de de % 15 civarı fiyat indirimleri bekliyorum.
Umarım 2011 de bilgisayar internet mağazalarında gts 250 , 9800 t green ,eco meco görmeyiz artık.
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TiesTorN 8 yıl
6 serisi için değil yeni mimari için 2011 denmişti...
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