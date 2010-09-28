AMD Radeon HD 6000 serisinin lansmanı ertelendi (?)

Digitimes'ın ekran kartı üreticilerine dayandırdığı yeni bir habere göre AMD, Radeon HD 6000 serisinin lansmanını erteledi. Mevcut plan çerçevesinde 12 Ekim'de lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarının , Kasım ayına ertelendiği iddia ediliyor. AMD cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, firma 14 Ekim'de, Los Angeles'ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle, yeni nesil ekran kartlarının detaylarını anlatacak.

Digitimes aynı haberinde, Nvidia cephesindeki gelişmelere de yer veriyor. Giriş seviyesi için hazırlanan DirectX 11 destekli GeForce GT 430'un, daha önceki haberlerimize paralel şekilde Ekim ayında lanse edileceğini belirten Digitimes, bu modelin çıkışına ek olarak GeForce GT 220'nin ve orta segmentteki GeForce GTX 460 768MB'ın fiyatlarında indirime gidileceğini bildiriliyor.