AMD, Radeon HD 6800 serisi için takip ettiği tasarım önceliklerini açıkladı

AMD, Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinde kullandığı Barts GPU'sunun tasarım çalışmalarındaki temel kriterleri açıkladı. Üç farklı tasarım hedefiyle yola çıktıklarını belirten AMD, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts GPU'sunun dizaynında, Radeon HD 5800 serisi seviyesinde grafik performansını daha düşük güç tüketimi ve fiyatlandırma ile sunmayı, performans / watt ve performans /mm2 konusunda en iyi çözümü sağlamayı ve 150 Watt altında en hızlı grafik kartını oyuncularla buluşturmayı hedeflediklerini, 22 Ekim'de lanse edilecek Radeon HD 6800 serisiyle de belirledikleri tüm bu hedeflere başarıyla ulaştıklarını ifade etti.

AMD, Radeon HD 6800 serisi ikinci jenerason DirectX 11 kartları için şu noktalara değiniyor;

- Daha verimli Tessellation: Tessellation performansını arttıran AMD, performans ve imaj kalitesi arasında daha iyi denge sağladığını belirtiyor.

- Geliştirilmiş görsel kalite: AMD daha iyi imaj kalitesi için AA ve AF modlarında geliştirmeye gittiğini söylüyor.

- Optimize edilmiş mimari: DirectCompute ve oyunlar için güncellemeler, bellek veri yolu verimlilği için iyileştirmeler ve arttırılan Z/Stencil ve piksel doldurma performansları.

- Daha iyi fiyat/performans dengesi: AMD, Radeon HD 6800 serisinin kendi fiyat segmentindeki en iyi performans sunacağını, aynı fiyat bandındaki GeForce GTX 460'dan ciddi şekilde daha hızlı olacağını söylüyor..

AMD, Radeon HD 6000 serisi için şu sloganı kullanıyor; "En iyi artık daha da iyi"