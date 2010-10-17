AMD, Radeon HD 6800 serisi için takip ettiği tasarım önceliklerini açıkladı

AMD, Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerinde kullandığı Barts GPU'sunun tasarım çalışmalarındaki temel kriterleri açıkladı. Üç farklı tasarım hedefiyle yola çıktıklarını belirten AMD, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts GPU'sunun dizaynında, Radeon HD 5800 serisi seviyesinde grafik performansını daha düşük güç tüketimi ve fiyatlandırma ile sunmayı, performans / watt ve performans /mm2 konusunda en iyi çözümü sağlamayı ve 150 Watt altında en hızlı grafik kartını oyuncularla buluşturmayı hedeflediklerini, 22 Ekim'de lanse edilecek Radeon HD 6800 serisiyle de belirledikleri tüm bu hedeflere başarıyla ulaştıklarını ifade etti.
AMD, Radeon HD 6800 serisi ikinci jenerason DirectX 11 kartları için şu noktalara değiniyor;
- Daha verimli Tessellation: Tessellation performansını arttıran AMD, performans ve imaj kalitesi arasında daha iyi denge sağladığını belirtiyor.
- Geliştirilmiş görsel kalite: AMD daha iyi imaj kalitesi için AA ve AF modlarında geliştirmeye gittiğini söylüyor.
- Optimize edilmiş mimari: DirectCompute ve oyunlar için güncellemeler, bellek veri yolu verimlilği için iyileştirmeler ve arttırılan Z/Stencil ve piksel doldurma performansları.
- Daha iyi fiyat/performans dengesi: AMD, Radeon HD 6800 serisinin kendi fiyat segmentindeki en iyi performans sunacağını, aynı fiyat bandındaki GeForce GTX 460'dan ciddi şekilde daha hızlı olacağını söylüyor..
AMD, Radeon HD 6000 serisi için şu sloganı kullanıyor; "En iyi artık daha da iyi"
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SLI için yeni sistem kurmaktan vazgeçip e8500 ve P5Q deluxe ile crosfire olarak
yola devam ederim ve ilk defa kullanıcı olarak yeniliklerden gerçek fayda görürüm.
Milyonlarca LGA 775 sistem var düşünün bir kere. ATI böyle bir kıyak yapar mı acaba?
PC'de oynamakla konsolda oynamak arasında dağlar kadar grafik kalitesi farkı var.
Ama siz herşeyi inkar etmeye devam edin. Biz burada pazarlama tarafından kandırılıyoruz zaten, ekran görüntüleri falan hep yalan söylüyor.
Komik olmayın lütfen. İlk başta sadece "olmayan oyunlar"dan bahsediyordunuz. Şimdi ise oyunlar var, ama yok para dışarı gidiyor, yok performans mı yetmiyor, yok konsol, bık bık bık.
Kimsenin parasını hangi GPU'ya harcadığı sizin derdiniz değil. Bulunduğumuz, mesaj attığımız forum öyle insanlığın iyiliği adına yapılan teknolojik devrimlerden sohbet ettiğimiz bir forum değil. "Consumer electronics" denilen şey üzerine kurulu bu site. Siz diyorsunuz "ticari açık".
Gerçekten komik. Başka derdiniz mi yok da bulunduğunuz forumun doğasını inkar ediyorsunuz?
bende ps3te var sadece blu ray özelligini kullanıyorum mesela!
"sizin bahsettiğiniz akdar iyi akrtlar gelirse olmayan oyunları çok hızlı çalıştıran pahalı kartlar alacak ve önereceksiniz demektir. şimdi doğru söyleyen dokuz köyden kovulur misali saldırın bakalım :)"
Komiksiniz gerçekten.
Şu an HD5970 ve GTX480 hariç her oyunu 60FPS 1920x1200 maksimum ayarlarda çalıştıran başka kart yok. Hatta bu kartların bile DX11 performansı iç açıcı değil. Fiyatları da güç tüketimleri de astronomik ayrıca.
Biz burada fakir fukara olarak döğru dürüst F/P değerlerine sahip makul fiyatlı kartlar bekliyoruz. Herkes her oyunu maksimumda çalıştıracak sisteme sahip olsa oh ne ala, kimin umurunda olur ekran kartı piyasası 28nm'ye kadar?
O nedenle izin verirseniz STALKER CoP ve Metro 2033 gibi "olmayan oyunlarımı" ekran kartına bir servet harcamadan daha iyi FPS değerlerinde oynamak istiyorum.
oyunları full hd 60 fps oynamak isteyen adam 1200 liralık karta bakmaz gider oyun konsolu alır. pc ye ayda kaç oyun çıkıyor ve kaçı kaliteli hadi say bakalım haberimiz olsun. bugün oyun için kart alanlar ne yapıyor forumda takip ediyor musun? yok o/c yok 3dmark heaven bilmem ne. stalker zaten muhteşem oyun bende her kart değiştirdiğimden easy medium hard da baştan sona oynuyorum o kadar muhteşem yani metro2033 te mübarek morrowind 100 saati aşkın oynama süresi var. çıkalı aylar olmadı da o yüzden 7xxx serisi çıkana kadar zor biter. dur bakıyım birde efsane crysis var en çokta onu merak ediyorum crysis te kaç fps alırım? full hd full detay crysis te oynatmayan kart kart değildir. o yüzden 6xxx serisi çıksın elimdeki kartı derhal satacağım. çünkü benim minik dünyam bu 3 dev oyun üstüne kurulu. zaten amd ve nvidia babamın şirketleri olduğu için parada yabancıya gitmiyor. dış ticaret açığı felan bunlarda umurumda değil. yeni çıktıysa almak lazım. çünkü oyunlarda dx11 ve tesselation çok gelişti bildiğiniz gibi değil.
oyuncular performans istiyor, özellikle f/p istiyor...yukarıdaki cümle hoşuma gitmedi.. kimin umrunda performans/mm2 :))
okuyunca 5xxx serisine zam yaptığında bile adamlar haklı tabii diyenleri hatırladım. aylardır düşmeyen fiyatlara rağmen amd nasıl oluyorsa gönüllerin şampiyonu :)
bazılarının gtx480 de yaşanan komediyi yaşamaması için salyalarını silmesini öneririm. şu kadar fark olacak bu kadar olacak diye atıp tutmak yerine az sabredin 1 hafta kaldı. sizin bahsettiğiniz akdar iyi akrtlar gelirse olmayan oyunları çok hızlı çalıştıran pahalı kartlar alacak ve önereceksiniz demektir. şimdi doğru söyleyen dokuz köyden kovulur misali saldırın bakalım :)
Çoğu kişinin merak ettiği bir konuydu bu.
Cayman'da ise 5800'lere göre dx11de %100 performans artışı bekliyorum
AMD'nin GTX460tan ciddi hızlı olmak kastı minimum %25 fark olur demek
bu da kartı 5870in üzerine taşır. AMD 22sinde büyük bir supriz yapabilir
hazır olun buna..
AMD fiyat-performansa oynuyor