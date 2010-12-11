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AMD Radeon HD 6900 serisinin güncellenmiş FOB fiyatları ortaya çıktı

8 yıl
16,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için üreticilere giden ilk FOB fiyatları ve bu fiyatların revize edilerek aşağı çekileceğini sizlerle paylmıştık. 15 Aralık'ta lanse edilecek Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için güncellenmiş FOB fiyatları da elimize ulaştı. Cayman Pro ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, oluşan son duruma göre GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modelleriyle çok yakın fiyatlardan pazara giriş yapacak gibi görünüyorlar.

Üreticilerden elde ettiğimiz bilgilere göre AMD tarafından belirlenen son FOB fiyatları, Radeon HD 6950 için 300$, Radeon HD 6970 içinse 390$. Ancak belirttiğimiz gibi bunlar FOB fiyatları yani bu fiyatların üzerine ithalatçı ve perakende karı ile birlikte yol masrafları ve KDV de eklenecek. Bize ulaşan bilgilere göre, zincir mağazlardaki etiket fiyatlarını bulmak için, FOB fiyatlarının üzerine %5 yol, %10 ithalatçı kârı ve %20 de perakende kârı eklenmesi gerekiyor. Yani bu koşullar altında Radeon HD 6950 ülkemizde 405$+KDV, Radeon HD 6970 ise 525$+KDV seviyesinden giriş yapacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada fiyatların oynaması da muhtemel zira özellikle %20 olarak geçen zincir mağazar kârının, satış yapacak noktanın tutumuna göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlamakta fayda var.


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setek01 8 yıl
Yazılan yorumları hızlı geçtim daha önce yazılmışsa affola, %20 zincir mağaza karı zaten Vatan'ın yada diğer satıcıların hatta yazıoğlunda devamlı aldığınız yerlerin hemen hepsinde herkese geçerli fiyat değil. Tabi herkes forum üyeleri gibi de değil zaten her alıcı bizim gibi olsa firmaların üretim süreçleri daha yavaş olur teknoloji bu kadar hızlı dönmezdi. Vatan özellikler yaz sonundan beri nerdeyse her 15 günde bir KDv indirimi adı altında bu tarz indirmler yaptığında bu fiyatlar aynı gün birçok yerde yansıma yapailiyor. Bu da özellikle HD5850 gibi en çok satılacak AMD ürünü olacak olan HD6950 için KDV olmazsa 600 TL anlamına gelir. Ancak bu fiyat referans modeller için geçerli olacaktır.
Burada AMD hd6950'nin referans hızları ile GTX480 gibi gereksiz tartışmalara rağmen aslında performanslı ancak sıcaklık ve güç yüzünden kötü imaja da sahip olan bir kartın yerini alıp aynı performansı yine aynı fiyata daha düşük sıcaklık ve güç değerleriyle veren ve oC kapasitesi olan GTX570 gibi bir kart seviyesinde olacağını varsayabilirmiyiz?
HD6970 GTX580 seviyesinde olsa bile sadece belli bir kullanıcı kesimine hitap edecektir. En çok satılacak kartlar orta seviye yani şu an da olduğu gibi GTX460 HD6850 ya da 6870 gibi. HD6950 beklentileri iyi karşılamalı ve aslında tahmin ettiğim gibi sıradaki en çok beklenen ve en çok satılacak kart
olma ihtimali yüksek olan GTX560'ın altında kalmamalı.
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dellino 8 yıl
Bahsedilen fiyatlar gerçekten de yüksek.
İki firmanın daha önceki fiyat politikaları ile kıyaslanınca yüksekliği daha da anlaşılıyor.
Gerçi tek GPU üst seviye kartlar ile orta seviye kartlar arasında oyun deneyimi açısından pek faala bir fark yok.
200-300$ seviyesindeki kartlar. En yüksek ayarlarda oynanabilir seviye kare saniyenin üzerinde değerler elde edebiliyor.
Nvidia Fermi2 ve ATI Southern Islands lar ile 28Nm üretime geçse bile bu ürünlerin fiyatının düşük olması söz konusu olmayacak.
Taa ki yeni nesil konsollar gelinceye kadar. PS3 ve XBox360 çıkıncaya kadar grafik kartlarının fiyatları tavanda geziyordu.
Diğer rakipleri piyasaya girince iki üretici de fiyatlarının yarıya indirip performansı ikiye- dörde katlamak zorunda kaldılar.

Sözün kısası: Üst seviye grafik kartlarının fiyatlarının düşmesi ATI ve Nvidia ile sınırlı bir olgu değil.

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3DFF 8 yıl
5850 neden hala pahalı. 5850 nin fiyatının inmesini bekliyorum cross fire yapmak için.
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ozkan_tpc 8 yıl
Geçen sene karşısında uzunca bir süre Nvidia yoktu, fiyatlarda istediği gibi at koşturdu. Bu sene o fiyatlardan kart satacağını düşünüyorsa hayırlı işler derim :) Piyasa zaten karta doymuş. Zevk için alacaklar çıkacaktır elbet. Ama yüksek rakamlı satışlar olmayacak. Performans olarak 580 ve 570 den iyi veya kötü olması çok fark etmez, şu anki oyun piyasası için hayli hayli yeter performanslar. Mühim olan tek kriter fiyat, ben kısa sürede ciddi indirimler bekliyorum. İndirmese bile kullanıcılar bir önceki seriden seve seve devam eder, hem ucuz hem performanslı.
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Zero Limit 8 yıl

ozkan_tpc

Geçen sene karşısında uzunca bir süre Nvidia yoktu, fiyatlarda istediği gibi at koşturdu. Bu sene o fiyatlardan kart satacağını düşünüyorsa hayırlı işler derim :) Piyasa zaten karta doymuş. Zevk için alacaklar çıkacaktır elbet. Ama yüksek rakamlı satışlar olmayacak. Performans olarak 580 ve 570 den iyi veya kötü olması çok fark etmez, şu anki oyun piyasası için hayli hayli yeter performanslar. Mühim olan tek kriter fiyat, ben kısa sürede ciddi indirimler bekliyorum. İndirmese bile kullanıcılar bir önceki seriden seve seve devam eder, hem ucuz hem performanslı.


dostum yanılıyorsun, taş gibi 3dmark11 oyunu var kart almaya teşvik eden.

ne güzel dönüyor dimi bu işler hepsi organize desek yalan olmaz
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hooper 8 yıl
Yeni kartlar geliyor gelmesine de eski kartlarda fiyat revizyonu göremiyoruz. bırakın nvidia 4xxx veya amd 5xxx serisini hala gtx2xx serisi ve 4xxx serisi olması gerekenden %50 daha fazlaya satılıyor. En azından amd 5xxx serisinde ve nvidia 4xx serisinde hatrı sayılır bir indirim yapmalılar diye düşünürken yeni nesil kartların oyunların ya da programların isteğinden ziyade güç gösterisi olarak piyasaya sunulması kullanıcıların kafasını karıştırarak cebindekini cımbızlamaya yönelik hareketlerden öteye gitmiyor.
Birisi bir oyunda 120 fps veriyor diğeri başka bir uygulamada 95 fps veriyor sırf şova yönelik artıtımlar. Herkes işini görebilecek ve bütçesine uygun kartları tercih etse illa ki bu kadar fahiş fiyatlar olmayacaktır ama biraz da egomuzu okşamak için davranıyoruz gibime geliyor. Kimse alınmasın :) fanboyluk veya küstahlık yapmak istemiyorum. Ne nvidia ne ati kullanıcı dostu falan değildir kendimizi kandırmayalım :) Herkes cebine bakar bu devirde.
Saygılar...
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OverClocK1ng 8 yıl
"%20 de perakende kârı eklenmesi gerekiyor."
%20 perakende kârı mı ???
Hahaha. Olur mu öyle saçma şey canım. Şu an Yazıcıoğlu çevresinde firmalar malları %3 - %5 kârla satıyorlar. %20 ile satsalar herkes bilgisayarcı açardı.
Haa Hepsiburada %20 kârla satabilir ona birşey demiyorum. Onun haricinde %10 kazansa öpsün de başına koysun.
Bu iş cep telefonu gibi oldu. Nasıl adam 95 liralık telefonu 100 liraya satıyor bu da öyle.
Siz 1000 liralık karttan satıcı ne kazanıyor zannediyorsunuz.
Ben 1000 liralık kart satarken 50 lira kazanıyım öpüp de başıma koyarım.
1000 liralık bilgisayar sattığın zaman 50-60 lira para kazanıyorsun ama onun teknik servisi var, toplanması var, en az 10 parçanın garanti olayı var.
Burada hiç uğraşmadan kartı adama verip 50 lirayı cebine atıyorsun, temiz iş..
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Mckhan 8 yıl
900tl 6970 için ? bakalım performansı nasıl 5970 den düşük gelmemesi lazım 900tl ye ülkede 5970 var artık
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Mertcan. 8 yıl
5000 serisine geçiş için bekliyoruz :D
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buraoca2 8 yıl
Fiyatları GTX 580-570 seviyesine yakın tuttuğuna göre, bildiği birşey var demekki :) Kartların performansları da GTX 580-570 seviyesine yakın olacaktır diye düşünüyorum, yoksa AMD daha fazla fiyat kırardı :)
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Wilson Fisk 8 yıl
6950 700 lira civarinda gelecekse 350 liradan 2 tane 6850 alip cf yapmak mantiksiz olmaz.ya da olur mu testlerde gorecegiz.
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spaydix 8 yıl
gelsinde görelim testleri sabırsızlanmaya başladım :)
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cestvrai 8 yıl
Fiyatlar gtx580/570e yakın olacaksa performanslarının daha iyi olması beklemezmi
bu kartlardan sn. fx57 ?
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annihilator 8 yıl
AMD illa ki mükemmel fiyatlar sunacak diye bir kaide yok.
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