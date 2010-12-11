AMD Radeon HD 6900 serisinin güncellenmiş FOB fiyatları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için üreticilere giden ilk FOB fiyatları ve bu fiyatların revize edilerek aşağı çekileceğini sizlerle paylmıştık. 15 Aralık'ta lanse edilecek Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için güncellenmiş FOB fiyatları da elimize ulaştı. Cayman Pro ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, oluşan son duruma göre GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modelleriyle çok yakın fiyatlardan pazara giriş yapacak gibi görünüyorlar.

Üreticilerden elde ettiğimiz bilgilere göre AMD tarafından belirlenen son FOB fiyatları, Radeon HD 6950 için 300$, Radeon HD 6970 içinse 390$. Ancak belirttiğimiz gibi bunlar FOB fiyatları yani bu fiyatların üzerine ithalatçı ve perakende karı ile birlikte yol masrafları ve KDV de eklenecek. Bize ulaşan bilgilere göre, zincir mağazlardaki etiket fiyatlarını bulmak için, FOB fiyatlarının üzerine %5 yol, %10 ithalatçı kârı ve %20 de perakende kârı eklenmesi gerekiyor. Yani bu koşullar altında Radeon HD 6950 ülkemizde 405$+KDV, Radeon HD 6970 ise 525$+KDV seviyesinden giriş yapacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada fiyatların oynaması da muhtemel zira özellikle %20 olarak geçen zincir mağazar kârının, satış yapacak noktanın tutumuna göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlamakta fayda var.