AMD Radeon HD 6900 serisinin güncellenmiş FOB fiyatları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde AMD'nin Radeon HD 6900 serisi için üreticilere giden ilk FOB fiyatları ve bu fiyatların revize edilerek aşağı çekileceğini sizlerle paylmıştık. 15 Aralık'ta lanse edilecek Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri için güncellenmiş FOB fiyatları da elimize ulaştı. Cayman Pro ve Cayman XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, oluşan son duruma göre GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modelleriyle çok yakın fiyatlardan pazara giriş yapacak gibi görünüyorlar.
Üreticilerden elde ettiğimiz bilgilere göre AMD tarafından belirlenen son FOB fiyatları, Radeon HD 6950 için 300$, Radeon HD 6970 içinse 390$. Ancak belirttiğimiz gibi bunlar FOB fiyatları yani bu fiyatların üzerine ithalatçı ve perakende karı ile birlikte yol masrafları ve KDV de eklenecek. Bize ulaşan bilgilere göre, zincir mağazlardaki etiket fiyatlarını bulmak için, FOB fiyatlarının üzerine %5 yol, %10 ithalatçı kârı ve %20 de perakende kârı eklenmesi gerekiyor. Yani bu koşullar altında Radeon HD 6950 ülkemizde 405$+KDV, Radeon HD 6970 ise 525$+KDV seviyesinden giriş yapacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada fiyatların oynaması da muhtemel zira özellikle %20 olarak geçen zincir mağazar kârının, satış yapacak noktanın tutumuna göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlamakta fayda var.
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Burada AMD hd6950'nin referans hızları ile GTX480 gibi gereksiz tartışmalara rağmen aslında performanslı ancak sıcaklık ve güç yüzünden kötü imaja da sahip olan bir kartın yerini alıp aynı performansı yine aynı fiyata daha düşük sıcaklık ve güç değerleriyle veren ve oC kapasitesi olan GTX570 gibi bir kart seviyesinde olacağını varsayabilirmiyiz?
HD6970 GTX580 seviyesinde olsa bile sadece belli bir kullanıcı kesimine hitap edecektir. En çok satılacak kartlar orta seviye yani şu an da olduğu gibi GTX460 HD6850 ya da 6870 gibi. HD6950 beklentileri iyi karşılamalı ve aslında tahmin ettiğim gibi sıradaki en çok beklenen ve en çok satılacak kart
olma ihtimali yüksek olan GTX560'ın altında kalmamalı.
İki firmanın daha önceki fiyat politikaları ile kıyaslanınca yüksekliği daha da anlaşılıyor.
Gerçi tek GPU üst seviye kartlar ile orta seviye kartlar arasında oyun deneyimi açısından pek faala bir fark yok.
200-300$ seviyesindeki kartlar. En yüksek ayarlarda oynanabilir seviye kare saniyenin üzerinde değerler elde edebiliyor.
Nvidia Fermi2 ve ATI Southern Islands lar ile 28Nm üretime geçse bile bu ürünlerin fiyatının düşük olması söz konusu olmayacak.
Taa ki yeni nesil konsollar gelinceye kadar. PS3 ve XBox360 çıkıncaya kadar grafik kartlarının fiyatları tavanda geziyordu.
Diğer rakipleri piyasaya girince iki üretici de fiyatlarının yarıya indirip performansı ikiye- dörde katlamak zorunda kaldılar.
Sözün kısası: Üst seviye grafik kartlarının fiyatlarının düşmesi ATI ve Nvidia ile sınırlı bir olgu değil.
dostum yanılıyorsun, taş gibi 3dmark11 oyunu var kart almaya teşvik eden.
ne güzel dönüyor dimi bu işler hepsi organize desek yalan olmaz
Birisi bir oyunda 120 fps veriyor diğeri başka bir uygulamada 95 fps veriyor sırf şova yönelik artıtımlar. Herkes işini görebilecek ve bütçesine uygun kartları tercih etse illa ki bu kadar fahiş fiyatlar olmayacaktır ama biraz da egomuzu okşamak için davranıyoruz gibime geliyor. Kimse alınmasın :) fanboyluk veya küstahlık yapmak istemiyorum. Ne nvidia ne ati kullanıcı dostu falan değildir kendimizi kandırmayalım :) Herkes cebine bakar bu devirde.
Saygılar...
%20 perakende kârı mı ???
Hahaha. Olur mu öyle saçma şey canım. Şu an Yazıcıoğlu çevresinde firmalar malları %3 - %5 kârla satıyorlar. %20 ile satsalar herkes bilgisayarcı açardı.
Haa Hepsiburada %20 kârla satabilir ona birşey demiyorum. Onun haricinde %10 kazansa öpsün de başına koysun.
Bu iş cep telefonu gibi oldu. Nasıl adam 95 liralık telefonu 100 liraya satıyor bu da öyle.
Siz 1000 liralık karttan satıcı ne kazanıyor zannediyorsunuz.
Ben 1000 liralık kart satarken 50 lira kazanıyım öpüp de başıma koyarım.
1000 liralık bilgisayar sattığın zaman 50-60 lira para kazanıyorsun ama onun teknik servisi var, toplanması var, en az 10 parçanın garanti olayı var.
Burada hiç uğraşmadan kartı adama verip 50 lirayı cebine atıyorsun, temiz iş..
bu kartlardan sn. fx57 ?