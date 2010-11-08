AMD Radeon HD 6970'nin lansmanı tarihi ileri bir tarihe ötelenebilir

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı tek GPU'lu yeni amiral gemisi Radeon HD 6970'in lansmanı ertelenebilir. Uzakdoğulu bazı kaynakların iddiasına göre AMD, GPU tasarımında önemli değişiklikler içeren Radeon HD 6970 modelinin BIOS ve sürücü hazırlıklarını henüz tamamlamadığı için, daha önce 22 Kasım olarak belirlenen lansman takviminin bir miktar ileriye ötelenebileceği belirtiliyor. Konu hakkında AMD cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, hem Radeon HD 6970 hem de çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.

4D ALU tasarımını baz aldığı belirtilen Cayman XT GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 6970 modeli, son günlerde çıkan bazı haberlere göre 1536x paralel işlem birimine, 96 doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olabilir. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen ekran kartının grafik işlemci çalışma frekansının ise 860MHz olacağı öne sürülüyor. 6-pin ve 8pin olmak üzere çift güç konnektörüne sahip olan ekran kartının giriş-çıkış birimleri ise Radeon HD 6800 serisine benzer şekilde çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konenktörleriyle birlikte gelecek.