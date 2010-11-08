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AMD Radeon HD 6970'nin lansmanı tarihi ileri bir tarihe ötelenebilir

8 yıl
9,8b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı tek GPU'lu yeni amiral gemisi Radeon HD 6970'in lansmanı ertelenebilir. Uzakdoğulu bazı kaynakların iddiasına göre AMD, GPU tasarımında önemli değişiklikler içeren Radeon HD 6970 modelinin BIOS ve sürücü hazırlıklarını henüz tamamlamadığı için, daha önce 22 Kasım olarak belirlenen lansman takviminin bir miktar ileriye ötelenebileceği belirtiliyor. Konu hakkında AMD cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, hem Radeon HD 6970 hem de çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini yıl sona ermeden duyurmayı planlıyor.

4D ALU tasarımını baz aldığı belirtilen Cayman XT GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 6970 modeli, son günlerde çıkan bazı haberlere göre 1536x paralel işlem birimine, 96 doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olabilir. 256-Bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı belirtilen ekran kartının grafik işlemci çalışma frekansının ise 860MHz olacağı öne sürülüyor. 6-pin ve 8pin olmak üzere çift güç konnektörüne sahip olan ekran kartının giriş-çıkış birimleri ise Radeon HD 6800 serisine benzer şekilde çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konenktörleriyle birlikte gelecek.


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selahattın ısık 8 yıl
taamen traş 68xx in başarısından emin olam amd kaymağı bu seri ile toplayıp kaymağın kalın kısmını 69xx ile yiyecektir.
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Kloroform 8 yıl
6970'i sabırsızlıkla bekliyorum. Performansına göre ya bu kartı alacağım ya da 6870 CF. Açıkçası ertelenme durumuna sinir oluyorum. Hemen gidip br GTX alasım geliyor.
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H.E.B Sup 8 yıl
Denildiği gibi 6970 eğer 5870 in 3 katı kadar tesselation performansı verirse.Tesselation performansı gtx580 i bile geçebilir.Tabi ortada hiç bir veri yok.
Elimizdeki veriler:
2gb ddr5 ramli
Büyük ihtimal 830-860 mhz çekirdek 1750 mhz ramler olabilir.
256 bit destekli olucağı kesin.
300wattın altında olucak fakat bir adet 6pin+bir adet 8pin olduğuna göre 250 watt civarı gelmesi şaşırtıcı olmamalı.
Soğutucu tasarımı 5xx serisi ile aynı.
Bu durumda 5970 performansına çok yakın bir değer sergileyip ya gtx580 ile aynı seviyede veya %10-15 kadar gtx580 den iyi olabilir.
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MxFxOx 8 yıl
bana gtx580 daha cazip geldi.Ancak 6900'leri görmeden alınmaz.benim için bu kartlarda dx11+teseelation performansları önemli söylenenlere göre eski kartları 2-3 katlaması gerekiyor.Beklenen olmazsa bu kartlar 5800 ve 6800 fiyatlarını düşürmekten başka bir işe yaramaz gerçi hertürlü bizim işimize yarıyor.ama ben dx11+tess. 2-3 kat perf. almayı tercih ederim.
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ozkan_tpc 8 yıl
Sanırım Gtx 580 i görünce biraz daha iyileştirme ihtiyacı duydular. Tesselation da kafadan kaybetmişti amd, şimdi tam rakibi yakalayacakken... Haydaaaa Gtx 580 :)
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Batuist 8 yıl
bu ertelemede kesin gtx580in parmağı vardır.. ama kartın özellikleri dikkat çekici.. özellikle doku birimlerindeki artış ve paralel işlem birmlerinin düşmesi vs. bana pek 9700 serisinin yaptığı etkiyi yapabilecek gibi gelmiyor..
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M@U 8 yıl
Ertelenebilir...

Ertelendi haberi geldi bile!


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SLaYeR KiNG 8 yıl
Doğruysa geçmiş olsun, eğer gtx 580 zamanında lanse edilip piyasaya düşerse , ATİ KESİNLİKLE NALLARI TOPLAYACAK
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TURK SITH 8 yıl
Amd'nin kartları ecnebilerin çok sevdiği noel alışveriş çılgınlığına yetiştirmesi lazım...
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
sanırım gtx580 amd nin bazı planlarını bozdu


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