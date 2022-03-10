AMD Radeon Pro W6600X ekran kartı duyuruldu

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Apple ile yaptığı özel ortaklık gereği Radeon Pro ekran kartlarını sadece Mac bilgisayarlar için geliştiren AMD, bu hafta yeni bir üye daha duyurdu. AMD Radeon Pro W6600X ekran kartı Mac Pro için geliyor.

AMD Radeon Pro W6600X neler sunuyor?

AMD Radeon Pro W6600X ekran kartı RDNA 2 mimarisini temel alıyor ve biraz daha alt seviye seçenekler arasında yerini alıyor. 2048 Stream işlemcisi olan ekran kartı 32MB toplam ön bellek değeri barındırıyor. Bellek zara entegre olduğu için gecikmeler düşüyor ve enerji verimliliği artıyor.

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8GB GDDR6 bellek 128-bit veri yolu kullanırken 256GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. FP32 performansı 9.8TFLOPS iken FP16 performansı ise 19.6TFOPS seviyesinde. AMD Radeon Pro W6600X ekran kartı MacPro konfigürasyonunda 5100TL ek ücret istiyor ve AMD Radeon Pro W5500X ile 5700X ekran kartı seçeneğinin arasında yer alıyor.

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