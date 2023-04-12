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    Beklenen GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu

    Nvidia, RTX 40 serisinin en yeni üyesini resmen duyurdu. Yeni neslin yeni üyesi GeForce RTX 4070 olurken kartın Türkiye fiyatı dahil tüm detayları da resmen paylaşıldı.
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    GeForce RTX 4070 Tam Boyutta Gör
    Nvidia, haftalarca süren sızıntıların ardından bugün yeni GeForce RTX 4070 ekran kartını resmileştirdi. Böylece RTX 40 serisinin dördüncü üyesi olan RTX 4070, diğer RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti kardeşlerinin arasına katıldı. Ek olarak GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatı da bu bağlamda açıklandı.

    GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatı

    GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 4070 Türkiye fiyatı 14.999 TL olarak açıklandı. Kart 13 Nisan tarihinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Bununla birlikte kartın yurt dışı fiyatı ise daha önce de dediğimiz gibi 599 dolar olarak duyuruldu. RTX 4070, 1440p için uygun bir ekran kartı gibi dururken Nvidia, DLLS 3 ile birlikte kartın oyunlarda 100 FPS’i hedeflediğini belirtiyor.

    GeForce RTX 4070 özellikleri

    GeForce RTX 4070 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • CUDA: 5888
    • Temel saat hızı: 1,92
    • Boost saat hızı: 2,48
    • Bellek: 12 GB GDDR6X
    • Bellek arayüzü: 192 bit
    • DLSS: DLSS 3
    • TDP: 200W

    RTX 4070, Nvidia'nın makul boyuttaki ilk 40 serisi Founders Edition kartı konumunda ve esasında RTX 3080'den daha kısa bir yapıda. RTX 4070, hem önceki RTX 3070 hem de RTX 3070 Ti modellerinde bulunan 8 GB yerine 12 GB GDDR6X ile gelirken 5888 CUDA çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 192 bit bellek arayüzüne sahip olan kartın temel saat hızı 1,92 GHz seviyesindeyken artırtılmış saat hızı ise 2,48 GHz seviyesinde. DLSS 3 desteğiyle gelen kart, 200W TDP’ye sahip.

    GeForce RTX 4070 oyun performansı nasıl?

    GeForce RTX 4070 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Performans ve verimlilik tarafındaysa RTX 4070, önceki nesle ait olan RTX 3070 Ti'den yüzde 23 daha az güç tüketecek ve 1,7 kata kadar daha fazla performans sunacak. RTX 2070 SUPER ile karşılaştırıldığında GeForce RTX 4070, DLSS 3 ile ortalama 2,6 kat daha hızlı.
    GeForce RTX 4070 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte yine DLSS aktifken yapılan testlerde RTX 4070, RTX 3080'den ortalama 1,4 kat daha hızlı görünüyor. DLSS olmadığında ise oyunlarda RTX 4070, GeForce RTX 3080 ile eşit seviyede performans sergiliyor. Ancak bu performansı RTX 4070, neredeyse yarı yarıya daha az enerji tüketerek gösteriyor.

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