AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor

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Intel ve Nvidia’nın kendi alanlarında yaptıkları iddialı lansmanların ardından sıra her ikisi ile de mücadele eden AMD’ye geldi. Kızıl Ekim olarak adlandırılan yeni lansman serisi Ekim ayında iki önemli mimariyi sahneye çıkaracak.

Radeon RX 6000 geliyor

Geçtiğimiz yıl Vega mimarisinden istediği verimi elde edemeyen AMD; Apple gibi entegre sistemlere yönelerek stokları buraya ayırmıştı. Sonrasında ise RDNA mimarisi ile donattığı Radeon RX 5000 ekran kartı serisini piyasaya sürdü.

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Radeon RX 5000 serisi orta ve orta üst seviyede oldukça başarılı işler yaptı. Nvidia’nın RTX 2000 serisi ve ardından çıkardığı GTX 1600 serisi de bu yükselişi durduramadı. Şimdi sıra asıl oyuncularda.

Radeon RX 5000 serisi alt seviye Navi 10 çekirdeklerini barındırıyordu. RDNA 2 mimarisini barındıran Navi 20 çekirdekleri ise bilindiği üzere ilk olarak Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarına ayrılmıştı.

AMD söz verdiği gibi yılın dördüncü çeyreğinde Navi 20 çekirdeklerini oyunculara sunuyor. Yapılan duyuruya göre Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim itibariyle oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

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Henüz Navi 20 çekirdeklerinin neler sunacağını bilmiyoruz ancak RDNA2 mimarisi ile AMD’nin bugüne kadar eksik kaldığı için eleştirilen noktaları kapatacağı ifade ediliyor. Bunlardan en önemlisi ışın izleme teknolojisi. Şu anda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında desteklenen ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışık yansımalarının çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor.

İkinci önemli adım ise değişken odak tasarımı – VRS teknolojisi. API seviyesinde bir özellik olan VRS, grafik biriminin bir sahnede diğer alanlardan daha düşük kare oranı olan alanları gölgelemesini ifade ediyor. Oyuncunun çok fark etmediği VRS teknolojisi sayesinde grafik kaynaklarından tasarruf ediliyor.

Bazı kaynaklar Navi 20 çekirdeklerinin RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 20’ye kadar daha iyi performans sunacağını belirtiyor. GeForce RTX 3080 için RTX 2080 Ti modeline göre yüzde 50 performans farkı düşünüldüğünde Radeon RX 6000 serisinin RTX 3070 ile kapışacağı söylenebilir. Ek olarak görseldeki tanıtıma bakıldığında daha büyük fanlı yeni bir soğutma düzeneği ihtimali ortaya çıkıyor.

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