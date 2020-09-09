AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor

Intel ve Nvidia’nın kendi alanlarında yaptıkları iddialı lansmanların ardından sıra her ikisi ile de mücadele eden AMD’ye geldi. Kızıl Ekim olarak adlandırılan yeni lansman serisi Ekim ayında iki önemli mimariyi sahneye çıkaracak.
Radeon RX 6000 geliyor
Geçtiğimiz yıl Vega mimarisinden istediği verimi elde edemeyen AMD; Apple gibi entegre sistemlere yönelerek stokları buraya ayırmıştı. Sonrasında ise RDNA mimarisi ile donattığı Radeon RX 5000 ekran kartı serisini piyasaya sürdü.
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Radeon RX 5000 serisi orta ve orta üst seviyede oldukça başarılı işler yaptı. Nvidia’nın RTX 2000 serisi ve ardından çıkardığı GTX 1600 serisi de bu yükselişi durduramadı. Şimdi sıra asıl oyuncularda.
Radeon RX 5000 serisi alt seviye Navi 10 çekirdeklerini barındırıyordu. RDNA 2 mimarisini barındıran Navi 20 çekirdekleri ise bilindiği üzere ilk olarak Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarına ayrılmıştı.
AMD söz verdiği gibi yılın dördüncü çeyreğinde Navi 20 çekirdeklerini oyunculara sunuyor. Yapılan duyuruya göre Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim itibariyle oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.
Henüz Navi 20 çekirdeklerinin neler sunacağını bilmiyoruz ancak RDNA2 mimarisi ile AMD’nin bugüne kadar eksik kaldığı için eleştirilen noktaları kapatacağı ifade ediliyor. Bunlardan en önemlisi ışın izleme teknolojisi. Şu anda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında desteklenen ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışık yansımalarının çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor.
İkinci önemli adım ise değişken odak tasarımı – VRS teknolojisi. API seviyesinde bir özellik olan VRS, grafik biriminin bir sahnede diğer alanlardan daha düşük kare oranı olan alanları gölgelemesini ifade ediyor. Oyuncunun çok fark etmediği VRS teknolojisi sayesinde grafik kaynaklarından tasarruf ediliyor.
Bazı kaynaklar Navi 20 çekirdeklerinin RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 20’ye kadar daha iyi performans sunacağını belirtiyor. GeForce RTX 3080 için RTX 2080 Ti modeline göre yüzde 50 performans farkı düşünüldüğünde Radeon RX 6000 serisinin RTX 3070 ile kapışacağı söylenebilir. Ek olarak görseldeki tanıtıma bakıldığında daha büyük fanlı yeni bir soğutma düzeneği ihtimali ortaya çıkıyor.
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amd ile intel arasinda 720p cozunurlukte oyunlarda sadece %7-8 arasi gibi bir fark var, 4kda da kafa kafayalar. bunun disinda her konuda intelin, amdnin 64,32,24,16 cekirdekli islemcilerine en ufak bir cevabi yok, guc tuketimi gibi intelin iyice rezil oldugu konulara girip mesaji uzatmak istemiyorum kisacasi butun dunyanin dalga konusu olmus takoz 14nm islemcileri de amd’nin islemlerinden daha iyi oldugunu iddia etmeniz spesifik olarak bu konu hakkinda yeteri kadar bilgi sahibi olmadiginizin gostergesi.
bir daha tam emin olmadiginiz bir konuda fikir yuruteceginiz zaman benim yazdigim bir mesaja yönelik yapmamanizi, benim de vaktimi bosuna almamanizi rica eder, yabanci kaynaklardan donanima yonelik makaleler okumanizi öneririm.
edit:
simdi biraz foruma yazdiklariniza baktim da, sizin gibi aydin birisine yonelik bir cumle daha yazmak istiyorum.
sizin bana yonelik yazdiginiz mesaj, halk bilerek fakirlige ve cahillik cukuruna atilmisken, ayda 300$’a çalisan bu korkunc durumdaki insanlarin almanya bizi kiskaniyor(almanya bizi borcumuzla harcimizla komple satin alir maalesef), dogalgaz yatagi bulduk(yeni bulunan yatak 10 yil önce yarisi abdli firmaya satilmis nasil yeni bulunmussa) zengin olacaz diye hayal alemindeki aç/fakir insanlarin cumleleri gibi. siz böyle biri degilsiniz kendini gelistirmis aydin bir insansiniz. intel amd’nin karsisinda rezil oldu ve +%17 ipc, +200mhz ve gelistirilmis bellek gecikme zamanlari ile 4950x kisa zaman sonra geldiginde intel tamamen rezil-i rusvan duruma dusecek. ruya bilgisayar amd 4950x ve nvidia 3090’dan olusacak, takoz 14nm intel islemcilerinden ve gen4 varken çakma pciex gen3 intel anakartlarindan degil. turk halkinin icine dustugu uzucu durum gibi bu da bir realite ve almanya bizi kiskaniyor diyince gercekler degismiyor sadece daha komik duruma dusulmus olunuyor. ilk mesajimda da dedigim gibi umarim amd inteli ezdigi gibi bir gun nvidia’yi da ezebilir bu durum son kullanici olarak bize pozitif etki eder ama ben sahsen kendi dusuncem nvidia nere amdnin grafik departmani nere gibi bir dusunceye sahibim. umarim hatali cikarim. nvidianin basindaki kisi jensen huang ile amdnin basindaki kisi lisa su arkabalar hatta kuzenlerdi sanirim. ne olacagi belli olmaz. tek belli olan intel’in madara olmasi ve core2 den i7’ye gecisteki gibi buyuk mimari degisim gelmedigi surece intel’in madara halinin devam edecek olmasi.