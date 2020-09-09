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    AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor

    Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, değişken odak tasarımı gibi yeniliklerle gelecek olan AMD Radeon RX 6000 ekran kartı serisi için resmi duyuru geldi. Lansman ekim ayında.
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    Ekran Kartı
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor
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    Intel ve Nvidia’nın kendi alanlarında yaptıkları iddialı lansmanların ardından sıra her ikisi ile de mücadele eden AMD’ye geldi. Kızıl Ekim olarak adlandırılan yeni lansman serisi Ekim ayında iki önemli mimariyi sahneye çıkaracak.

    Radeon RX 6000 geliyor

    Geçtiğimiz yıl Vega mimarisinden istediği verimi elde edemeyen AMD; Apple gibi entegre sistemlere yönelerek stokları buraya ayırmıştı. Sonrasında ise RDNA mimarisi ile donattığı Radeon RX 5000 ekran kartı serisini piyasaya sürdü.

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    Radeon RX 5000 serisi orta ve orta üst seviyede oldukça başarılı işler yaptı. Nvidia’nın RTX 2000 serisi ve ardından çıkardığı GTX 1600 serisi de bu yükselişi durduramadı. Şimdi sıra asıl oyuncularda.

    Radeon RX 5000 serisi alt seviye Navi 10 çekirdeklerini barındırıyordu. RDNA 2 mimarisini barındıran Navi 20 çekirdekleri ise bilindiği üzere ilk olarak Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarına ayrılmıştı.

    AMD söz verdiği gibi yılın dördüncü çeyreğinde Navi 20 çekirdeklerini oyunculara sunuyor. Yapılan duyuruya göre Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim itibariyle oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

    AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor
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    Henüz Navi 20 çekirdeklerinin neler sunacağını bilmiyoruz ancak RDNA2 mimarisi ile AMD’nin bugüne kadar eksik kaldığı için eleştirilen noktaları kapatacağı ifade ediliyor. Bunlardan en önemlisi ışın izleme teknolojisi. Şu anda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında desteklenen ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışık yansımalarının çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor.

    İkinci önemli adım ise değişken odak tasarımı – VRS teknolojisi. API seviyesinde bir özellik olan VRS, grafik biriminin bir sahnede diğer alanlardan daha düşük kare oranı olan alanları gölgelemesini ifade ediyor. Oyuncunun çok fark etmediği VRS teknolojisi sayesinde grafik kaynaklarından tasarruf ediliyor.

    Bazı kaynaklar Navi 20 çekirdeklerinin RTX 2080 Ti ekran kartına göre yüzde 20’ye kadar daha iyi performans sunacağını belirtiyor. GeForce RTX 3080 için RTX 2080 Ti modeline göre yüzde 50 performans farkı düşünüldüğünde Radeon RX 6000 serisinin RTX 3070 ile kapışacağı söylenebilir. Ek olarak görseldeki tanıtıma bakıldığında daha büyük fanlı yeni bir soğutma düzeneği ihtimali ortaya çıkıyor.



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    0ldskool (Old is Koool) 1 gün en beğenilen
    Rekabet istiyoruz bastir amd
    Yanıtla +48
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    Boş yapma beni dinle 1 gün yeni yorumcu ankaland
    Adamlar bakkal dükkanı işletmiyor. Bunların hepsi aylar öncesinden planlanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    leop 1 gün (düzenlendi) Winter Is Coming
    beyefendi butun dunya intel ile dalga geciyor, amd’nin hisseleri her gun yeni bir ath yapiyor. 9gag, reddit, 4chan neresi varsa intel sadece bir dalga konusu.



    amd ile intel arasinda 720p cozunurlukte oyunlarda sadece %7-8 arasi gibi bir fark var, 4kda da kafa kafayalar. bunun disinda her konuda intelin, amdnin 64,32,24,16 cekirdekli islemcilerine en ufak bir cevabi yok, guc tuketimi gibi intelin iyice rezil oldugu konulara girip mesaji uzatmak istemiyorum kisacasi butun dunyanin dalga konusu olmus takoz 14nm islemcileri de amd’nin islemlerinden daha iyi oldugunu iddia etmeniz spesifik olarak bu konu hakkinda yeteri kadar bilgi sahibi olmadiginizin gostergesi.



    bir daha tam emin olmadiginiz bir konuda fikir yuruteceginiz zaman benim yazdigim bir mesaja yönelik yapmamanizi, benim de vaktimi bosuna almamanizi rica eder, yabanci kaynaklardan donanima yonelik makaleler okumanizi öneririm.



    edit:



    simdi biraz foruma yazdiklariniza baktim da, sizin gibi aydin birisine yonelik bir cumle daha yazmak istiyorum.



    sizin bana yonelik yazdiginiz mesaj, halk bilerek fakirlige ve cahillik cukuruna atilmisken, ayda 300$’a çalisan bu korkunc durumdaki insanlarin almanya bizi kiskaniyor(almanya bizi borcumuzla harcimizla komple satin alir maalesef), dogalgaz yatagi bulduk(yeni bulunan yatak 10 yil önce yarisi abdli firmaya satilmis nasil yeni bulunmussa) zengin olacaz diye hayal alemindeki aç/fakir insanlarin cumleleri gibi. siz böyle biri degilsiniz kendini gelistirmis aydin bir insansiniz. intel amd’nin karsisinda rezil oldu ve +%17 ipc, +200mhz ve gelistirilmis bellek gecikme zamanlari ile 4950x kisa zaman sonra geldiginde intel tamamen rezil-i rusvan duruma dusecek. ruya bilgisayar amd 4950x ve nvidia 3090’dan olusacak, takoz 14nm intel islemcilerinden ve gen4 varken çakma pciex gen3 intel anakartlarindan degil. turk halkinin icine dustugu uzucu durum gibi bu da bir realite ve almanya bizi kiskaniyor diyince gercekler degismiyor sadece daha komik duruma dusulmus olunuyor. ilk mesajimda da dedigim gibi umarim amd inteli ezdigi gibi bir gun nvidia’yi da ezebilir bu durum son kullanici olarak bize pozitif etki eder ama ben sahsen kendi dusuncem nvidia nere amdnin grafik departmani nere gibi bir dusunceye sahibim. umarim hatali cikarim. nvidianin basindaki kisi jensen huang ile amdnin basindaki kisi lisa su arkabalar hatta kuzenlerdi sanirim. ne olacagi belli olmaz. tek belli olan intel’in madara olmasi ve core2 den i7’ye gecisteki gibi buyuk mimari degisim gelmedigi surece intel’in madara halinin devam edecek olmasi.
    beyefendi butun dunya intel ile dalga geciyor, amd’nin hisseleri her gun yeni bir ath yapiyor. 9gag, reddit, 4chan neresi varsa intel sadece bir dalga konusu.
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 1 gün
    rtx 3070 performansını 390 dolara verirlerse rtx 2080ti alanların vay haline.
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    ErTuFx (Ertugrul senel) 1 gün
    Nvidia neden fiyat kirdi anlasiliyor. Hem konsol da hem pc de saglam oynuyor
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    Winter Is Coming (Burak ...) 1 gün
    300 dolara 3070 ayarında bir kart çıkarsa güzel olur aslında.3060lar da geldiğinde amd nin rekabet edebilmek için en iyi politikası olan 50 usd fiyat kırmasıyla kartları 250 dolardan alırız gerci tr de pek bu indirimi göremiyoruz ya neyse
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    benchmarkla gel !
    bedavaya editörlere ürün dağıtıpta gelme !!!
    Yanıtla +1
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    ` quaD. (Barış ) 1 gün
    3070ti gibi bisey cikarsin 3070den az daha ucuz. Yeterli.



    1440p icin is gorur o zaman.
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    mrthr3535 (murat hür) 1 gün ` quaD.
    2080 ti den güçlü kartı ciddi ciddi 2 K da kullanmalık mı düşünüyorsunuz, 5700 xt kullanıyorum 2k da mükemmel zaten 4 K 40-45 odesseyde veriyor 4 K minimum 90 120 fps hedeflemeli o kartlarla
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 gün
    Amd'yi seviyorum ama nvidia intel gibi değil.. rakibine fırsat tanımıyor.. ekran kartında çok kürek çekmesi lazım Amdumarız başarırsın AMD
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    kozmos beni sevmiyor 1 gün
    Nvidia amd rekabetinden karlı çıkan biz mi oluruz.



    Bu kurlarla mı.



    Avrupada falan yaşıyorsanız haklısınızda.
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    Cihan4292 1 gün
    amd olmasa nvidia iliğinizi sömürür. 2080ti fiyatı koyup gtx 1050 ayarında kart verir. amde şu sürücü işine abansa ve yazılım konusunda kendini geliştirse nvidiayı geçebilirde ama nerdeee her sene aynı şey.
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    Winter Is Coming (Burak ...) 1 gün (düzenlendi)
    neyse tartışmaya girmeyeceğim kendi kendine yazsın dursun daha yazdığından bihaber eski üyelik alan kendini bir şey zannediyor.o da yetmiyor konu da tr ekonomisi alanında saçmalayarak toplumun bir kısmına dolaylı yoldan cahil demeyi kendinde hak buluyor daha da uzatmaya gerek yok.
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    Winter Is Coming (Burak ...) 1 gün (düzenlendi)
    evet evet bahsettiğiniz sitelerin her yerinde alay konusu hıhı evetfanboy her yerde fanboy arkadaş 7nm cpuları ile 14nm e zar zor rakip getirmeye çalışan şirketin tek icraatı intel cpular çıkmadan 50usd fiyat indirimine giderek kendisini rezil etmesievet evet intel rezil oluyor aynen şimdi de bir de dünyaya teknoloji üreten nvidiayı ezecekmiş bunun gibi söylemleri 2018 sonu rtx gereksiz yaauuv dlss e de ne çöp diyen amd fanboyları söylüyor ve inanıyoramd e nvidiayı ezecekmiş gülesim geldinvidia 30xx serisiyle amdye amd bazlı yeni nesil konsolları bitirerek attıgı tokat daha sogumadan haberin içeriğinden görüyoruz ki bir daha tokat atmış istisnasız bizim gibi fakir ülkelerin hepsinde azılı amd fanboyları neden çoğunlukta neden bir markanın fanboyu olurlar merak ediyorum.neyse daha da yazmayacağım zaten bu tipler yüzünden bazı değerli üyeler foruma yazmaz oldu.yanlış anlaşılmasın bu tipler gibi fanboy değilim rekabet kullanıcıya yarar hatta ryzenin çıkışıyla beraber daha bu fanboylar ortada yokken 1600 aldım ve sırf ucuz ve benzer performans veriyor diye cevreme amd cpu öneriyorum. ama bu hisse değerleri ucuyo, sağ da solda meme yapıyorlar gülüyoruz diye olan şeyi görmemizi engellemiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    leop 1 gün Winter Is Coming
    beyefendi siz daha okudugunuz tam olarak anlamaktan uzak bir insansiniz size kim nerede diyor amd’nin nvidia’yi ezecegini bilhakis tamamen amd’nin nvidia’nin dengi olmadigindan bahsediliyor.



    ayrica siz bu foruma uye olmadan 10 yil önce ben burada insanlara amd’nin inteli yine ezdigi s939 soketindeki amd islemcilere nasil overclock yapildigini anlatiyordum. siz, mesajinizda bahsettiginiz degerli forum uyelerinden degilsiniz siradan birisiniz sadece.



    sizin gibi bilmedigi konuda fikir yuruten kisilerin foruma yazmamasi bir kayip olmaz aksine bir fayda olur umarim mesajinizda belirttiginiz gibi forumun donanim kismina bir daha yazmaz bizleri de donanim hakkinda bos mesajlarinizla rahatsiz etmemis olursunuz.
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