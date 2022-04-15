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    Radeon RX 6950 XT’den ilk fiyat bilgisi geldi: RTX 3090Ti ile yarışıyor

    AMD'nin amiral gemisi RX 6950 XT ekran kartı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan bir perakende sitesinde listelenen ekran kartının fiyatı 2400 doları geçiyor.
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    AMD Radeon RX 6950 XT'nin fiyatı ortaya çıktı: İşte detaylar
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    RDNA 2 mimarili ekran kartları arasına yeni modeller eklemeyi planlayan AMD, yakında RX 6950 XT, 6750 XT ve 6650 XT kartlarını piyasaya sürecek. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni serisinin tepe modeli RX 6950 XT’den ilk fiyat bilgisi geldi.

    Beklenenden pahalı gelebilir

    Avustralya’da bulunan bir perakende sitesinde Radeon 6950 XT’nin Gigabyte Gaming modeli oldukça yüksek diyebileceğimiz 3,241 AUD (2,400 USD) fiyat ile listelendi. Satışa sunulan kartın ürün kodunun EEC düzenleyici ofisinden gelen sızıntılar ile eşleştiğini bildiren Videocardz, aynı satıcının 6900 XT modellerini ise 1876 ila 2248 AUD arasında bir fiyatla listelediğini söylüyor.

    AMD Radeon RX 6950 XT'nin fiyatı ortaya çıktı: İşte detaylar
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    Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak RX 6950 XT'nin bu kadar pahalı olup olmayacağının, henüz tartışmalı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kırmızı ekibin yeni amiral gemisi olacak ekran kartı, Nvidia’nın 3.326 ila 3.339 AUD fiyatlar ile satılan RTX 3090 Ti modeline benzer bir fiyatla da karşımıza çıkabilir. 

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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