Radeon RX 6950 XT’den ilk fiyat bilgisi geldi: RTX 3090Ti ile yarışıyor

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RDNA 2 mimarili ekran kartları arasına yeni modeller eklemeyi planlayan AMD, yakında RX 6950 XT, 6750 XT ve 6650 XT kartlarını piyasaya sürecek. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni serisinin tepe modeli RX 6950 XT’den ilk fiyat bilgisi geldi.

Beklenenden pahalı gelebilir

Avustralya’da bulunan bir perakende sitesinde Radeon 6950 XT’nin Gigabyte Gaming modeli oldukça yüksek diyebileceğimiz 3,241 AUD (2,400 USD) fiyat ile listelendi. Satışa sunulan kartın ürün kodunun EEC düzenleyici ofisinden gelen sızıntılar ile eşleştiğini bildiren Videocardz, aynı satıcının 6900 XT modellerini ise 1876 ila 2248 AUD arasında bir fiyatla listelediğini söylüyor.

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Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak RX 6950 XT'nin bu kadar pahalı olup olmayacağının, henüz tartışmalı bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kırmızı ekibin yeni amiral gemisi olacak ekran kartı, Nvidia’nın 3.326 ila 3.339 AUD fiyatlar ile satılan RTX 3090 Ti modeline benzer bir fiyatla da karşımıza çıkabilir.

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