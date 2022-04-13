Ryzen 7 5800X3D'nin erken inceleme sonuçları paylaşıldı: Tahtı Intel'den geri alabilir

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Zen 3 mimarisini uzun bir süre destekleyerek kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran AMD, Zen 4 mimarili Ryzen 7000 masaüstü işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Zen 3 mimarisine eklenecek son işlemcisi olan 5800X3D’den ilk erken inceleme sonuçları geldi.

Oyun performansında iddialı

Genel performans seviyesinde Intel’in 12.nesil Alder Lake mimarisinden geri kalan ancak oyun performansında şaşırtıcı sonuçlara imza atan 5800X3D paylaşılan görsellere göre, 720p, 1080p, 1440p ve 2160p çözünürlüklerde 5900X’ten yüzde 15 daha yüksek bir performans gösteriyor. Bununla birlikte 720 ve 1080P testlerinde Intel’in en güçlü işlemcisi i9-12900KS’nin hemen arkasına yerleşen yeni işlemci, 2K’da liderlik tahtına oturmayı başardı.

12900K'dan farkı ne? “Intel i9 12900KS detaylı incelemesi” 1 gün önce eklendi

4K'ya geçildiğinde ise herhangi bir hız aşırtma desteğine sahip olmayan ve 5800X modelinden daha düşük bir saat hızıyla gelen 5800X3D'nin, 12.nesil Intel işlemcilerden yüzde 0.3 ila 0.9 arasında geri kaldığı görülüyor. Paylaşılan sonuçlar henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, rakibine kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olacak yeni işlemcinin oldukça iddialı bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz.

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AMD Ryzen 7 5800X3D'nin oyun performansı ortaya çıktı