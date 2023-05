AMD Radeon RX 7600 detaylanıyor: Fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Nvidia’ya yanıt vermek için son rötuşlarını yapan AMD, RDNA 3 mimarisinin orta ve orta üst seviye kartları Radeon RX 7800, 7700 ve 7600'ü kullanıcılar ile buluşturacak. Yeni ekran kartları için heyecanlı bekleyiş sürerken, VideoCardz tarafından RX 7600'ün ambalaj görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler, merakla beklenen GPU'nun bazı özelliklerine açıklık getirdi.

AMD Radeon RX 7600 görüntüleri sızdı

Bildirilenlere göre RX 7600, RX 6650 XT ile RX 6700/6750 XT modellerinin arasına konumlandırılacak. Ambalaj görseline bakıldığında ise, yeni kartın 32 bilgi işlem birimi, 2.048 gölgelendirici birimi ve 32MB Infinity Cache ile Navi 33 GPU'ya sahip olacağını görüyoruz. Ancak 8GB VRAM kapasitesinin Hogwarts Legacy veya The Last of Us gibi yeni nesil oyunlarda sınırlayıcı bir faktör olacağını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere ek olarak sızıntı kaynağı, RX 7600 modelinin 249 dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Bu fiyatlandırmanın olası görünmediğini belirtelim. Nitekim RX 6600, 329 dolar fiyatla karşımıza çıkmıştı. Ancak lansmandan bir süre sonra, yani kademeli olarak fiyatlarn daha makul seviyelere indiğini görebiliriz.

Bildiğiniz üzere kısa süre önce AMD CEO'su Lisa Su, orta ve orta üst seviye RDNA 3 GPU'ların birkaç hafta içerisinde, muhtemelen bu ayın sonlarında piyasaya süreceğini doğruladı. Bu noktada mevcut söylentiler, RX 7800, RX7700 ve RX7600 serisinin GeForce RTX 4060 Ti ile eş zamanlı piyasaya çıkacağını söylüyor.

