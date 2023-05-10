AMD Radeon RX 7600 detaylanıyor: Fiyatı belli oldu

AMD Radeon RX 7600 görüntüleri sızdı
Bildirilenlere göre RX 7600, RX 6650 XT ile RX 6700/6750 XT modellerinin arasına konumlandırılacak. Ambalaj görseline bakıldığında ise, yeni kartın 32 bilgi işlem birimi, 2.048 gölgelendirici birimi ve 32MB Infinity Cache ile Navi 33 GPU'ya sahip olacağını görüyoruz. Ancak 8GB VRAM kapasitesinin Hogwarts Legacy veya The Last of Us gibi yeni nesil oyunlarda sınırlayıcı bir faktör olacağını belirtelim.
Bildiğiniz üzere kısa süre önce AMD CEO'su Lisa Su, orta ve orta üst seviye RDNA 3 GPU'ların birkaç hafta içerisinde, muhtemelen bu ayın sonlarında piyasaya süreceğini doğruladı. Bu noktada mevcut söylentiler, RX 7800, RX7700 ve RX7600 serisinin GeForce RTX 4060 Ti ile eş zamanlı piyasaya çıkacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.