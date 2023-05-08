AMD başkanı Lisa SU'dan sevindiren açıklama: Moore Yasası hâlâ geçerli

''Moore Yasası ölmedi. Yavaşladı''
Bildiğiniz üzere bilgisayar ve elektronik çağının en önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz Mart ayında aramızdan ayrılan Gordon Moore, gerisinde önemli bir fikir bıraktı. Her sene bütünleşmiş devrelerde kullanılan transistor sayılarının iki katına çıkacağını ve bu sayede çiplerin yıllar geçtikçe küçüleceğini ve daha güçlü olacağı fikrini dile getiren Moree, Moore Yasası olarak bilinen bu fikrin doğmasına sebep oldu.
Gelişmeler devam edecek
CPU tasarımlarındaki sınırlamalar ve geliştirmenin getirdiği zorluklar sorulduğunda ise yetkili isim, "Evet. Transistör maliyetleri ve yoğunluktan elde ettiğiniz iyileştirme miktarı ve genel enerji azaltma her nesilde daha az. Ama biz hala nesilden nesile ilerliyoruz. Bugün 3 nanometrede çok iş yapıyoruz ve bunun ötesine de 2 nm'ye bakıyoruz. Ancak Moore Yasası zorluklarından bazılarını atlatmaya çalışmak için chiplet ve bu tür yapıları kullanmaya devam edeceğiz. sözlerini dile getirdi.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, AMD ve Intel'in Moore Yasasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Eylül ayında Nvidia CEO'su Jensen Huang, çip üretiminin geçmişten çok daha pahalı olduğunu ve bu yüzden bir çipin maliyetinin zamanla düşeceği fikrinin yani Moore Yasası'nın geçmişte kaldığını dile getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah