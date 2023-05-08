AMD başkanı Lisa SU'dan sevindiren açıklama: Moore Yasası hâlâ geçerli

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere işlemci pazarında kıyasıya rekabet sürerken, dev üreticilerin Moree Yasası'nın artık sona erdiğine dair çeşitli açıklamalarda bulunduğuna tanık oluyoruz. Şimdi AMD başkanı Lisa SU, AMD'nin geleceği ve Moree Yasası hakkında düşüncelerini paylaştı.

''Moore Yasası ölmedi. Yavaşladı''

Bildiğiniz üzere bilgisayar ve elektronik çağının en önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz Mart ayında aramızdan ayrılan Gordon Moore, gerisinde önemli bir fikir bıraktı. Her sene bütünleşmiş devrelerde kullanılan transistor sayılarının iki katına çıkacağını ve bu sayede çiplerin yıllar geçtikçe küçüleceğini ve daha güçlü olacağı fikrini dile getiren Moree, Moore Yasası olarak bilinen bu fikrin doğmasına sebep oldu.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında yapılan röportajda ise Lisa SU, "Kesinlikle Moore Yasasının öldüğünü düşünmüyorum. Moore Yasasının yavaşladığını düşünüyorum. Bu performansı ve enerji verimliliğini elde etmeye devam etmek için Chiplet tasarımı ve 3-D paketleme yaptık. Bu büyük bir adım oldu ve yapılacak bir dizi başka yenilik de olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Gelişmeler devam edecek

CPU tasarımlarındaki sınırlamalar ve geliştirmenin getirdiği zorluklar sorulduğunda ise yetkili isim, "Evet. Transistör maliyetleri ve yoğunluktan elde ettiğiniz iyileştirme miktarı ve genel enerji azaltma her nesilde daha az. Ama biz hala nesilden nesile ilerliyoruz. Bugün 3 nanometrede çok iş yapıyoruz ve bunun ötesine de 2 nm'ye bakıyoruz. Ancak Moore Yasası zorluklarından bazılarını atlatmaya çalışmak için chiplet ve bu tür yapıları kullanmaya devam edeceğiz. sözlerini dile getirdi.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, AMD ve Intel'in Moore Yasasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Eylül ayında Nvidia CEO'su Jensen Huang, çip üretiminin geçmişten çok daha pahalı olduğunu ve bu yüzden bir çipin maliyetinin zamanla düşeceği fikrinin yani Moore Yasası'nın geçmişte kaldığını dile getirmişti.

Tam Boyutta Gör Bu noktada AMD'nin Baş Teknoloji Sorumlusu Mark Papermaster ise, Moore Yasası'nın altı ila sekiz yıl daha geçerli olacağını düşünüyor. Bu durum AMD için pahalı bir çaba olsa da, şirket gerekli yatırım olmadan her 18 ila 24 ayda bir transistör yoğunluğunu iki katına çıkaramayacağına inanıyor.

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